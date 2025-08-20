ChatGPT बना युवाओं का बेस्ट फ्रेंड; स्ट्रेस में 88% छात्र लेते हैं AI का सहारा, AI से बांटते हैं दिल की बातें ChatGPT has become the best friend of youth 88 percent of students take help of AI in case of stress, Gadgets Hindi News - Hindustan
नए सर्वे में खुलासा 88% भारतीय छात्र तनाव और अकेलेपन में ChatGPT जैसे AI टूल्स का सहारा लेते हैं। जानिए क्यों युवा अब AI को अपना डिजिटल साथी मान रहे हैं और इसके फायदे-नुकसान क्या हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 03:29 PM
आज के समय में छात्रों पर पढ़ाई, करियर और भविष्य का दबाव बहुत बढ़ चुका है। जहां पहले युवा अपने दोस्तों, परिवार या टीचर्स से दिल की बातें साझा करते थे, अब टेक्नोलॉजी जिंदगी में एक नया साथी बनकर सामने आई है। एक हालिया सर्वे ने बड़ा खुलासा किया है कि भारत के 88% छात्र तनाव के समय ChatGPT जैसे AI टूल्स से बात करना पसंद करते हैं।

यह सर्वे “Are You There, AI?” के नाम से Youth Ki Awaaz (YKA) और YLAC ने जून 2025 में किया। इसमें 13 से 35 साल के 506 छात्रों ने हिस्सा लिया। नतीजे चौंकाने वाले थे 52% युवा महिलाएं, पुरुषों की तुलना में दोगुना, अपनी भावनाएं AI से साझा करती हैं। वहीं 43% छोटे शहरों के छात्र भी इस ट्रेंड का हिस्सा हैं। यानी ChatGPT और AI अब सिर्फ पढ़ाई या जानकारी देने का टूल नहीं, बल्कि डिजिटल साथी और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बन गया है।

AI को बना रहे हैं ‘डिजिटल थैरेपिस्ट’

छात्रों के लिए ChatGPT जैसे AI टूल्स तनाव और अकेलेपन में राहत का साधन बन गए हैं। जब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिलता, तो वे AI से अपनी बातें साझा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है AI कभी जज नहीं करता, न डांटता है और हमेशा जवाब देता है। यही कारण है कि युवा इसे भरोसेमंद मानते हैं।

महिलाओं और छोटे शहरों में ज्यादा पॉपुलर

सर्वे ने दिखाया कि 52% युवा महिलाएं अपनी भावनाएं AI के साथ साझा करती हैं, जो पुरुषों से लगभग दोगुना है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं AI को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद मानती हैं। वहीं छोटे शहरों के 43% छात्र भी ChatGPT जैसे टूल्स पर निर्भर हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि छोटे शहरों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के साधन कम हैं, इसलिए AI उनके लिए आसान विकल्प बन जाता है।

ChatGPT सबसे ज्यादा पसंदीदा

AI टूल्स में ChatGPT का नाम सबसे ऊपर है। छात्र इसे न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि भावनात्मक सहारे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बातचीत करने का इसका सरल तरीका और तुरंत जवाब देने की क्षमता इसे खास बनाती है।

चिंताएं भी हैं मौजूद

हालांकि AI से इमोशनल सहारा लेना एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। सर्वे में 67% छात्र मानते हैं कि AI का ज्यादा उपयोग उन्हें सोशल आइसोलेशन (अलगाव) की ओर धकेल सकता है। वहीं 58% छात्र प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यानी AI मददगार तो है, लेकिन यह इंसानी रिश्तों की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता।

