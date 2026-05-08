₹9999 में आया मिलिट्री ग्रेड बिल्ट, AI फीचर्स, 8GB रैम, 5000mAh बैटरी, 4 साल बिना लैग के चलने वाला फोन

120Hz डिस्प्ले, AI Assistant Sola, IP65 रेटिंग, 5000mAh बैटरी और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स के साथ itel ने अपनी ZENO सीरीज का नया फोन ZENO 200 लॉन्च कर दिया है। जानें कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल्स:

ZENO 200 Launched: स्टाइलिश डिजाइन के साथ दमदार मजबूती और लेटेस्ट फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ itel ZENO 200 फोन। 10 हजार रुपये से कम कीमत में प्रीमियम लुक, बड़ी बैटरी और AI फीचर्स से लैस है। सबसे खास बात है कि ZENO 200 फोन में IP65 रेटिंग और MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन दिया गया है, जो आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। कंपनी ने इस फोन में AI Assistant Sola, 120Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी दी है जो एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे से अधिक का म्यूजिक प्लेबैक देने का दावा करती है। आइये आपको बताते हैं फोन की कीमत, स्पेशल ऑफर्स और फीचर्स:

भारत में Itel Zeno 200 की कीमत और उपलब्धता भारत में Itel Zeno 200 को सिर्फ के ही वैरिएंट में पेश किया गया है। फोन के 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मॉडल को 9,999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस में बेचा जा रहा है। Itel Zeno 200 कॉमेट ऑरेंज, मेटियोर टाइटेनियम और नाइटली ब्लू रंग ऑप्शन में उपलब्ध है।

ZENO 200 में मिलेंगे ये खास फीचर्स इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती मानी जा रही है। ZENO 200 में IP65 रेटिंग दी गई है, यानी यह धूल और पानी से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। फोन में MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी मिलता है। ऐसे में यह फोन उन लोगों के लिए है जो मजबूत और टिकाऊ स्मार्टफोन चाहते हैं। ZENO 200 में 6.75 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में DTS साउंड टेक्नोलॉजी वाला सिंगल स्पीकर भी दिया गया है, जिससे ऑडियो क्वालिटी बेहतर मिलती है।

itel ने इस फोन में Sola नाम का इनबिल्ट AI Assistant दिया है। यह AI फीचर यूजर्स को टेक्स्ट का छोटा सार तैयार करना, सवालों में मदद करना और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जैसे कामों में मदद करेगा। इसके अलावा फोन में राइटिंग असिस्टेंट भी मिलता है, जो टेक्स्ट को रीराइट करने, Grammar सुधारने और Summary तैयार करने में मदद कर सकता है। फोन में AI वालपेपर जनरेटरभी दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स टेक्स्ट और फोटो से यूनिक वॉलपेपर बना सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए ZENO 200 में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है। कंपनी का दावा है कि फोन बेहतर इमेज प्रोसेसिंग के जरिए ज्यादा कलरफुल और साफ तस्वीरें क्लिक कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

बैटरी की बात करें तो फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप देने का दावा करती है। इसके साथ 15W चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। ZENO 200 में Octa-Core Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन Android 15 Go Edition पर चलता है, जिससे यूजर्स को हल्का और स्मूद अनुभव मिलने की उम्मीद है।