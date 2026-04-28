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ChatGPT बना डिजिटल पंडित! अब हाथ देखकर बताएगा आपका भविष्य, फोटो अपलोड करो और फ्यूचर जानो

Apr 28, 2026 11:52 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ChatGPT का नया फीचर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह आपकी हथेली की फोटो देखकर पाम रीडिंग यानी भविष्य की भविष्यवाणी करने जैसा विश्लेषण करता है। इसके लिए बस आपको अपने हाथ की फोटो अपलोड करनी होगी:

ChatGPT बना डिजिटल पंडित! अब हाथ देखकर बताएगा आपका भविष्य, फोटो अपलोड करो और फ्यूचर जानो

ChatGPT अब लोगों की हथेली देखकर उनकी लाइफ के बारे में बातें बता रहा है। अब AI सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं दे रहा, बल्कि पंडित जी की तरह हस्तरेखा पढ़ने का काम भी करता नजर आ रहा है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ChatGPT का नया इमेज टूल यूजर्स की हथेली की फोटो को देखकर उसकी लाइनों, शेप और पैटर्न को समझता है और फिर एक डिटेल एनालिसिस तैयार करता है। इस AI टूल के जरिए लोग अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप से जुड़ी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सच में सही होता है या सिर्फ मनोरंजन है?

ChatGPT कैसे कर रहा है पाम रीडिंग

ChatGPT का नया इमेज मॉडल यूजर्स की हथेली की फोटो को देख सकता है। यह सिर्फ फोटो को समझता ही नहीं, बल्कि उस पर लाइनें और मार्किंग भी दिखाता है। इसके बाद यह हथेली की लाइफ लाइन, हार्ट लाइन और अन्य पैटर्न को समझकर एक तरह की रिपोर्ट देता है। यानी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई एक्सपर्ट आपकी हथेली पढ़ रहा हो।

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इस पूरे ट्रेंड के पीछे ChatGPT का नया “Images 2.0” मॉडल है। यह पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस है और टेक्स्ट के साथ-साथ विजुअल एक्सप्लेन भी दे सकता है। यही वजह है कि अब यह सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि तस्वीरों को समझकर उनसे जुड़ी जानकारी भी दे सकता है।

क्या सही होता है ये रीडिंग?

यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है। पाम रीडिंग खुद एक ऐसी चीज है जिसे साइंस पूरी तरह से मान्यता नहीं देता। रिसर्चर्स के अनुसार, ऐसी रीडिंग ज्यादातर “interpretation” यानी समझ पर आधारित होती है, न कि पक्की भविष्यवाणी पर। इसका मतलब यह है कि ChatGPT जो भी बताता है, वह सिर्फ अनुमान या पैटर्न के आधार पर होता है, न कि कोई गारंटी। ChatGPT की पाम रीडिंग को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही लेना चाहिए। यह आपकी लाइफ का असली भविष्य नहीं बता सकता।

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सोशल मीडिया पर छाया हुआ ये ट्रेंड

ChatGPT का पाम रीडिंग टूल नया, मजेदार और आसान है। लोगों को अपनी लाइफ के बारे में जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। जब यह काम एक AI टूल करने लगे, तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है। इसी वजह से इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी पाम रीडिंग के रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का दावा है कि उन्हें काफी “सटीक” जवाब मिले, जबकि कुछ इसे सिर्फ मनोरंजन बता रहे हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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