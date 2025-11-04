Hindustan Hindi News
आज से ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन एकदम FREE, बिना पैसे दिए पाएं 4788 रुपये वाले फीचर्स

संक्षेप: भारत में ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन पूरे साल के लिए फ्री में ऑफर किया जा रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर में यह फायदा साइन-अप करने वाले यूजर्स ले सकते हैं। 

Tue, 4 Nov 2025 10:45 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया के सबसे लोकप्रिय AI प्लेटफॉर्म ChatGPT का प्रीमियम ऐक्सेस ChatGPT Go सब्सक्राइबर्स के लिए भारत में अब फ्री हो गया है। लिमिटेड टाइम प्रमोशन के चलते पूरे एक साल के लिए इसके लिए यूजर्स को एक रुपये का भी भुगतान नहीं करना होगा। इस प्रमोशनल ऑफर का ऐक्सेस 4 नवंबर से यूजर्स को दिया जा रहा है। आइए बताएं कि आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं।

ChatGPT की पैरेंट कंपनी OpenAI ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि यूजर्स को लिमिटेड टाइम प्रमोशनल पीरियड के दौरान साइन-अप करने की स्थिति में Paid Go वर्जन का ऐक्सेस पूरे एक साल के लिए FREEE दिया जाएगा। इस वर्जन में ज्यादा मेसेज लिमिट्स, इमेज जेनरेशन और फाइल अपलोड क्षमताएं दी गई हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और डिवेलपर्स को मिलने वाला है।

इसलिए FREE किया गया ChatGPT Go

OpenAI के फ्लैगशिप चैटबॉट ChatGPT के पास भारत में बड़ा यूजरबेस है और Go वर्जन को एक अफॉर्डेबल प्लान के साथ लॉन्च किया गया था। अगस्त में इसे लॉन्च किए जाने के बाद भारत में पेड सब्सक्राइबर्स केवल एक महीने में दोगुने हो गए थे। दरअसल, भारत में संभावनाएं तलाश रही कंपनी अपनी सेवा का विस्तार करना चाहती है और इसीलिए प्रमोशनल प्लान लेकर आई है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि OpenAI के DevDay Exchange Event को सेलिब्रेट करते हुए भारत में पहली बार 4 नवंबर से ChatGPT Go का पूरे एक साल के लिए फ्री ऑफर किया जाएगा। यह एक लिमिटेड पीरियड प्रमोशनल ऑफर है, यानी इसका फायदा सीमित समय के लिए मिलने वाला है।

ChatGPT Go

आपको ऐसे मिलेगा Go वर्जन का फायदा

अगर आप ChatGPT यूजर हैं, तब भी आपको प्रमोशनल पीरियड में ऑफर का बैनर दिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नए अकाउंट के साथ साइन-अप करते हैं तो सालभर के लिए इसका फायदा एकदम फ्री में मिलेगा और आपको अकाउंट बनाते ही बैनर दिखाया जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहे विकल्पों में से ChatGPT Go का चुनाव करना होगा।

