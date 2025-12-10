Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़cheapest 50 inch smart tv at rs 21999 check these five best amazon deals

सिर्फ ₹21,999 में घर लाएं 50 inch TV, 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप:

Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV के बारे में बता रहे हैं, जो एमआरपी से 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच का सबसे सस्ता टीवी 21,999 रुपये का है।

Dec 10, 2025 08:08 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV के बारे में बता रहे हैं, जो एमआरपी से 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच का सबसे सस्ता टीवी 21,999 रुपये का है। अगर आप भी अपने घर के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
सिर्फ ₹21,999 में घर लाएं 50 inch TV, 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, तुरंत करें ऑर्डर

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

1. VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

Loading Suggestions...

54,999 एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला QLED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 48W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। टीवी ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है।

Foxsky 127 cm (50 inches)4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 50FSVS (Black)

2. Foxsky 127 cm (50 inches)4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 50FSVS (Black)

Loading Suggestions...

82,990 एमआरपी वाला यह टीवी 72 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला QLED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 30W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं।

read moreये भी पढ़ें:
तुरंत करें ऑर्डर, ₹15000 से कम में पांच जबर्दस्त 5G फोन, सेल बस कुछ घंटे और

BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)

3. BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)

Loading Suggestions...

63,999 एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला LED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 36W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। टीवी ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है।

Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N

4. Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N

Loading Suggestions...

49,999 एमआरपी वाला यह टीवी 52 फीसदी छूट के साथ मात्र 23,999 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी पर 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 22,999 रुपये रह जाएगी। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला LED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 30W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। टीवी ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है।

acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD

5. acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD

Loading Suggestions...

63,999 एमआरपी वाला यह टीवी 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 23,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला LED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 36W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। टीवी ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।