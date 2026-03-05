Hindustan Hindi News
पूरे 1 महीने के लिए FREE मिल रहा ChatGPT सब्सक्रिप्शन, इन यूजर्स के लिए ऑफर

Mar 05, 2026 03:20 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
कुछ ChatGPT Plus यूजर्स ने दावा किया है कि सब्सक्रिप्शन कैंसल करते वक्त उन्हें एक महीने की फ्री मेंबरशिप का ऑफर मिल रहा है। इसे OpenAI की यूजर रिटेंशन स्ट्रेटजी माना जा रहा है।

AI टूल्स हर मामले में लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं और इनमें ChatGPT सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स में से एक बनकर उभरा है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स, डिवलपर्स और प्रोफेशनल्स अपने काम को आसान बनाने के लिए इसकी मदद ले रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ChatGPT Plus के कुछ यूजर्स जब अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसल करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एक सरप्राइज ऑफर फ्री में एक महीने की एक्सट्रा मेंबरशिप के तौर पर दिया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे Reddit, X (पहले Twitter) और LinkedIn पर दावा किया है कि जब वे ChatGPT Plus की पेड मेंबरशिप कैंसल करने के लिए कैंसिलेशन पेज पर पहुंचे, तो वहां उन्हें एक स्पेशल मेसेज दिखाई दिया। इस मेसेज में यूजर्स को बिना किसी एक्सट्रा फीस के एक महीने तक ChatGPT Plus का इस्तेमाल जारी रखने का ऑप्शन दिया गया है।

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह ऑफर कितने यूजर्स को दिया जा रहा है या क्या यह सभी Plus सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। फिलहाल यह जानकारी केवल यूजर्स की ऑनलाइन पोस्ट्स और डिस्कशंस के आधार पर सामने आई है।

ChatGPT के अनइंस्टॉल अचानक बढ़े

रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में ChatGPT मोबाइल ऐप के अनइंस्टॉल में अचानक तेजी देखी गई है। मार्केट रिसर्च और एनालिटिक्स कंपनी Sensor Tower के आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी को ChatGPT ऐप के अनइंस्टॉल में एक ही दिन में लगभग 295 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

बताया जा रहा है कि यह बढ़त उस वक्त देखने को मिली जब OpenAI और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच संभावित पार्टनरशिप की खबरें चर्चा में आईं। इस खबर के बाद कई यूजर्स के बीच यह बहस शुरू हो गई कि भविष्य में AI टेक का इस्तेमाल सरकारी और रक्षा परियोजनाओं में किस तरह किया जाएगा। इसी दौरान कुछ यूजर्स ने प्लेटफॉर्म से दूरी बनाने का फैसला भी किया।

बाकी कंपनियों को मिल रहा फायदा

OpenAI से जुड़ी इन खबरों के बीच AI इंडस्ट्री की अन्य कंपनियों को फायदा होता भी नजर आया। खासकर Anthropic नाम की कंपनी, जिसने अपने AI प्लेटफॉर्म Claude के लिए हाल ही में घोषणा की थी कि वह डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर में आगे नहीं बढ़ेगी। कंपनी ने कहा था कि इसके लिए तय की गईं शर्तों को लेकर उसे कुछ चिंताएं थीं।

घोषणा के बाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि Claude ऐप के डाउनलोड्स में बढ़त देखने को मिली है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

