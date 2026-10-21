₹8,599 की शुरुआती कीमत! Amazon GIF Sale में Dell, Lenovo और HP के Gaming Monitors हुए सस्ते
Amazon Great Indian Festival (GIF) सेल में गेमिंग मॉनिटर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप बेहद कम कीमत में बेहतरीन गेमिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। इस सीमित समय के ऑफर में कम बजट में हाई रिफ्रेश रेट और शानदार डिस्प्ले वाले मॉनिटर्स खरीदने का शानदार मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival Sale में गेमिंग मॉनिटर्स पर अब तक की सबसे भारी छूट मिल रही है। इस सेल में LG, Samsung, Dell, ASUS, Lenovo, MSI और HP जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के मॉनिटर्स आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। अगर आप अपना गेमिंग सेटअप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है।
💰 शुरुआती कीमत और तगड़े डिस्काउंट्स
सेल में गेमिंग मॉनिटर्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹8,599 (MSI MAG) से शुरू होती है। सबसे बड़ा डिस्काउंट ASUS ROG Strix (66% ऑफ) पर मिल रहा है, जिसकी कीमत घटकर ₹22,999 रह गई है। इसके अलावा LG UltraGear 2K पर 51% और HP OMEN पर 58% की भारी बचत मिल रही है।
💳 बैंक ऑफर्स और आसान EMI सुविधाएं
खरीदारी को और किफायती बनाने के लिए चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। Amazon Pay ICICI कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक और सभी मॉडल्स पर ₹302 प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बजट की कोई चिंता नहीं रहती।
1. LG 27G610A 68.4 cm (27 Inch) Ultragear QHD (2560x1440) IPS Gaming Monitor, 1ms (GtG), 200Hz, sRGB 99%(Typ.), Anti-Glare, HDR10, AMD FreeSync™, DP, HDMI X 2, Tilt/Swivel/Height/Pivot Adjustable(Black)
यह 27-इंच का QHD (1440p) रिज़ॉल्यूशन वाला एक प्रीमियम UltraGear गेमिंग मॉनिटर है। 200Hz के हाई रिफ्रेश रेट और IPS डिस्प्ले के साथ आने वाला यह मॉनिटर फास्ट-पेस्ड FPS और ट्रिपल-ए (AAA) गेम्स के लिए बेहद उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
2K QHD डिस्प्ले
200Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम
फुल-एडजस्टेबल स्टैंड
HDR10 और DisplayHDR 400
क्यों खोजें विकल्प
USB Type-C पोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं
मॉनिटर में इन-बिल्ट स्पीकर नहीं
2. Samsung 27 Inch G3 Gaming Monitor | FHD (1920 x 1080) | IPS Panel | 144 Hz Refresh Rate | 1ms Response time | Game Mode|FreeSync | Ports-HDMI/DP/Headphone | Tilt Adjustable | LS27HG310EWXXL | Black
सैमसंग का यह 27-इंच FHD मॉनिटर उन गेमर्स के लिए है जो बजट में बड़ी स्क्रीन और IPS पैनल की तलाश कर रहे हैं। इसका 144Hz रिफ्रेश रेट कैजुअल और प्रतिस्पर्धी गेमिंग दोनों के लिए बेहतरीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में बड़ी IPS स्क्रीन
AMD FreeSync सपोर्ट
आई सेवर मोड
3 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कम ब्राइटनेस
स्टैंड में सीमित एडजस्टमेंट
3. Dell SE2426HG 24" (Smartchoice) FHD Gaming Monitor | 240Hz Fast IPS | 0.5ms Response | AMD FreeSync Premium | HDR10 | 99% sRGB | Eye Comfort | Tilt Stand | HDMI 2.1 & DP 1.4 Ports | Black
डेल का यह 24-इंच Fast IPS मॉनिटर मुख्य रूप से ए-स्पोर्ट्स और ई-स्पोर्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। 240Hz के बेहद तेज़ रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम के कारण यह वैलोरेंट, BGMI और CS:GO जैसे गेम्स के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट 240Hz रिफ्रेश रेट
0.5ms रिस्पॉन्स टाइम
TÜV Rheinland 3-स्टार आई कम्फर्ट
जॉयस्टिक कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट स्पीकर नहीं
केवल टिल्ट स्टैंड
4. Dell SE2426HG 24" (Smartchoice) FHD Gaming Monitor | 240Hz Fast IPS | 0.5ms Response | AMD FreeSync Premium | HDR10 | 99% sRGB | Eye Comfort | Tilt Stand | HDMI 2.1 & DP 1.4 Ports | Black
ASUS ROG सीरीज का यह मॉनिटर हाई-एंड प्रोफेशनल गेमर्स के लिए बनाया गया है। इसमें 2K रिज़ॉल्यूशन, 255Hz ओवरक्लॉक रिफ्रेश रेट, 0.3ms रिस्पॉन्स टाइम और ASUS AI गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्सट्रीम परफॉरमेंस
USB Type-C पोर्ट
ROG Gaming A.I. तकनीक
ELMB Sync और G-Sync कम्पैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा विकल्प
ज्यादा पावर कंजम्पशन
भारी और बड़ा स्टैंड डिज़ाइन
5. Lenovo LOQ 27-10 (Smartchoice) | 27" (68.5cm) FHD (1920x1080) IPS 200Hz Gaming Monitor | 0.5ms, HDR10 Compliance, AMD FreeSync, 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt | Lunar Grey | 68F2GACBIN
लेनोवो की LOQ सीरीज का यह मॉनिटर बजट और मिड-रेंज गेमर्स के लिए एक संतुलित विकल्प है। इसमें 200Hz रिफ्रेश रेट और कंसोल गेमिंग (PS5/Xbox) के लिए बढ़िया सपोर्ट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
200Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स
कंसोल सपोर्ट
Lenovo Smart Artery सॉफ़्टवेयर
300 nits ब्राइटनेस और Anti-Glare
क्यों खोजें विकल्प
केवल टिल्ट एडजस्टमेंट
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
6. MSI MAG 255F E20 24.5-Inch (62.23cm) FHD 1920x1080 Gaming Monitor, Rapid IPS, 200Hz, 0.5ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Frame-Less, Black
MSI का यह 24.5-इंच Rapid IPS मॉनिटर ई-स्पोर्ट्स गेमिंग के दीवानों के लिए बनाया गया है। इसमें AI Vision तकनीक दी गई है जो गेम में अंधेरे वाले इलाकों की डिटेल्स को साफ दिखाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Rapid IPS पैनल
MSI AI Vision
फ्रेम-लेस डिज़ाइन
1.07 बिलियन कलर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंड में एडजस्टमेंट की कमी
इन-बिल्ट स्पीकर नहीं दिए गए
7. HP OMEN Gaming Monitor, 23.8 inch(60.5 cm) FHD, 165Hz, 3-Sided Borderless, 300 nits, Pivot Rotation, Anti-Glare, Height Adjustable, Eye Ease (Eyesafe® Certified), 780F0AA (Black)
एचपी ओमेन सीरीज का यह मॉनिटर प्रीमियम बिल्ड, शानदार एर्गोनॉमिक्स और बेहतरीन कलर एक्यूरेसी का मिश्रण है। 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए एक ऑल-राउंडर मॉनिटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल-एडजस्टेबल Stan
90% DCI-P3 कलर गमट
Eyesafe® सर्टिफाइड Eye Ease
प्रीमियम ओमेन बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
1 साल की वारंटी
165Hz रिफ्रेश रेट
इंटरनल स्पीकर गायब
प्रश्न 1: Amazon Great Indian Festival सेल में सबसे सस्ता 200Hz गेमिंग मॉनिटर कौन-सा उपलब्ध है?
उत्तर: इस सेल में MSI MAG 255F E20 सबसे किफायती विकल्प है, जो मात्र ₹8,599 (34% डिस्काउंट) में 200Hz रिफ्रेश रेट, Rapid IPS पैनल और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम ऑफर करता है।
प्रश्न 2: क्या ₹10,000 के बजट में 240Hz रिफ्रेश रेट वाला गेमिंग मॉनिटर मिल सकता है?
उत्तर: जी हाँ! सेल के दौरान Dell SE2426HG (24-inch) मॉनिटर ₹9,699 में उपलब्ध है। इसमें 240Hz का सुपरफास्ट रिफ्रेश रेट, 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम और Fast IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो ए-स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए बेहतरीन है।
प्रश्न 3: क्या Amazon सेल से गेमिंग मॉनिटर खरीदने पर बैंक डिस्काउंट और EMI की सुविधा मिलती है?
उत्तर: बिल्कुल! क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड पर अतिरिक्त कैशबैक मिलता है। इसके अलावा, आप ₹302 प्रति माह की शुरुआती नो-कॉस्ट EMI पर भी मॉनिटर खरीद सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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