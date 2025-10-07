DSLR की छुट्टी! 200MP के जबरदस्त AI कैमरा, 90W चार्जिंग के साथ आया Vivo V60e, कीमत हर किसी के बजट में

Vivo ने भारत में 200MP का जबरदस्त कैमरा फोन Vivo V60 5G को लॉन्च कर दिया है। कैमरा के साथ-साथ यह फोन 6500mAh बैटरी, 90W चार्जिंग, ZEISS ट्रिपल कैमरा और IP68/IP69 सुरक्षा से लैस है।

Tue, 7 Oct 2025 02:10 PM

Vivo V60e Launched in India: Vivo ने भारत में अपनी पॉपुलर V-सीरीज में एक नया सदस्य Vivo V60 5G पेश किया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत फोन का 200MP कैमरा है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंशन चिपसेट, 12GB तक रैम और 256GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज है। फोन में AI इमेजिंग क्षमताओं वाला डुअल-रियर कैमरा सेटअप है। आगे की तरफ, इसमें सेल्फी कैमरे के लिए एक होल-पंच कटआउट है, जिसमें AI ऑरा लाइट पोर्ट्रेट फ़ीचर है। फोन में 6,500mAh की बैटरी है और यह फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जानें कीमत और फीचर्स से जुड़ी जानकारी डिटेल्स में:

Vivo V60 5G की कीमत और कलर वेरिएंट भारत में Vivo V60e की शुरुआती कीमत 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये है, जबकि 8GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है। वहीं, 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है। यह फोन एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड रंगों में उपलब्ध है। Vivo V60e देश में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध होगा।

Vivo V60 5G के फीचर्स और स्पेक्स Vivo V60 5G में कई तकनीकी खूबियां हैं जो इसे मिड-प्रिमियम सेगमेंट में अच्छा ऑप्शन बनाती है।

डिस्प्ले व डिजाइन: फोन में 6.67 इंच Flat AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट का समर्थन हो सकता है। यह डिस्प्ले लगभग 1.5K रेज़ॉल्यूशन दे सकता है।

प्रोसेसर: यह फोन Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर चलता है, जो आधुनिक गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त शक्ति देता है।

कैमरा सेटअप: V60 के रियर में ZEISS ट्रिपल कैमरा है इसमें 200MP मुख्य सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड, और 50MP पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस शामिल है। यह 3× ऑप्टिकल ज़ूम या अधिक सपोर्ट कर सकता है।

बैटरी और चार्जिंग: इसकी बैटरी क्षमता 6,500mAh है, जिसे 90W फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता कम समय में चार्ज कर सकते हैं।

सुरक्षा और टिकाऊपन: V60 को IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।