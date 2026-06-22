6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, बैक में चमकने वाली लाइट के साथ आए AI+ के दो तगड़े 5G फोन, 12,999 रुपये से शुरू कीमत

AI+ Nova 2 Neo 5G और AI+ Nova 2 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में 6000mAh बैटरी, Android 16 आधारित NxtQuantum OS, 48MP कैमरा और 5G सपोर्ट के साथ आते हैं।

AI+ ने अपनी नई Nova 2 सीरीज के तहत दो नए 5G स्मार्टफोन AI+ Nova 2 Neo 5G और AI+ Nova 2 Pro 5G लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इन दोनों डिवाइसेज को अलग-अलग तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है। जहां Nova 2 Neo 5G उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में 5G फोन खरीदना चाहते हैं, वहीं Nova 2 Pro 5G को बेहतर परफॉर्मेंस, बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स पसंद करने वाले यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। दोनों स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी खासियत 6000mAh की बैटरी और 48MP कैमरा है। इसके अलावा Pro मॉडल में 144Hz डिस्प्ले और खास LED Notification Lights भी दी गई हैं। AI+ Nova 2 Neo 5G और Nova 2 Pro 5G दोनों स्मार्टफोन Android 16 आधारित NxtQuantum OS पर चलते हैं। कंपनी ने इसमें NxtPrivacy Dashboard और AI Key जैसे फीचर्स शामिल किए हैं। जानें दोनों फोन की कीमत, फर्स्ट सेल डेट और फीचर्स:

AI+ Nova 2 Pro 5G और Nova 2 Neo 5G की कीमत और उपलब्धता AI+ Nova 2 Neo 5G को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसके 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है, जबकि 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 रुपये में उपलब्ध होगा। वहीं, AI+ Nova 2 Pro 5G के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 15,999 रुपये और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये तय की गई है। कंपनी सभी प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। दोनों स्मार्टफोन की बिक्री 26 जून को दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू होगी।

AI+ Nova 2 Neo 5G की खासियतें AI+ Nova 2 Neo 5G फोन में 6.74 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 600 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 4GB और 6GB RAM ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है। स्टोरेज की बात करें तो फोन 128GB तक स्टोरेज ऑफर करता है, जिसे microSD कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें Sony IMX582 सेंसर वाला 48MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन Android 16 आधारित NxtQuantum OS पर चलता है और इसमें NxtPrivacy Dashboard व AI Key जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा 6000mAh बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, FM रेडियो और IP65 रेटिंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।