फिर ठप हुआ ChatGPT, यूजर्स X पर कर रहे शिकायत, दिख रहा 403 Error

ChatGPT चलाने में समस्या आ रही है, तो आप अकेले नहीं है। करोड़ों यूजर्स के लिए चैटजीपीटी की सर्विसेस ठप हो गई है। यूजर्स को चैटजीपीटी बातचीत को लोड या इस्तेमाल करते समय 403 Error दिखाई दे रहा है। लोग X पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

फिर ठप हुआ ChatGPT, यूजर्स को दिखाई दे रहा 403 Error। दरअसल, रविवार को OpenAI की सर्विसेस इस्तेमाल करने में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ा। खुद सैम ऑल्टमैन की कंपनी ने अपने ऑफिशियल सर्विस स्टेटस पेज के माध्यम से इस आउटेज की बात मानी और कहा कि iOS पर चैटजीपीटी बातचीत को लोड या इस्तेमाल करते समय कुछ यूजर्स को 403 एरर का सामना करना पड़ सकता है।

OpenAI ने क्या कहा कंपनी के सर्विस स्टेटस पेज पर लिखा था, “हम एक ऐसी समस्या की जांच कर रहे हैं जिसमें iOS पर ChatGPT बातचीत को लोड या इस्तेमाल करते समय कुछ यूजर्स को 403 एरर का सामना करना पड़ सकता है। जैसे-जैसे हमें और जानकारी मिलेगी, हम अपडेट देते रहेंगे।”

403 एरर का मतलब अक्सर यह होता है कि सर्वर यूज़र की रिक्वेस्ट को समझ तो रहा है, लेकिन एक्सेस की अनुमति देने से इनकार कर रहा है। ऐसा सर्वर-साइड तकनीकी समस्याओं, परमिशन से जुड़ी दिक्कतों या सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण हो सकता है। हालांकि, OpenAI ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मौजूदा सर्विस समस्याओं का कारण इनमें से कोई वजह थी या नहीं।

इसके अलावा, टेक कंपनी ने iPhone यूजर्स के लिए ChatGPT पर बातचीत में ज्यादा एरर रेट की भी जानकारी दी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि आउटेज की वजह क्या थी या इसे पूरी तरह से कब ठीक किया जाएगा।

आउटेज ट्रैकर 'डाउनडिटेक्टर' के अनुसार, अमेरिका में 300 से ज्यादा यूजर्स ने सर्विस में दिक्कतों की रिपोर्ट की। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म से पता चला कि 77 प्रतिशत शिकायतें ChatGPT से जुड़ी थीं, 15 प्रतिशत मोबाइल ऐप से संबंधित थीं और पांच प्रतिशत में लॉगिन की समस्याएं थीं।

इस आउटेज का असर न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो, लॉस एंजिल्स और सैन फ्रांसिस्को समेत अमेरिका के कई बड़े शहरों में यूजर्स पर पड़ा। इस आउटेज को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

कई यूजर्स ने X पर अपनी निराशा जाहिर की

भारत ओपनएआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार यह समस्या ऐसे समय में आई है जब चैटजीपीटी लिखने, कोडिंग करने, इमेज बनाने और रिसर्च के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले AI चैटबॉट्स में से एक बन गया है। थोड़ी देर के लिए भी सर्विस बंद होने से उन स्टूडेंट्स, डेवलपर्स, बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स पर असर पड़ सकता है जो रोजाना के काम के लिए इस पर निर्भर हैं। खबरों के मुताबिक, भारत में ChatGPT के10 करोड़ से ज्यादा वीकली एक्टिव यूजर्स हैं, जिससे भारत अमेरिका के बाहर ओपनएआई का सबसे बड़ा बाजार बन गया है और प्लेटफॉर्म के कुल ग्लोबल यूजर्स में भारत की हिस्सेदारी लगभग 11 प्रतिशत है।

पिछले हफ्ते भी डाउन हो गया था ChatGPT इससे पहले, पिछले हफ्ते 7 जुलाई को भी चैटजीपीटी चलाने में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ा था, जिससे कई इलाकों में यूजर्स इसके कुछ खास फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा असर इमेज बनाने वाले फीचर पर पड़ा; कई लोगों ने बताया कि जब भी उन्होंने इमेज बनाने की कोशिश की, तो उन्हें फेलियर, एरर मैसेज और बहुत ज्यादा देरी का सामना करना पड़ा। उस समय ओपनएआई ने स्वीकार किया था कि चैटजीपीटी में इमेज बनाने की सुविधा में समस्या आ रही है। उन्होंने बताया है कि वे इसे ठीक करने के लिए उपाय कर रहे हैं, साथ ही यह भी कहा है कि यूजर्स को अभी भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।

उस समय, ओपनएआई ने अपने ऑफिशियल स्टेटस डैशबोर्ड पर कन्फर्म किया कि आउटेज की वजह से कई सर्विसेज पर असर पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वह बढ़े हुए एरर रेट की जांच कर रही है, जिससे चैटजीपीटी के साथ-साथ Codex, Custom GPTs, वर्कस्पेस एनालिटिक्स और कन्वर्सेशन सर्च जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी प्रभावित हुए हैं।