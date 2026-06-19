AI दिला सकता है आपकी अगली नौकरी! ChatGPT के ये 5 तरीके बढ़ा सकते हैं इंटरव्यू कॉल्स
ChatGPT जैसे AI टूल्स अब सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं हैं। रिज्यूमे बेहतर करके, ATS ऑप्टिमाइजेशन, कवर लेटर लिखकर और इंटरव्यू की तैयारी में मदद करके ये नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं।
नौकरी की तलाश आज पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। एक ही पद के लिए सैकड़ों आवेदन आते हैं और ऐसे में सिर्फ अच्छा अनुभव होना काफी नहीं होता। आपका रिज्यूमे, कवर लेटर और जॉब एप्लिकेशन भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। अच्छी बात यह है कि अब AI टूल्स, खासकर ChatGPT, नौकरी पाने के इस प्रोसेस को काफी आसान बना सकते हैं। अगर ठीक से यूज किया जाए तो AI अगली नौकरी पाने में आपकी मदद कर सकता है। आइए बताएं कैसे।
रिज्यूमे की कमजोरियों की पहचान
AI की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपके रिज्यूमे में छिपी कमजोरियों को पहचान सकता है। कई कंडीडेट्स अपने एक्सपीरियंस को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, वे सिर्फ यह लिखते हैं कि उन्होंने किसी टीम को मैनेज किया, लेकिन यह नहीं बताते कि उनके काम का क्या रिजल्ट निकला। ChatGPT इन कमजोरियों को दूर कर सुधार सकता है और अचीवमेंट्स को बेहतर ढंग से पेश करने में मदद कर सकता है।
ATS के लिए रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन
ChatGPT आपके रिज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन को कंपेयर करके बता सकता है कि कौन-से स्किल्स, कीवर्ड्स या अचीवमेंट्स हाइलाइट करने से आपकी प्रोफाइल ज्यादा मजबूत दिखेगी। इससे रिज्यूमे का ATS (Applicant Tracking System) स्कोर भी बेहतर हो सकता है, जो कई कंपनियों में कंडीडेट्स की शुरुआती स्क्रीनिंग का तरीका होता है।
प्रभावशाली और जरूरी डीटेल्स
ज्यादातर लोग अपना रिज्यूमे एक बार बनाकर हर नौकरी के लिए भेज देते हैं लेकिन हर कंपनी और हर रोल की जरूरत अलग होती है। इसके अलावा कई लोग रिज्यूमे में सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां लिखते हैं, जबकि कंपनियां रिजल्ट्स देखना चाहती हैं। उदाहरण के लिए, 'Managed social media accounts.' को ‘Increased social media engagement by 35 percent through targeted content strategies.’ लिखा जा सकता है।
कवर लेटर और ईमेल लिखने में मदद
नौकरी के लिए अप्लाई करते समय कवर लेटर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, हर जॉब्स के लिए अलग कवर लेटर लिखना आसान नहीं होता। ChatGPT आपकी प्रोफाइल और जॉब रोल के आधार पर कुछ ही मिनटों में एक प्रोफेशनल कवर लेटर तैयार कर सकता है। इससे ऐप्लिकेशन ज्यादा पर्सनल और इफेक्टिव दिखाई देता है।
इंटरव्यू की तैयारी
AI टूल इंटरव्यू की तैयारी में भी काफी काम का साबित हो सकता है। अगर आप किसी खास पोजीशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ChatGPT से उस रोल से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहा जा सकता है। यह ना सिर्फ क्वेश्चंस तैयार करता है, बल्कि आपके आंसर्स का एनालिसिस करके उन्हें और बेहतर बनाने के सजेशंस भी दे सकता है। इससे इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि AI नौकरी मिलने की गारंटी नहीं देता। आखिरी फैसला हमेशा कंपनी और रिक्रूटर का ही होता है लेकिन AI आपकी तैयारी को बेहतर बना सकता है, आपकी गलतियों को कम कर सकता है और आपको बाकी कंडीडेट्स के मुकाबले बेहतर बना सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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