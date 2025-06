ChatGPT डाउन, नहीं लोड हो रहा प्रॉम्प्ट रिजल्ट, इमेज जेनरेशन एआई टूल Sora में भी गड़बड़ी

चैटजीपीटी के यूजर्स ने 'Something went wrong' एरर मेसेज और सर्विस के 'searching for web' कमांड पर अटकने को रिपोर्ट किया है। ओपनएआई के स्टेटस पेज के अनुसार दोपहर 3 बजे (IST) से इसे ठीक करने की कोशिश जारी है। डाउन डिटेक्टर के अनुसार दोपहर 3.06 बजे तक ओपनएआई के इस आउटेज के बारे में 854 यूजर्स ने रिपोर्ट कर दिया था।