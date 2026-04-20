अचानक ठप हुईं ChatGPT की सेवाएं! हजारों यूजर्स परेशान, नहीं हो रहा कोई भी काम
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI का लोकप्रिय चैटबॉट ChatGPT सोमवार शाम अचानक ठप पड़ गया है। हजारों यूजर्स इसकी मदद से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हैं।
दुनिया के सबसे लोकप्रिय AI प्लेटफॉर्म्स में से एक ChatGPT की सेवाएं सोमवार शाम अचानक ठप हो गई हैं। दुनियाभर के हजारों यूजर्स इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनके लिए यह AI टूल काम नहीं कर रहा। अकेले भारत में ही ढेरों यूजर्स इससे प्रभावित हुए हैं और उनके काम पर असर पड़ा है। फिलहाल OpenAI की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और यूजर्स के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
कंपनी की खुद की वेबसाइट ChatGPT का वर्किंग स्टेटस और डाउनटाइम मॉनीटर करती है। यहां पर भी साफ बताया गया है कि इसकी ChatGPT और Codex सेवाओं में फिलहाल दिक्कत आ रही है और ये ठीक से काम नहीं कर रहीं। status.openai.com पर बताया गया है कि यूजर्स के लिए ChatGPT, Codex और API प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे हैं और कंपनी मामले की जांच कर रही है।
आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर दी गई ये जानकारी
OpenAI के प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है कि यह आंशिक या पार्शियल आउटेज है और इसकी जांच चल रही है। यहीं लिखा हुआ है कि जिन सेवाओं में दिक्कत आ रही है, उनकी जांच जारी है और प्रभावित यूजर्स फिलहाल इनका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि, ChatGPT डाउन हुए करीब 1 घंटा बीत गया है लेकिन कंपनी ने इसकी वजह का खुलासा नहीं किया है।
साफ है, अगर आपके लिए ChatGPT काम नहीं कर रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं है। अक्सर ऐसा कंपनी के सर्वर में किसी तरह की तकनीकी खामी के चलते या फिर क्लाउड सॉफ्टवेयर से जुड़े बदलाव के दौरान होता है। इस तरह सेवाएं डाउन होना नया नहीं है, लेकिन कम ही होता है, जब डाउनटाइम एक घंटे या उससे ज्यादा हो जाए।
भारत में कुछ ऐसी है ChatGPT यूजर्स की स्थिति
भारत में ChatGPT के करोड़ों यूजर्स हैं, जो अपने रोजमर्रा के काम से लेकर ऑफिस की जरूरतों तक में इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। Downdetector के मुताबिक, देश में इसके डाउन होने से जुड़े मामले शाम 7 बजकर 25 मिनट से आना शुरू हुए और 8 बजे तक सैकड़ों रिपोर्ट्स आने लगीं। नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में सबसे ज्यादा यूजर्स प्रभावित हुए हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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