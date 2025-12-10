सिर्फ ₹21,999 में घर लाएं 50 inch TV, 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप: Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV के बारे में बता रहे हैं, जो एमआरपी से 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच का सबसे सस्ता टीवी 21,999 रुपये का है।

Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon पर आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV के बारे में बता रहे हैं, जो एमआरपी से 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच का सबसे सस्ता टीवी 21,999 रुपये का है। अगर आप भी अपने घर के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

54,999 एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला QLED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 48W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। टीवी ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है।

Foxsky 127 cm (50 inches)4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 50FSVS (Black)

82,990 एमआरपी वाला यह टीवी 72 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला QLED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 30W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं।

BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)

63,999 एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला LED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 36W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। टीवी ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है।

Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N

49,999 एमआरपी वाला यह टीवी 52 फीसदी छूट के साथ मात्र 23,999 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी पर 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 22,999 रुपये रह जाएगी। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रिजॉल्यूशन वाला LED डिस्प्ले मिलता है। टीवी में 30W का साउंड मिलता है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। टीवी ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है।

acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD