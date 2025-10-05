आखिरी मौका, ₹20999 में लें 50 inch TV, अमेजन सेल में सबसे सस्ते ये 10 मॉडल
Amazon Great Indian Festival Sale में 50 inch Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम आपको 10 सबसे सस्ते 50 इंच स्मार्ट टीवी बता रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच का सबसे सस्ता टीवी 20,999 रुपये का है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival अब बस कुछ घंटों में समाप्त होने वाली है। सेल में स्मार्ट टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप अपने घर में थिएटर का मजा लेने के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। इससे पहले की सेल समाप्त हो जाए, तुरंत सेल में मिल रही डील्स का फायदा उठा लीजिए। यहां हम आपको सेल में मिल रहे 10 सबसे सस्ते 50 इंच स्मार्ट टीवी बता रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच का सबसे सस्ता टीवी 20,999 रुपये का है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...
VW
1. VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1
54,999 एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी की छूट के साथ मात्र 20,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। इसमें 48W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
Foxsky
2. Foxsky 127 cm (50 inch) Frameless Series 4K UHD QLED WebOS/Google Smart TV FS50GATV (Black)
85,999 एमआरपी वाला यह टीवी 74 फीसदी की छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
BLACK+DECKER
3. BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)
63,999 एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी की छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 36W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
Hisense
4. Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N
44,999 एमआरपी वाला यह टीवी 47 फीसदी की छूट के साथ मात्र 23,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
JVC
5. JVC 127 cm (50 inches) AI Vision Series QLED Google TV LT-50NQ7165C (Black)
39,999 एमआरपी वाला यह टीवी 38 फीसदी की छूट के साथ मात्र 24,899 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में QLED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 60W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
acer
6. acer 126 cm (50 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR50UDGGR2851AD
2,35,990 एमआरपी वाला यह टीवी 85 फीसदी की छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 36W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
TCL
7. TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K
59,990 एमआरपी वाला यह टीवी 57 फीसदी की छूट के साथ मात्र 25,990 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा फुल एचडी QLED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 24W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
TOSHIBA
8. TOSHIBA 126 cm (50 inches) E350RP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 50E350RP
44,999 एमआरपी वाला यह टीवी 41 फीसदी की छूट के साथ मात्र 26,735 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 24W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
Hisense
9. Hisense 126 cm (50 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 50E7Q (Black)
53,999 एमआरपी वाला यह टीवी 50 फीसदी की छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।
acer
10. acer 126 cm (50 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDQGR2851AD
67,999 एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी की छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल मिलता है। इसमें 36W का साउंड आउटपुट भी मिलता है।