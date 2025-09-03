ChatGPT डाउन: दुनियाभर में यूजर्स ने रिपोर्ट किया आउटेज, भारत में भी दिखा असर ChatGPT Down Users Worldwide Report Major Outage Hundreds Affected in India, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़ChatGPT Down Users Worldwide Report Major Outage Hundreds Affected in India

ChatGPT डाउन: दुनियाभर में यूजर्स ने रिपोर्ट किया आउटेज, भारत में भी दिखा असर

लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT मंगलवार को अचानक डाउन हो गया, जिससे दुनियाभर के हजारों यूजर्स प्रभावित हुए। भारत में भी 500 से ज्यादा शिकायतें की गईं, जबकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 03:33 PM
share Share
Follow Us on
ChatGPT डाउन: दुनियाभर में यूजर्स ने रिपोर्ट किया आउटेज, भारत में भी दिखा असर

लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT मंगलवार को अचानक डाउन हो गया, जिसके चलते दुनियाभर के यूजर्स प्रभावित हुए। इस आउटेज के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर #ChatGPTDown जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्ट कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि कि वे चैटबॉट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।

ऑनलाइन सर्विसेज और वेबसाइट्स की स्थिति को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म Downdetector के मुताबिक केवल पिछले 1 घंटे में ही सैकड़ों यूजर्स ने ChatGPT के काम ना करने की शिकायत दर्ज की। रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि यूजर्स को चैट लोड करने में दिक्कत आ रही है, कई बार सर्वर एरर दिख रहा है और कुछ मामलों में चैटबॉट बिल्कुल खुल ही नहीं रहा।

ये भी पढ़ें:ऑफर्स की बरसात! 6000 रुपये से कम में बेस्ट Smart TV, एकसाथ सारी टॉप डील्स

कई देशों में आउटेज का असर

आउटेज का असर केवल अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एशियाई देशों में भी यूजर्स ने दिक्कतें झेलीं। भारत में स्थिति और साफ दिखाई दी, जहां Downdetector पर 500 से ज्यादा यूजर्स ने ChatGPT के डाउन होने की रिपोर्ट दर्ज की। इसका मतलब साफ है कि भारतीय यूजर्स भी इस समस्या से प्रभावित हुए।

पहले भी आईं हैं ऐसी दिक्कतें

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब ChatGPT को लेकर ऐसी समस्या सामने आई हो। पिछले कुछ महीनों में भी बीच-बीच में सर्वर आउटेज या लोडिंग एरर की शिकायतें सामने आती रही हैं। हालांकि, इस बार रिपोर्ट्स की संख्या और आउटेज का पैमाना बड़ा बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:ये हैं दुनिया के 15 सबसे कमजोर पासवर्ड; कहीं आपका इनकी लिस्ट में तो नहीं?

फिलहाल कंपनी की ओर से इस आउटेज पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यूजर्स को उम्मीद है कि सर्विस जल्दी ठीक हो जाएगी और वे बिना रुकावट फिर से ChatGPT का इस्तेमाल कर पाएंगे। संभव है कि यह समस्या अपने आप कुछ वक्त में ठीक हो जाए क्योंकि चुनिंदा यूजर्स के लिए ChatGPT पहले की तरह काम कर रहा है।

ChatGPT Artificial Intelligence Mobile App
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.