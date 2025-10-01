कन्फर्म! 7 अक्टूबर को आ रहा 200MP कैमरे वाला सबसे सस्ता Vivo फोन, DSLR भी हो जाएंगे फेल Cheapest 200MP camera phone Vivo V60e going to launch on 7 October have 6500mAh battery too check expected price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Cheapest 200MP camera phone Vivo V60e going to launch on 7 October have 6500mAh battery too check expected price

कन्फर्म! 7 अक्टूबर को आ रहा 200MP कैमरे वाला सबसे सस्ता Vivo फोन, DSLR भी हो जाएंगे फेल

Vivo ने कन्फर्म कर दिया है कि वो अपना 200MP कैमरा और बड़ी 6500mAh की बड़ी बैटरी वाला फोन 7 अक्टूबर को लॉन्च करने वाला है। जानें इस फोन की संभावित कीमत और फीचर्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 02:45 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33980

₹37999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

कन्फर्म! 7 अक्टूबर को आ रहा 200MP कैमरे वाला सबसे सस्ता Vivo फोन, DSLR भी हो जाएंगे फेल

Vivo V60e Launch Date Confirm: Vivo एक नया स्मार्टफोन V60e भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन कंपनी की V सीरीज का हिस्सा होगा और इसे विशेष रूप से कैमरा लवर्स के लिए तैयार किया गया है। पिछले दिनों इसके डिज़ाइन और कैमरा स्पेक्स की जानकारी लीक हुई है, जिससे लोग इस फोन से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। Vivo V60e में 200MP का मुख्य कैमरा होगा जो ओआईएस (Optical Image Stabilization) सपोर्ट करेगा, साथ में 30x सुपरज़ूम भी देगा। इसके अलावा इसमें 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन IP68/IP69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षा देगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 6,500mAh की बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की पुष्टि हुई है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33980

₹37999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

200MP कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ

Vivo V60e की संभावित कीमत

Vivo ने आधिकारिक तौर पर इसकी भारतीय कीमत अभी घोषित नहीं की है। लेकिन लीक रिपोर्ट्स और टिप्स्टर्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹34,999 रखी जा सकती है।

8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल: लगभग ₹34,999

8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल: लगभग ₹36,999

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

OnePlus 13R

OnePlus 13R

  • checkAstral Trail
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹37999

₹44999

खरीदिये

discount

27% OFF

Vivo V40 Pro

Vivo V40 Pro

  • checkGanges Blue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹39999

₹54999

खरीदिये

12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल: लगभग ₹38,999

हालांकि लॉन्च ऑफर्स के दौरान इसकी कीमत और कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:5 साल से छोटे बच्चों का ऐसे FREE में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के साथ बनवाएं Aadhaar

Vivo V60e के फीचर्स (लीक)

Vivo V60e में 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) और 30x सुपरज़ूम की सुविधा है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप दूर से फोटो लें या कम रोशनी में, तस्वीरें साफ और स्थिर आएंगी। साथ ही 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है, जिसमें Eye-AF (ऑटो फोकस) तकनीक दी गई है। Vivo ने इसमें Aura Light और AI Festival Portrait जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे फोटो खींचने का मज़ा और बढ़ जाता है।

डिज़ाइन के मामले में भी यह फोन शानदार है। इसमें क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। इसके अलावा फोन को IP68 और IP69 सर्टिफिकेशन मिला है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा। Vivo ने इसमें “Diamond Shield Glass” और कशन स्ट्रक्चर भी दिया है, जिससे फोन ज्यादा मजबूत बनता है और गिरने पर भी आसानी से टूटता नहीं।

बैटरी की बात करें तो इसमें 6500mAh की पावरफुल बैटरी लगी है, जिसे 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यानी कुछ ही मिनटों में फोन चार्ज होकर लंबे समय तक चल सकेगा। प्रोसेसर के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिपसेट होने की संभावना है। यह प्रोसेसर गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। फोन Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 के साथ आएगा और कंपनी इसमें 3 बड़े OS अपडेट और 5 साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा कर रही है।

ये भी पढ़ें:SBI यूजर्स हो जाए Alert: मोबाइल नंबर बदलने का झांसा देकर हो रहा करोड़ों का Fraud
Vivo Vivo Phone Vivo Mobile
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.