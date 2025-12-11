Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़ChatGPT powered robot shot youtuber in chest showing how dangerous AI can be
ChatGPT वाले रोबोट ने सीने में मारी गोली; यूट्यूबर ने दिखाया AI का खतरनाक सच

संक्षेप:

AI खतरनाक हो सकता है और इसे दिखाने के लिए एक यूट्यूबर ने ChatGPT पावर्ड रोबोट की मदद ली। सामने आया कि रोबोट रोलप्ले के दौरान सामने वाले को गोली तक मार सकता है। 

Dec 11, 2025 07:33 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) साल 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा टॉपिक है और जिंदगी के सभी हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। चैटबॉट्स से लेकर हेल्थकेयर, एंटरटेनमेंट और ऑटोमेटेड टूल्स कोई भी इससे अछूते नहीं हैं। हालांकि, AI के खतरनाक पहलू पर भी बात की जाती है कि यह किस तरह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। यह यूट्यूबर ने एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया कि किस तरह AI सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बायपास किया जा सकता है और इंसानों को नुकसान तक पहुंचाना संभव है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि मैक्स नाम का ChatGPT पावर्ड रोबोट कैसे सुरक्षा को ध्यान में रखने और किसी तरह का नुकसान ना करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, यूट्यूबर चालाकी से ऐसा प्रॉम्प्ट देता है कि सारे सेफ्टी मीजर्स बायपास हो जाते हैं और इसे लेकर AI प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान मैक्स यूट्यूबर को सीने में गोली मारने को तैयार हो गया।

एक्सपेरिमेंट में क्या मिला रिजल्ट?

यूट्यूबर ने मैक्स नाम के रोबोट को एक BB गन थमाई और कोशिश की कि वह इसे चलाए। शुरू में मैक्स ने यूट्यूबर को शूट करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इसकी अनुमति नहीं देते। बाद में यूट्यूबर ने ChatGPT पावर्ड रोबोट को एक काल्पनिक स्थिति दी और रोलप्ले करने को कहा। इस रोलप्ले के दौरान यूट्यूबर ने फिर से रोबोट को गन चलाने को कहा।

हैरानी की बात यह है कि रोबोट ने खुद को एक किरदार मानते हुए गन चला दी और सामने वाले को शूट कर दिया। यह पूरा नजारा बेहद खतरनाक था और इसने दिखाया कि किस तरह AI की मदद से सबसे खतरनाक कामों को भी अंजाम दिया जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही AI सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के कमजोर होने और इसके सुरक्षित होने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

