ChatGPT डाउन: दुनियाभर में यूजर्स ने रिपोर्ट किया आउटेज, भारत में भी दिखा असर

लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT मंगलवार को अचानक डाउन हो गया, जिससे दुनियाभर के हजारों यूजर्स प्रभावित हुए। भारत में भी 500 से ज्यादा शिकायतें की गईं, जबकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।

लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT मंगलवार को अचानक डाउन हो गया, जिसके चलते दुनियाभर के यूजर्स प्रभावित हुए। इस आउटेज के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर #ChatGPTDown जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्ट कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि कि वे चैटबॉट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।

ऑनलाइन सर्विसेज और वेबसाइट्स की स्थिति को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म Downdetector के मुताबिक केवल पिछले 1 घंटे में ही सैकड़ों यूजर्स ने ChatGPT के काम ना करने की शिकायत दर्ज की। रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि यूजर्स को चैट लोड करने में दिक्कत आ रही है, कई बार सर्वर एरर दिख रहा है और कुछ मामलों में चैटबॉट बिल्कुल खुल ही नहीं रहा।

कई देशों में आउटेज का असर आउटेज का असर केवल अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एशियाई देशों में भी यूजर्स ने दिक्कतें झेलीं। भारत में स्थिति और साफ दिखाई दी, जहां Downdetector पर 500 से ज्यादा यूजर्स ने ChatGPT के डाउन होने की रिपोर्ट दर्ज की। इसका मतलब साफ है कि भारतीय यूजर्स भी इस समस्या से प्रभावित हुए।

पहले भी आईं हैं ऐसी दिक्कतें बता दें, यह पहली बार नहीं है जब ChatGPT को लेकर ऐसी समस्या सामने आई हो। पिछले कुछ महीनों में भी बीच-बीच में सर्वर आउटेज या लोडिंग एरर की शिकायतें सामने आती रही हैं। हालांकि, इस बार रिपोर्ट्स की संख्या और आउटेज का पैमाना बड़ा बताया जा रहा है।