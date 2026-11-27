ChatGPT Health का मजा अब Android पर भी, AI रखेगा आपकी सेहत का ख्याल
OpenAI ने ChatGPT Health फीचर को Android पर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। अब यूजर्स Garmin, Oura और WHOOP जैसे फिटनेस डिवाइस का डेटा कनेक्ट करके अपनी नींद, वर्कआउट और रोजाना की एक्टिविटी का एनालिसिस कर सकेंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अब यूजर्स अपनी सेहत और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। OpenAI ने अपने ChatGPT Health फीचर को Android यूजर्स के लिए भी रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और दूसरी हेल्थ ऐप्स का डेटा ChatGPT से कनेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद AI चैटबॉट यूजर्स की नींद, रोजाना की एक्टिविटी और वर्कआउट से जुड़े पैटर्न का एनालिसिस कर सकेगा।
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फीचर की खास बात यह है कि यूजर्स को केवल फिटनेस से जुड़े स्टेटिस्टिक्स देखने तक सीमित नहीं रहना होगा। वे ChatGPT से इनके बारे में सवाल पूछ सकेंगे और अपनी रोजाना की आदतों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
Google Health Connect से जुड़ेगा ChatGPT
Android स्मार्टफोन में ChatGPT Health को Google के Health Connect प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट किया जा सकेगा। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग हेल्थ और फिटनेस ऐप्स से मिलने वाले डेटा को एक जगह उपलब्ध कराता है। इसके जरिए यूजर्स Garmin, Oura और WHOOP जैसे ब्रैंड्स के कंपैटिबल डिवाइस से मिलने वाली जानकारी ChatGPT के साथ शेयर कर सकेंगे।
डेटा सिंक होने के बाद यूजर्स अपनी नींद, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूजर जान सकता है कि ज्यादा वॉक करने वाले दिनों में उसकी नींद की क्वालिटी कैसी रहती है या सप्ताह के किन दिनों में वह सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है।
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यूजर्स सामान्य ChatGPT चैट में भी हेल्थ से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा, जवाब के लिए @Health टैग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
AI खुद भी देगा फिटनेस से जुड़े सुझाव
OpenAI ने इस अपडेट के साथ अपने AI एजेंट्स Dots को भी हेल्थ डेटा से जोड़ने की सुविधा दी है। इन एजेंट्स की खासियत यह है कि ये केवल सवाल पूछने पर जवाब देने के बजाय यूजर्स को खुद भी सुझाव दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी यूजर का रोजाना जिम जाने का समय उसकी किसी जरूरी मीटिंग से टकराता है, तो AI एजेंट उसे वर्कआउट के लिए कोई दूसरा समय सजेस्ट कर सकता है। इस तरह यूजर्स अपने रूटीन और फिटनेस के बीच बेहतर बैलेंस बना सकेंगे।
प्राइवेसी को लेकर OpenAI ने क्या कहा?
हेल्थ से जुड़ा डेटा काफी सेंसिटिव होता है। ऐसे में OpenAI का कहना है कि Health Connect और दूसरी कनेक्टेड हेल्थ सर्विस से सिंक किए गए डेटा का इस्तेमाल उसके फाउंडेशन AI मॉडल को ट्रेन करने या ऐड को टारगेट करने के लिए नहीं किया जाएगा।
हालांकि, हेल्थ डेटा का जिक्र करने वाली बातचीत और उससे तैयार कंटेंट का इस्तेमाल मॉडल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह यूजर की ChatGPT डेटा कंट्रोल सेटिंग्स पर डिपेंड करेगा। यूजर्स यह भी तय कर सकेंगे कि कौन-सी हेल्थ कैटेगरी का डेटा शेयर करना है।
फिलहाल अमेरिका तक सीमित है फीचर
ChatGPT Health का Android रोलआउट फिलहाल अमेरिका में किया जा रहा है। यह सुविधा 18 साल या उससे अधिक उम्र के योग्य लॉग-इन यूजर्स के लिए Free, Go, Plus और Pro प्लान पर उपलब्ध है। कंपनी इसे धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है, इसलिए सभी यूजर्स को यह फीचर एक साथ नहीं मिलेगा। जल्द ही इसे भारत समेत बाकी देशों में भी रिलीज किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।