अब ChatGPT होने वाला है और स्मार्ट, सिर्फ सुनेगा नहीं, बात करते-करते जवाब भी देगा, नया Voice Mode फीचर करेगा कमाल
ChatGPT को जल्द नया GPT-BiDi Voice Model मिल सकता है। इससे AI के साथ बातचीत पहले से ज्यादा तेज, आसान और इंसानों जैसी हो सकती है।
AI की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब खबर है कि OpenAI जल्द ही ChatGPT को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। एक नए Voice Model पर काम कर रही है, जिसे GPT-BiDi-1 नाम दिया गया है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह बताई जा रही है कि यह एक ही समय में यूजर की बात सुन भी सकेगा और जवाब भी दे सकेगा। अभी ज्यादातर AI वॉइस सिस्टम में ऐसा होता है कि पहले यूजर अपनी बात पूरी करता है, उसके बाद AI जवाब देना शुरू करता है। लेकिन नए GPT-BiDi-1 मॉडल के साथ बातचीत का तरीका बदल सकता है। यह नया मॉडल इंसानों की तरह रियल-टाइम बातचीत को संभव बना सकती है। OpenAI का संभावित GPT-BiDi-1 Voice Model ChatGPT को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और इंटरैक्टिव बना सकता है। एक साथ सुनने और बोलने की क्षमता AI को इंसानों जैसी बातचीत के और करीब ले जाएगी। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस तकनीक को लेकर AI दुनिया में उत्सुकता बढ़ती जा रही है।
मौजूदा Voice AI से कितना अलग होगा
अभी AI यूजर की बात सुनता है फिर उसे प्रोसेस करते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। इस प्रोसेस में कुछ सेकंड का अंतर आ जाता है, जिससे बातचीत थोड़ी कृत्रिम लग सकती है। GPT-BiDi-1 का मकसद इसी अंतर को कम करना है। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो AI और इंसानों के बीच बातचीत काफी ज्यादा रियल फील होगी।
नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी Listen and Talk Simultaneously क्षमता बताई जा रही है। मतलब अगर आप ChatGPT से बात कर रहे हैं, तो यह आपकी पूरी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना बातचीत को समझते हुए रिस्पांस देगा। इससे बातचीत में रुकावट कम होगी।
यूजर्स को होगा फायदा
अगर OpenAI इस तकनीक को ChatGPT में शामिल करता है, तो इसका सीधा फायदा करोड़ों यूजर्स को मिलेगा। वॉइस चैट पहले से ज्यादा तेज और इंटरैक्टिव हो सकती है। यूजर्स को बार-बार रुककर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा AI के साथ लंबी बातचीत करना भी आसान हो जाएगा। खासकर उन लोगों के लिए जो ChatGPT का इस्तेमाल सीखने, काम करने या जानकारी लेने के लिए करते हैं। OpenAI ने Voice AI पर काफी काम किया है। ChatGPT में पहले से Advanced Voice Mode जैसे फीचर्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से यूजर्स AI से सीधे बातचीत कर सकते हैं। अब GPT-BiDi-1 जैसे नए मॉडल की खबर यह संकेत देती है कि कंपनी Voice AI को अगले स्तर पर ले जाना चाहती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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