इस डील में मचाई धूम, ₹13500 से कम में 43 इंच का QLED स्मार्ट TV, साउंड भी धांसू

संक्षेप: आज हम आपको 43 इंच के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता मॉडल 13500 रुपये से भी कम में मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौनसा मॉडल आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें

बड़ा Smart TV खरीदना है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल से खरीदारी नहीं कर पाए, तो टेंशन मत लीजिए। अभी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई ब्रांडेड टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। आज हम आपको 43 इंच के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं।

24,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 43 इंच के इस टीवी में फुल एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में 24 वॉट साउंड वाले स्पीकर लगे हैं, जिसमें पांच साउंड मोड मिल जाते हैं। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें मीराकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें ओटोटी प्लेटफॉर्म्स तक जाने के लिए शॉर्ट कट बटन दिए गए हैं।

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 28 फीसदी छूट के साथ मात्र 14,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 43 इंच के इस टीवी में फुल एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में सराउंड साउंड सपोर्ट के साथ 40 वॉट का साउंड मिलता है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है। रिमोट पर कई शॉर्ट कट बटन दिए गए हैं।

49,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 66 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 43 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा फुल एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30 वॉट का साउंड मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें गूगलकास्ट, फास्टकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। टीवी के साथ आवाज पर काम करने वाला रिमोट कंट्रोल मिलता है। रिमोट पर ओटोटी प्लेटफॉर्म्स तक जाने के लिए शॉर्ट कट बटन दिए गए हैं।