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ChatGPT और Gemini के 1 अरब यूजर्स, AI की दुनिया में बदल गया मुकाबला

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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OpenAI का ChatGPT और Google का Gemini दोनों 1 अरब यूजर्स के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। हालांकि ChatGPT अभी भी सबसे बड़ा AI चैटबॉट है, लेकिन Gemini की ग्रोथ रफ्तार ने मुकाबले को मजेदार बना दिया है।

Gemini vs ChatGPT
ChatGPT और Gemini दोनों 1 अरब यूजर्स के आंकड़े तक पहुंच गए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में OpenAI और Google के बीच मुकाबला अब एक नए लेवल पर पहुंच गया है। दोनों कंपनियों के AI चैटबॉट ChatGPT और Gemini ने 1 अरब यूजर्स का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि Gemini ने इस आंकड़े तक पहुंचकर Google के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रोडक्ट का दर्जा हासिल कर लिया है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

ChatGPT ने पहले छुआ 1 अरब का आंकड़ा

ChatGPT ने Gemini से कुछ हफ्ते पहले ही 1 अरब यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। OpenAI ने 6 अगस्त को एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि 1 अरब से ज्यादा लोग ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने इस उपलब्धि को किसी बड़े ऐलान के बजाय एक सामान्य ब्लॉग पोस्ट के हिस्से के तौर पर शेयर किया। बाहरी आंकड़ों के मुताबिक ChatGPT जून में ही 1 अरब मंथली यूजर्स के आंकड़े तक पहुंच गया था।

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OpenAI के मुताबिक ChatGPT जुलाई में 1 अरब साप्ताहिक यूजर्स तक भी पहुंच गया। फरवरी 2026 में कंपनी ने बताया था कि ChatGPT के 900 मिलियन साप्ताहिक एक्टिव यूजर्स थे। यानी पांच महीने में यूजर बेस 1 अरब तक पहुंचा, लेकिन शुरुआती दौर की तुलना में इसकी ग्रोथ रफ्तार धीमी हुई है।

Gemini की ग्रोथ ने चौंकाया

Google का Gemini भी अब 1 अरब मासिक एक्टिव यूजर्स वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। Google CEO सुंदर पिचाई ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि Gemini कंपनी का अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रोडक्ट है। Gemini ने यह आंकड़ा अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में हासिल किया और Google ने इसके बाद इसकी घोषणा की।

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Gemini की ग्रोथ पिछले कुछ महीनों में खास तौर पर तेज रही है। फरवरी में Google ने Gemini के 750 मिलियन मासिक यूजर्स होने की जानकारी दी थी। जुलाई के अंत में यह संख्या बढ़कर 950 मिलियन हो गई और इसके कुछ ही समय बाद Gemini ने 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया।

AI की रेस में अब सिर्फ दो कंपनियां नहीं

AI का मुकाबला अब केवल ChatGPT और Gemini तक सीमित नहीं है। Anthropic का Claude भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, हालांकि कंपनी अपने यूजर्स की संख्या पब्लिक नहीं करती। इसके अलावा चीन से आने वाले AI मॉडल भी इस प्रतिस्पर्धा को और तेज कर रहे हैं।

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OpenAI और Google भी लगातार अपने AI मॉडल और सेवाओं को अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सिर्फ यह मायने नहीं रखेगा कि किस AI के पास ज्यादा यूजर्स हैं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि यूजर्स इन AI टूल्स का इस्तेमाल किस तरह और कितनी बार करते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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