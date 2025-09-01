कौन हैं AI वर्ल्ड में हलचल मचाने वाली छाया नायक? Meta को अलविदा बोल OpenAI पहुंची भारत की बेटी

भारतीय मूल की AI एक्सपर्ट छाया नायक ने Meta छोड़कर OpenAI की Special Initiatives टीम जॉइन की है। उन्होंने Meta में नौ साल तक Generative AI और Llama मॉडल्स पर काम किया और अब AI की नई चुनौतियों पर काम करेंगी।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में टेक कंपनियां एकदूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं और बिना भारतीय चेहरों के किसी का काम नहीं चलता। इन दिनों Meta (पहले Facebook) से कई सीनियर स्टाफ मेंबर्स छुट्टी कर रहे हैं और भारतीय मूल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्सपर्ट छाया नायक का नाम चर्चा में है। उन्होंने लगभग नौ साल तक काम करने के बाद सोशल मीडिया कंपनी को अलविदा कहा और अब OpenAI की Special Initiatives टीम में शामिल हो गई हैं।

Meta में नौ साल का लंबा सफर छाया नायक ने Meta में अपने करियर की शुरुआत Data for Good इनीशिएटिव से की थी। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 'बोल्ड एक्सपेरिमेंट' बताया, और यह धीरे-धीरे उनके करियर की नींव बन गया। साल 2016 से 2018 तक उन्होंने Data for Good को लीड किया, जिसमें ग्लोबल कम्युनिटीज को डाटा की मदद से सपोर्ट करने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाया गया।

बाद में उन्होंने Open Research and Transparency टीम को लीड किया, जहां उन्होंने डाटा प्राइवेसी, क्लीन रूम्स और Meta की सोशल रिसर्च पर काम किया। खासतौर पर US 2020 चुनावों में Meta के प्रभाव पर उन्होंने रिसर्च वर्क में हिस्सा लिया।

हाल के कुछ साल में, छाया नायक Meta AI और Llama मॉडल की तीन जेनरेशन के डिवेलपमेंट में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। मई, 2023 से अगस्त, 2025 तक वह Meta में Director of Product Management, Generative AI रहीं। इस दौरान उन्होंने कंपनी के AI प्रोडक्ट्स और जेनरेटिव AI स्ट्रेटजी को शेप दिया।

एजुकेशन और बैकग्राउंड छाया नायक ने University of California, Berkeley से मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी और डाटा साइंस किया। इसके पहले उन्होंने University of Wisconsin-Milwaukee से ग्लोबल स्टडीज में ग्रेजुएशन डिग्री ली, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज सेफ्टी, पीस स्टडीज और स्पेनिश लैंग्वेज थी। इसके अलावा, उन्होंने University of Wisconsin-Madison में भी स्टडी की।

LinkedIn पर फेयरवेल मेसेज छाया ने अपने LinkedIn पोस्ट में अपने करीब दस साल के Meta में काम करने के एक्सपीरियंस को ‘the most pivotal experiences of my life’ बताते हुए याद किया। उन्होंने Meta में बिताए समय के दौरान सीखी गई चीजों का जिक्र किया।

उन्होंने अपने नए सफर के बारे में कहा कि OpenAI में Irina Kofman के साथ Special Initiatives टीम में काम करना उनके लिए ‘the perfect next chapter’ है। उन्होंने नई भूमिका को लेकर उत्साह जताया और भविष्य की चुनौतियों का स्वागत किया।