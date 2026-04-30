8 मई के बाद इन Laptops पर नहीं चलेगा ChatGPT, अभी चेक करें आपका डिवाइस शामिल है या नहीं

Apr 30, 2026 09:52 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Mac यूज करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 8 मई 2026 के बाद पुराने एप्पल के लैपटॉप पर ChatGPT ऐप काम करना बंद कर सकते हैं। OpenAI ने यूजर्स को तुरंत ऐप अपडेट करने की सलाह दी है, वरना एक्सेस पूरी तरह बंद हो सकता है।

अगर आप एप्पल का Mac इस्तेमाल करते हैं और इस पर ChatGPT का यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। OpenAI ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक 8 मई 2026 के बाद ChatGPT के पुराने वर्जन Mac पर काम करना बंद कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने समय रहते ऐप अपडेट नहीं किया, तो आप ChatGPT का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उठाया जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ ChatGPT तक सीमित नहीं है, बल्कि OpenAI के अन्य macOS ऐप्स जैसे Codex और Atlas पर भी लागू होगा। ऐसे में Mac यूजर्स के लिए जरूरी हो जाता है कि वे समय रहते अपडेट कर लें, ताकि उनका काम बिना रुकावट चलता रहे।

इन Mac यूजर्स पर पड़ेगा असर

यह बदलाव खास तौर पर उन यूजर्स को प्रभावित करेगा जो ChatGPT का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने लंबे समय से ऐप अपडेट नहीं किया है, तो 8 मई के बाद आपका ऐप काम करना बंद कर सकता है। कंपनी ने साफ कहा है कि पुराने वर्जन को सपोर्ट नहीं मिलेगा और वे “functional नहीं रहेंगे।”

बंद हो रही है ऐप

OpenAI ने बताया है कि यह बदलाव सुरक्षा और सिस्टम अपडेट के कारण किया जा रहा है। असल में कंपनी अपने macOS ऐप्स के लिए नई साइनिंग और सिक्योरिटी सिस्टम लागू कर रही है, जिससे यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके। यानी पुराने वर्जन नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें बंद किया जा रहा है।

कैसे करें बचाव

इस समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका है ChatGPT ऐप को तुरंत अपडेट करना। आपको बस अपने Mac पर जाकर ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है या App Store से अपडेट कर लेना है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन पर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ChatGPT पहले की तरह काम करता रहेगा। अगर किसी कारण से आपका ऐप अपडेट नहीं हो पाता, तो भी आपके पास एक विकल्प है। आप ब्राउज़र में ChatGPT का वेब वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिना किसी दिक्कत के चलता रहेगा। OpenAI लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बना रहा है। ऐसे में भविष्य में और भी अपडेट आ सकते हैं, जिनके लिए यूजर्स को तैयार रहना चाहिए।

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

