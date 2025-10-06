ChatGPT हुआ डाउन, नहीं दे रहा कोई रिस्पॉन्स, भारत समेत दुनियाभर में यूजर परेशान ChatGPT down in India and US Users are reporting login errors failed responses due to widespread outage, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़ChatGPT down in India and US Users are reporting login errors failed responses due to widespread outage

ChatGPT डाउन होने से भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों यूजर परेशान हैं। यूजर्स के अनुसार चैटबॉट लोड नहीं हो रहा है और रिस्पॉन्स भी जेनरेट नहीं कर पा रहा है। यूजर्स ने दोपहर लगभग 1:04 बजे से आउटेज को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 03:09 PM
ChatGPT डाउन हो गया है। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में इस बड़े आउटेज के कारण यूजर परेशान हैं। आउटेज के कारण चैटजीपीटी सर्विस ऐप के साथ वेब पर सही ढंग से काम नहीं कर रही है। यूजर्स के अनुसार चैटबॉट लोड नहीं हो रहा है और रिस्पॉन्स भी जेनरेट नहीं कर पा रहा है। डाउनडिटेक्टर की मानें, तो यूजर्स ने आज दोपहर लगभग 1:04 बजे (भारतीय समयानुसार) आउटेज को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था।

भारत के कई शहरों से यूजर हुए परेशान

डाउनडिटेक्टर के लाइव आउटेज मैप के अनुसार ज्यादातर रिपोर्ट चैटजीपीटी यूजर्स न दर्ज कराईं, जो लगभग 82% है। वेब ब्राउजर वर्जन से 12% रिपोर्ट और मोबाइल ऐप से लगभग 6% आउटेज रिपोर्ट किया गया। आउटेज ग्राफ जीरो प्रॉब्लम से एक घंटे से भी कम समय में 770 से ज्यादा आउटेज रिपोर्ट तक पहुंच गया। ट्रैकिंग साइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और भारत के कई अन्य शहरों के यूजर्स को इस आउटेज के कारण परेशानी हो रही है।

अमेरिका में भी बड़ा आउटेज

अमेरिका में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:10 बजे तक डाउनडिटेक्टर पर 150 से आउटेज रिपोर्ट को दर्ज कराया जा चुका था। इनमें से 81 प्रतिशत यूजर्स ने चैटजीपीटी, 12 प्रतिशत ने ऐप और सात प्रतिशत ने वेबसाइट से जुड़ी समस्याओं की सूचना दी। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शिकागो, लॉस एंजिल्स और अटलांटा शामिल थे। ओपनएआई ने अभी तक आउटेज के कारण या अपेक्षित समाधान के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यूजर्स को अपडेट के लिए ऑफिशियल चैनल्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

जीपीटी-5 इंस्टेंट मॉडल के अपडेट की घोषणा

ओपनएआई ने हाल ही में अपने जीपीटी-5 इंस्टेंट मॉडल के अपडेट की घोषणा की है। इसका मकसद संवेदनशील या परेशान करने वाली बातचीत के दौरान यूजर्स को अधिक असरदार सहायता सहायता देना है। पिछले हफ्ते X पर एक पोस्ट में, कंपनी ने कहा कि डायलॉग के जिन हिस्सों को संवेदनशील माना जाता है उन्हें अब GPT-5 इंस्टेंट पर भेजा जाएगा। यह बदलाव उन यूजर्स के लिए तेज और ज्यादा विचारशील प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

