200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी के साथ आया Realme का सस्ता Camera King फोन, आएगी प्रो-लेवल फोटो-वीडियो, इतनी कीमत

200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी के साथ आया Realme का सस्ता Camera King फोन, आएगी प्रो-लेवल फोटो-वीडियो, इतनी कीमत

संक्षेप:

Realme ने भारत में अपनी नई Realme 16 Pro Series लॉन्च कर दी है। इस फोन में 200MP का सुपर हाई-रेज़ कैमरा, Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, बड़ी 7,000mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले जैसे टॉप-लेवल फीचर्स मिलते हैं।

Realme 16 Pro

Realme 16 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78 inch Display Size

₹30990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

Realme ने आज भारत में Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G लॉन्च कर दिया है। ये नए हैंडसेट जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होंगे। दोनों फोन तीन रंगों में उपलब्ध होंगे, जिनमें से दो भारत के लिए स्पेशल हैं। Realme 16 Pro सीरीज में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। Realme 16 Pro 5G में 6.78 इंच का डिस्प्ले है, जबकि Pro+ मॉडल में 6.8 इंच की AMOLED स्क्रीन है। यह सीरीज़ Android 16 आधारित Realme UI 7.0 पर काम करेगी, और कंपनी ने तीन साल का Android अपडेट और चार साल का सिक्योरिटी सपोर्ट भी वादा किया है, जिससे यह फोन आने वाले सालों तक अपडेटेड रहेगा।

Realme 16 Pro सीरीज की कीमत और उपलब्धता

भारत में Realme 16 Pro 5G की शुरुआती 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 31,999 रुपये है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले हायर-एंड वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है। 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 36,999 रुपये है। कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्डों पर 3,000 रुपये की तत्काल बैंक छूट दे रही है।

Aadhaar यूजर्स को सरकार की बड़ी चेतावनी, अगर की ये 3 गलती, खाली होगा बैंक खाता
Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G की कीमत और ऑफर्स

वहीं, भारत में Realme 16 Pro+ 5G की कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 41,999 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, टॉप वेरिएंट की कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 44,999 रुपये है। कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्डों पर 4,000 रुपये की तत्काल बैंक छूट दे रही है।

ये दोनों नए स्मार्टफोन भारत में 9 जनवरी से Flipkart और Realme के ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Realme 16 Pro 5G मास्टर गोल्ड, पेबल ग्रे और भारत-विशिष्ट ऑर्किड पर्पल रंगों में उपलब्ध होगा, जबकि Realme 16 Pro+ 5G मास्टर गोल्ड, मास्टर ग्रे और भारत-विशिष्ट कैमेलिया पिंक रंगों में उपलब्ध होगा।

खुशखबरी! ₹225 वाला Plan हुआ और पावरफुल अब 2.5GB नहीं पूरे 3GB रोज मिलेगा डेटा

Realme 16 Pro 5G के फीचर्स और स्पेक्स

Realme 16 Pro 5G एक मिड-प्रेमियम स्मार्टफोन है जिसे खासतौर पर कैमरा सिस्टम, डिस्प्ले और बैटरी पर अच्छी फोकस के साथ पेश किया गया है। फोन में बड़ा 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1.5K रेज़ोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट है। स्क्रीन पर HDR कंटेंट सपोर्ट और उच्च ब्राइटनेस है। इसके पीछे का कैमरा सिस्टम 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, जो दिन के समय शानदार तस्वीरें और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देता है। कैमरा के साथ LED फ्लैश है और कैमरा मॉड्यूल प्रीमियम लुक देता है। फोन में IP66/IP68/IP69/IP69K जैसी धूल-पानी प्रतिरोध रेटिंग भी है।

Realme 16 Pro+ 5G के फीचर्स

Realme 16 Pro+ 5G की खासियतें

Realme 16 Pro+ 5G सीरीज का टॉप मॉडल है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा-पावर और कैमरा फीचर्स जोड़े गए हैं। इस मॉडल को Realme ने Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ पेश किया है, जो तेज़ परफॉर्मेंस, बेहतर GPU और AI अनुभव देता है। Pro+ में वही 200MP LumaColor Image-tuned मुख्य कैमरा मिलता है, लेकिन इसके अलावा आपको 50MP Periscope Telephoto लेंस भी मिलता है, जो 10x हाइब्रिड ज़ूम तक सपोर्ट करता है। कैमरा के साथ 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग, बेहतर पोर्ट्रेट शॉट्स और AI-टोन्ड इमेज प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। डिस्प्ले और बैटरी के मामले में Pro+ में वही 6.78″ AMOLED + 144Hz + 7000mAh बैटरी मिलता है, जिसमें लंबे समय तक काम करने का बैकअप है और 80W फास्ट-चार्ज सपोर्ट की उम्मीद भी है।

सिर्फ ₹7 रोज में पूरे साल हो जाएं टेंशन-फ्री, रोज मिलेगा 3GB डेटा, Unlimited कॉल
