कन्फर्म! 7 अक्टूबर को आ रहा 200MP कैमरे वाला सबसे सस्ता Vivo फोन, DSLR भी हो जाएंगे फेल

Vivo ने कन्फर्म कर दिया है कि वो अपना 200MP कैमरा और बड़ी 6500mAh की बड़ी बैटरी वाला फोन 7 अक्टूबर को लॉन्च करने वाला है। जानें इस फोन की संभावित कीमत और फीचर्स:

Wed, 1 Oct 2025 02:45 PM

Vivo V60e Launch Date Confirm: Vivo एक नया स्मार्टफोन V60e भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन कंपनी की V सीरीज का हिस्सा होगा और इसे विशेष रूप से कैमरा लवर्स के लिए तैयार किया गया है। पिछले दिनों इसके डिज़ाइन और कैमरा स्पेक्स की जानकारी लीक हुई है, जिससे लोग इस फोन से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। Vivo V60e में 200MP का मुख्य कैमरा होगा जो ओआईएस (Optical Image Stabilization) सपोर्ट करेगा, साथ में 30x सुपरज़ूम भी देगा। इसके अलावा इसमें 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन IP68/IP69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षा देगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 6,500mAh की बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की पुष्टि हुई है।

Vivo V60e की संभावित कीमत Vivo ने आधिकारिक तौर पर इसकी भारतीय कीमत अभी घोषित नहीं की है। लेकिन लीक रिपोर्ट्स और टिप्स्टर्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹34,999 रखी जा सकती है।

8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल: लगभग ₹34,999

8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल: लगभग ₹36,999

12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल: लगभग ₹38,999

हालांकि लॉन्च ऑफर्स के दौरान इसकी कीमत और कम हो सकती है।

Vivo V60e के फीचर्स (लीक) Vivo V60e में 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) और 30x सुपरज़ूम की सुविधा है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप दूर से फोटो लें या कम रोशनी में, तस्वीरें साफ और स्थिर आएंगी। साथ ही 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है, जिसमें Eye-AF (ऑटो फोकस) तकनीक दी गई है। Vivo ने इसमें Aura Light और AI Festival Portrait जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे फोटो खींचने का मज़ा और बढ़ जाता है।

डिज़ाइन के मामले में भी यह फोन शानदार है। इसमें क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। इसके अलावा फोन को IP68 और IP69 सर्टिफिकेशन मिला है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा। Vivo ने इसमें “Diamond Shield Glass” और कशन स्ट्रक्चर भी दिया है, जिससे फोन ज्यादा मजबूत बनता है और गिरने पर भी आसानी से टूटता नहीं।