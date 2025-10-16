Hindustan Hindi News
अब AI से होंगी एडल्ट बातें! आ रहा है 18+ ChatGPT, बिना रोकटोक करें सवाल

संक्षेप: लोकप्रिय AI ऐप ChatGPT का नया वर्जन जल्द सामने आ सकता है और इससे जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। OpenAI CEO ने बताया है कि यह कैसे काम करेगा। 

Thu, 16 Oct 2025 12:16 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी OpenAI का ChatGPT टूल का इस्तेमाल दुनिया के करोड़ों लोग करते हैं और अब इससे जुड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट अगले कुछ महीने में लाइव होने वाला है। कंपनी ने बताया है कि इसका एक नया 'एडल्ट' वर्जन जल्द पेश किया जा सकता है। दावा है कि इस वर्जन में वेरिफाइड एडल्ट्स को पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा और वे फ्लर्ट के अलावा सेक्सी रोलप्ले जैसे कन्वर्सेशंस भी कर सकेंगे।

ChatGPT CEO सैम आल्टमैन ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर कहा है कि उनकी टीम का मौजूदा फोकस ChatGPT की क्षमताओं को एडल्ट्स के लिए बढ़ाने पर है। इसके अलावा ध्यान रखा जाएगा कि अवयस्क लोगों के लिए इसे सेफ रखा जाए और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी ध्यान रखा जाए। इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है और यह विवादों में भी पड़ सकता है।

AI अपनाएगा अलग-अलग पर्सनालिटीज

सैम ने बताया है कि ChatGPT का एडल्ट वर्जन अलग-अलग पर्सनालिटीज एडॉप्ट करेगा और यूजर्स को इंसानों जैसी बातें करने का मौका मिलेगा। दावा है कि वे ज्यादा अपनत्व के साथ अच्छे से बातें कर पाएंगे और उन्हें मजेदार जवाबों के साथ इमोशनल बातें करने का विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने लिखा, “अगर आप ChatGPT से किसी दोस्त की तरह बातें करना चाहते हैं तो यह आपसे बात करते वक्त इमोजी इस्तेमाल कर सकता है और एक खास पर्सनालिटी की तरह बातें कर सकता है।”

वेरिफाइड एडल्ट्स के साथ इरोटिक बातें

लोकप्रिय चैटबॉट्स के साथ किए गए कन्वर्सेशंस में अब एक बड़ा बदलाव उनके तरीके में होने जा ल्टमैन ने कन्फर्म किया है कि नया फीचर दिसंबर में रोलआउट होगा और अब तक लगाए गए रिरहा है। वेरिफाइड एडल्ट्स के साथ अब AI इरोटिक और सेक्सुअल कन्वर्सेशंस करने लगेंगे। आस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे। हालांकि, वेरिफिकेशन डीटेल्स की जानकारी अबतक शेयर नहीं की गई है।

