अब ChatGPT को बता सकेंगे अपनी मेडिकल हिस्ट्री! नया Health फीचर रखेगा सेहत का ख्याल
ChatGPT Health में यूजर्स को अपने मेडिकल रिकॉर्ड और हेल्थ से जुड़ी जानकारी AI चैटबॉट से लिंक करने की सुविधा मिल रही है। इससे ChatGPT यूजर की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जानकारी को समझने में मदद करेगा।
OpenAI ने ChatGPT के हेल्थ से जुड़े एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने ChatGPT Health से जुड़ी नई सुविधा लॉन्च की है, जिसके जरिए यूजर्स अपने मेडिकल रिकॉर्ड और हेल्थ से जुड़ी जानकारी को चैटबॉट के साथ जोड़ सकते हैं। इसका मकसद यूजर्स को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एक ही जगह व्यवस्थित करने और AI की मदद से उसे समझने में आसान करना है।
नए फीचर की मदद से यूजर्स अपनी मेडिकल हिस्ट्री, स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य जरूरी जानकारी को ChatGPT Health के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद चैटबॉट यूजर की ओर से दी गई जानकारी को रिफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब देने और जानकारी को समझने में मदद कर सकता है।
मेडिकल रिकॉर्ड से बेहतर हेल्थ कॉन्टेक्स्ट
आमतौर पर जब कोई यूजर AI चैटबॉट से स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछता है, तो उसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री या पिछली रिपोर्ट के बारे में बार-बार जानकारी देनी पड़ सकती है। मेडिकल रिकॉर्ड को ChatGPT Health से लिंक करने की सुविधा इस प्रोसेस को आसान बना सकती है। यूजर की परमिशन से चैटबॉट को उसके स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड का संदर्भ मिल सकता है, जिससे बातचीत ज्यादा पर्सनल और कॉन्टेक्स्ट-बेस्ड हो सकती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी यूजर को किसी पुरानी बीमारी, दवा या मेडिकल टेस्ट से जुड़ा सवाल है, तो अब तक उपलब्ध स्वास्थ्य जानकारी के आधार पर ChatGPT Health उस संदर्भ को समझने में मदद कर सकता है। हालांकि, AI टूल को दी गई जानकारी को डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।
बता दें, मेडिकल रिकॉर्ड को AI चैटबॉट से जोड़ने की सुविधा हेल्थकेयर में AI के बढ़ते इस्तेमाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हालांकि कुछ लोग इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं।
प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा पर भी जोर
मेडिकल रिकॉर्ड बेहद संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी होती है। ऐसे में हेल्थ डेटा को AI सिस्टम से जोड़ने के साथ प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन जाती है। यूजर्स को किसी भी हेल्थ रिकॉर्ड को लिंक करने से पहले यह समझना जरूरी होगा कि उनका डेटा किस तरह इस्तेमाल और सुरक्षित किया जाता है।
ChatGPT Health का उद्देश्य यूजर्स को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करना है, लेकिन गंभीर बीमारी, दवा या उपचार से जुड़े फैसले लेने से पहले योग्य डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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