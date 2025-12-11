संक्षेप: AI खतरनाक हो सकता है और इसे दिखाने के लिए एक यूट्यूबर ने ChatGPT पावर्ड रोबोट की मदद ली। सामने आया कि रोबोट रोलप्ले के दौरान सामने वाले को गोली तक मार सकता है।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) साल 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा टॉपिक है और जिंदगी के सभी हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। चैटबॉट्स से लेकर हेल्थकेयर, एंटरटेनमेंट और ऑटोमेटेड टूल्स कोई भी इससे अछूते नहीं हैं। हालांकि, AI के खतरनाक पहलू पर भी बात की जाती है कि यह किस तरह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। यह यूट्यूबर ने एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया कि किस तरह AI सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बायपास किया जा सकता है और इंसानों को नुकसान तक पहुंचाना संभव है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि मैक्स नाम का ChatGPT पावर्ड रोबोट कैसे सुरक्षा को ध्यान में रखने और किसी तरह का नुकसान ना करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, यूट्यूबर चालाकी से ऐसा प्रॉम्प्ट देता है कि सारे सेफ्टी मीजर्स बायपास हो जाते हैं और इसे लेकर AI प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान मैक्स यूट्यूबर को सीने में गोली मारने को तैयार हो गया।

एक्सपेरिमेंट में क्या मिला रिजल्ट? यूट्यूबर ने मैक्स नाम के रोबोट को एक BB गन थमाई और कोशिश की कि वह इसे चलाए। शुरू में मैक्स ने यूट्यूबर को शूट करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इसकी अनुमति नहीं देते। बाद में यूट्यूबर ने ChatGPT पावर्ड रोबोट को एक काल्पनिक स्थिति दी और रोलप्ले करने को कहा। इस रोलप्ले के दौरान यूट्यूबर ने फिर से रोबोट को गन चलाने को कहा।