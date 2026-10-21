₹8,599 की शुरुआती कीमत! Amazon GIF Sale में Dell, Lenovo और HP के Gaming Monitors हुए सस्ते

Amazon Great Indian Festival (GIF) सेल में गेमिंग मॉनिटर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप बेहद कम कीमत में बेहतरीन गेमिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। इस सीमित समय के ऑफर में कम बजट में हाई रिफ्रेश रेट और शानदार डिस्प्ले वाले मॉनिटर्स खरीदने का शानदार मौका है।

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Amazon Great Indian Festival Sale में गेमिंग मॉनिटर्स पर अब तक की सबसे भारी छूट मिल रही है। इस सेल में LG, Samsung, Dell, ASUS, Lenovo, MSI और HP जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के मॉनिटर्स आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। अगर आप अपना गेमिंग सेटअप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है।

Gaming monitor

💰 शुरुआती कीमत और तगड़े डिस्काउंट्स सेल में गेमिंग मॉनिटर्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹8,599 (MSI MAG) से शुरू होती है। सबसे बड़ा डिस्काउंट ASUS ROG Strix (66% ऑफ) पर मिल रहा है, जिसकी कीमत घटकर ₹22,999 रह गई है। इसके अलावा LG UltraGear 2K पर 51% और HP OMEN पर 58% की भारी बचत मिल रही है।

💳 बैंक ऑफर्स और आसान EMI सुविधाएं खरीदारी को और किफायती बनाने के लिए चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। Amazon Pay ICICI कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक और सभी मॉडल्स पर ₹302 प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बजट की कोई चिंता नहीं रहती।

यह 27-इंच का QHD (1440p) रिज़ॉल्यूशन वाला एक प्रीमियम UltraGear गेमिंग मॉनिटर है। 200Hz के हाई रिफ्रेश रेट और IPS डिस्प्ले के साथ आने वाला यह मॉनिटर फास्ट-पेस्ड FPS और ट्रिपल-ए (AAA) गेम्स के लिए बेहद उपयुक्त है।

Specifications एडजस्टमेंट टिल्ट, स्विवल, हाइट (110mm) और पिवट एडजस्टेबल पोर्ट्स 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 3.5mm हेडफोन जैक कलर गमट व ब्राइटनेस sRGB 99%, 400 nits रिफ्रेश रेट व रिस्पॉन्स टाइम 200Hz, 1ms (GtG) क्यों खरीदें 2K QHD डिस्प्ले 200Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम फुल-एडजस्टेबल स्टैंड HDR10 और DisplayHDR 400 क्यों खोजें विकल्प USB Type-C पोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं मॉनिटर में इन-बिल्ट स्पीकर नहीं

सैमसंग का यह 27-इंच FHD मॉनिटर उन गेमर्स के लिए है जो बजट में बड़ी स्क्रीन और IPS पैनल की तलाश कर रहे हैं। इसका 144Hz रिफ्रेश रेट कैजुअल और प्रतिस्पर्धी गेमिंग दोनों के लिए बेहतरीन है।

Specifications स्क्रीन साइज व पैनल 27 इंच FHD (1920 x 1080), IPS पैनल रिफ्रेश रेट व रिस्पॉन्स टाइम 144Hz, 1ms (MPRT) ब्राइटनेस व कलर 250 nits, 95% sRGB पोर्ट्स 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, हेडफोन जैक अतिरिक्त फीचर्स AMD FreeSync, Game Mode, Virtual AIM Point क्यों खरीदें बजट में बड़ी IPS स्क्रीन AMD FreeSync सपोर्ट आई सेवर मोड 3 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खोजें विकल्प कम ब्राइटनेस स्टैंड में सीमित एडजस्टमेंट

डेल का यह 24-इंच Fast IPS मॉनिटर मुख्य रूप से ए-स्पोर्ट्स और ई-स्पोर्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। 240Hz के बेहद तेज़ रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम के कारण यह वैलोरेंट, BGMI और CS:GO जैसे गेम्स के लिए परफेक्ट है।

Specifications सपोर्ट तकनीक AMD FreeSync Premium, HDMI VRR पोर्ट्स HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 रिफ्रेश रेट व रिस्पॉन्स टाइम 240Hz, 0.5ms (Min) स्क्रीन साइज व पैनल 23.8 इंच FHD (1920 x 1080), Fast IPS क्यों खरीदें सुपरफास्ट 240Hz रिफ्रेश रेट 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम TÜV Rheinland 3-स्टार आई कम्फर्ट जॉयस्टिक कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट स्पीकर नहीं केवल टिल्ट स्टैंड

ASUS ROG सीरीज का यह मॉनिटर हाई-एंड प्रोफेशनल गेमर्स के लिए बनाया गया है। इसमें 2K रिज़ॉल्यूशन, 255Hz ओवरक्लॉक रिफ्रेश रेट, 0.3ms रिस्पॉन्स टाइम और ASUS AI गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications कनेक्टिविटी USB Type-C (DP Alt Mode), DisplayPort, HDMI स्टैंड फीचर्स ट्राईपॉड सॉकेट के साथ प्रीमियम गेमिंग डिज़ाइन रिफ्रेश रेट व रिस्पॉन्स टाइम 255Hz (Overclocked), 0.3ms (Min) विशेष फीचर्स ROG Gaming A.I, ELMB Sync, DisplayWidget Center क्यों खरीदें एक्सट्रीम परफॉरमेंस USB Type-C पोर्ट ROG Gaming A.I. तकनीक ELMB Sync और G-Sync कम्पैटिबल क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा विकल्प ज्यादा पावर कंजम्पशन भारी और बड़ा स्टैंड डिज़ाइन

लेनोवो की LOQ सीरीज का यह मॉनिटर बजट और मिड-रेंज गेमर्स के लिए एक संतुलित विकल्प है। इसमें 200Hz रिफ्रेश रेट और कंसोल गेमिंग (PS5/Xbox) के लिए बढ़िया सपोर्ट मिलता है।

Specifications गेमिंग सिंक AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync पोर्ट्स 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort 1.4 कलर व ब्राइटनेस 99% sRGB, 300 nits, HDR10 रिफ्रेश रेट व रिस्पॉन्स टाइम 200Hz, 0.5ms स्क्रीन साइज व पैनल 27 इंच FHD (1920 x 1080), IPS पैनल क्यों खरीदें 200Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स कंसोल सपोर्ट Lenovo Smart Artery सॉफ़्टवेयर 300 nits ब्राइटनेस और Anti-Glare क्यों खोजें विकल्प केवल टिल्ट एडजस्टमेंट प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी

MSI का यह 24.5-इंच Rapid IPS मॉनिटर ई-स्पोर्ट्स गेमिंग के दीवानों के लिए बनाया गया है। इसमें AI Vision तकनीक दी गई है जो गेम में अंधेरे वाले इलाकों की डिटेल्स को साफ दिखाती है।

Specifications रिफ्रेश रेट व रिस्पॉन्स टाइम 200Hz, 0.5ms (GtG Min.) कंट्रोल रियर 5-वे जॉयस्टिक नेविगेटर पोर्ट्स DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b (HDMI CEC सपोर्ट के साथ) विजुअल तकनीक MSI AI Vision, Anti-Flicker, Less Blue Light क्यों खरीदें Rapid IPS पैनल MSI AI Vision फ्रेम-लेस डिज़ाइन 1.07 बिलियन कलर्स क्यों खोजें विकल्प स्टैंड में एडजस्टमेंट की कमी इन-बिल्ट स्पीकर नहीं दिए गए

एचपी ओमेन सीरीज का यह मॉनिटर प्रीमियम बिल्ड, शानदार एर्गोनॉमिक्स और बेहतरीन कलर एक्यूरेसी का मिश्रण है। 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए एक ऑल-राउंडर मॉनिटर है।

Specifications स्क्रीन साइज व पैनल 23.8 इंच FHD (1920 x 1080), IPS पैनल रिफ्रेश रेट व रिस्पॉन्स टाइम 165Hz, 1ms कलर कवरेज 99% sRGB, 90% DCI-P3, 300 nits सिंक तकनीक AMD FreeSync Premium, VESA Certified AdaptiveSync स्टैंड फीचर्स हाइट एडजस्टेबल, पिवट रोटेशन, टिल्ट एडजस्टमेंट क्यों खरीदें फुल-एडजस्टेबल Stan 90% DCI-P3 कलर गमट Eyesafe® सर्टिफाइड Eye Ease प्रीमियम ओमेन बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प 1 साल की वारंटी 165Hz रिफ्रेश रेट इंटरनल स्पीकर गायब

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प्रश्न 1: Amazon Great Indian Festival सेल में सबसे सस्ता 200Hz गेमिंग मॉनिटर कौन-सा उपलब्ध है? उत्तर: इस सेल में MSI MAG 255F E20 सबसे किफायती विकल्प है, जो मात्र ₹8,599 (34% डिस्काउंट) में 200Hz रिफ्रेश रेट, Rapid IPS पैनल और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम ऑफर करता है।

प्रश्न 2: क्या ₹10,000 के बजट में 240Hz रिफ्रेश रेट वाला गेमिंग मॉनिटर मिल सकता है? उत्तर: जी हाँ! सेल के दौरान Dell SE2426HG (24-inch) मॉनिटर ₹9,699 में उपलब्ध है। इसमें 240Hz का सुपरफास्ट रिफ्रेश रेट, 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम और Fast IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो ए-स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए बेहतरीन है।

प्रश्न 3: क्या Amazon सेल से गेमिंग मॉनिटर खरीदने पर बैंक डिस्काउंट और EMI की सुविधा मिलती है? उत्तर: बिल्कुल! क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ₹1,000 से ₹1,750 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड पर अतिरिक्त कैशबैक मिलता है। इसके अलावा, आप ₹302 प्रति माह की शुरुआती नो-कॉस्ट EMI पर भी मॉनिटर खरीद सकते हैं।

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