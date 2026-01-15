WhatsApp पर अब नहीं चलेगा ChatGPT, कंपनी ने हटाया सपोर्ट; ऐसे सेव करें चैट

संक्षेप: अब आप WhatsApp पर ChatGPT का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। OpenAI की ChatGPT सर्विस गुरुवार (15 जनवरी) को WhatsApp पर खत्म हो गई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट अब मेटा के प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेगा।

अब आप WhatsApp पर ChatGPT का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। OpenAI की ChatGPT सर्विस गुरुवार (15 जनवरी) को WhatsApp पर खत्म हो गई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट अब मेटा के प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेगा। इसकी डेडलाइन अक्टूबर 2025 में तय की गई थी, जब वॉट्सऐप ने एक अपडेटेड पॉलिसी में घोषणा की थी कि वह सभी बड़े लैंग्वेज मॉडल (LLM) पर बेस्ड चैटबॉट को प्लेटफॉर्म पर बैन कर देगा। हालांकि कंपनी ने इसका कारण सर्वर पर बढ़ते दबाव को बताया था, लेकिन कई लोगों को शक था कि इसका संबंध कंपनी के इन-हाउस चैटबॉट, मेटा AI के कम इस्तेमाल था।

AI चैटबॉट ने WhatsApp पर काम करना बंद कर दिया है। ChatGPT फोन नंबर के लिए एक सपोर्ट पेज पर, OpenAI ने कहा, "15 जनवरी, 2026 को, ChatGPT अब वॉट्सऐप पर उपलब्ध नहीं होगा। ChatGPT आईओएस, एंड्रॉयड और वेब पर उपलब्ध रहेगा।" कंपनी ने यह भी सुझाव दिया कि यूजर्स अपनी बातचीत की हिस्ट्री को सेव रखने के लिए अपने अकाउंट्स को लिंक करें, नहीं तो बातचीत ट्रांसफर नहीं होगी।

यह सर्विस अब पूरी तरह से बंद हो गई है। वॉट्सऐप पर ChatGPT को टेक्स्ट भेजने पर अब एक मैसेज आता है कि यह अब उपलब्ध नहीं है और यूजर्स को इस सर्विस का इस्तेमाल जारी रखने के लिए ऐप डाउनलोड करना चाहिए। वेबसाइट और मैक के लिए डेस्कटॉप ऐप जैसे बाकी सभी एक्सेस पॉइंट भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ChatGPT के अलावा, Perplexity और Microsoft का Copilot भी वॉट्सऐप पर उपलब्ध हैं और जल्द इनका भी यही हाल होगा।

वॉट्सऐप ने अपडेट की पॉलिसी यह डीएक्टिवेशन कुछ महीने बाद हुआ है, जब वॉट्सऐप ने अपने बिजनेस एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) पॉलिसी को अपडेट किया था ताकि बड़े लैंग्वेज मॉडल AI बॉट्स और दूसरी "मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी" को वॉट्सऐप बिजनेस एक्सेस करने से रोका जा सके। क्या AI चैटबॉट है और क्या नहीं, यह तय करने का अधिकार भी मेटा के पास है। पॉलिसी में कहा गया है, "अगर हमें लगता है कि आपने इन पाबंदियों को तोड़ा है, तो हम आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं और आपका एक्सेस खत्म कर सकते हैं।"