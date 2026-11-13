अब जिम ट्रेनर पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं! ChatGPT से बनाएं अपना फिटनेस प्लान
ChatGPT की मदद से आप अपने फिटनेस गोल के हिसाब से वर्कआउट शेड्यूल, डाइट प्लान और एक्सरसाइज रूटीन तैयार कर सकते हैं। जानिए कैसे AI को अपना पर्सनल फिटनेस असिस्टेंट बनाकर महंगे ट्रेनर पर होने वाला खर्च कम कर सकते हैं।
फिट रहने के लिए अब हर महीने महंगे पर्सनल ट्रेनर पर पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से आप अपना वर्कआउट प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ChatGPT आपकी मदद कर सकता है। यह न सिर्फ आपके फिटनेस गोल के हिसाब से एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाने में मदद करता है, बल्कि डाइट, रिकवरी और एक्सरसाइज से जुड़ी जानकारी भी दे सकता है। खास बात है कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक इससे सवाल पूछ सकते हैं और तैयार प्लान में बदलाव भी करवा सकते हैं।
ChatGPT से ऐसे तैयार करें अपना वर्कआउट प्लान
सबसे पहले ChatGPT को अपनी उम्र, वजन, लंबाई और फिटनेस लेवल के बारे में बताएं। इसके बाद यह जानकारी दें कि आपका टारगेट क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं तो इसे साफ बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप सप्ताह में कितने दिन जिम जा सकते हैं और आपके पास एक्सरसाइज के लिए कितना समय है।
आप ChatGPT से इस तरह प्रॉम्प्ट लिखकर पूछ सकते हैं-
'मेरी उम्र 29 साल है और मेरा वजन 83 किलोग्राम है। मैं मसल्स बनाना और हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहता हूं। मेरे लिए 5 दिन का वर्कआउट प्लान तैयार करो। इसमें हर दिन की एक्सरसाइज, सेट, रेप्स और आराम का समय बताओ। प्लान ऐसा हो जिसे एक सामान्य जिम में उपलब्ध मशीन्स की मदद से पूरा किया जा सके।'
इसके बाद ChatGPT आपके दिए गए इनपुट के आधार पर एक वर्कआउट शेड्यूल तैयार कर सकता है। अगर कोई एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल है या आपके जिम में उससे जुड़ी मशीन नहीं है तो आप उसका विकल्प भी पूछ सकते हैं।
डाइट प्लान और एक्सरसाइज की जानकारी भी मिलेगी
वर्कआउट के साथ सही डाइट भी फिटनेस के लिए जरूरी है। ChatGPT से आप अपने फिटनेस गोल के हिसाब से डाइट प्लान तैयार करवा सकते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बेहतर सोर्सेज के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। अगर आप वीगन हैं या किसी खास तरह का भोजन नहीं खाते हैं तो उसके हिसाब से भी विकल्प पूछ सकते हैं।
इसके अलावा, आप ChatGPT से किसी एक्सरसाइज को सही तरीके से करने का तरीका, उसके फायदे और उससे जुड़ी सावधानियां भी पूछ सकते हैं। हर सप्ताह अपने वर्कआउट का रिकॉर्ड शेयर करके आप उससे प्रोग्रेस का एनालिसिस करने और अगले सप्ताह के प्लान में बदलाव के सजेशंस भी ले सकते हैं।
ध्यान रहे, ChatGPT से वर्कआउट प्लान और डाइट से जुड़ी जानकारी जरूर मिल सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह पर्सनल ट्रेनर का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अगर आपको पहले से कोई चोट, जोड़ों में दर्द या दूसरी स्वास्थ्य समस्या है तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के वर्कआउट ना करें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।