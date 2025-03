अब ChatGPT के फ्री यूजर्स भी बना सकेंगे Ghibli स्टाइल इमेज, देखें सिंपल स्टेप्स

हालांकि ओपनएआई या इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है कि यह फीचर फ्री यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया है या नहीं, लेकिन फ्री चैटजीपीटी अकाउंट वाले यूजर्स भी बिना किसी परेशानी के इस फीचर को यूज कर पा रहे हैं। बता दें कि इस फीचर को 26 मार्च को लॉन्च किया गया था और पहले यह फीचर केवल ChatGPT Plus, Pro और Team यूजर्स के लिए ही उपलब्ध था।

एक प्रॉम्प्ट दर्ज करें - "Ghiblify this" या "Turn this image into a Studio Ghibli theme" टेक्स्ट टाइप करें।