अब WhatsApp चलाने में आएगा डबल मजा, ChatGPT बनाके देगा Stickers; ऐसे होगा काम

OpenAI एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स ChatGPT पर बनाए गए कस्टम Stickers को सीधे WhatsApp पर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एंड्रॉयड अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। कैसे होगा काम, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

रिपोर्ट में कहा गया है, इस फीचर का नाम ChatGPT Stickers है और यह यूजर्स को चैट ऐप्स में स्टिकर जोड़ने का विकल्प देगा।

अब WhatsApp यूज करने में आपको डबल मजा आने वाला है। खबर है कि ChatGPT जल्द ही आपको WhatsApp Stickers बनाने और एक्सपोर्ट करने की सुविधा दे सकता है। वैसे तो ओपनएआई हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग हर ऐप और फोन में AI को शामिल करने के लिए कई चीजों पर काम कर रहा है, और ऐसा लगता है कि अब यह AI कंपनी कुछ और दिलचस्प करने जा रही है। खबर है कि ओपनएआई एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स चैटजीपीटी पर बनाए गए कस्टम स्टिकर्स को सीधे वॉट्सऐप पर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैसेजिंग ऐप स्टिकर्स छोटी इमेज होती हैं जिन्हें यूजर्स चैट में भेज सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इमोजी और GIF भेजे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर स्टिकर्स वॉट्सऐप पर स्टिकर पैक के तौर पर उपलब्ध होते हैं, और ये मीम जैसी इमेज (कैप्शन के साथ) से लेकर कस्टम इलस्ट्रेशन तक हो सकते हैं।

ChatGPT में आ रहा स्टिकर बनाने का तरीका अब वॉट्सऐप में भी AI-बेस्ड स्टिकर बनाने का फीचर है, जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज बनाने के लिए मेटा एआई का इस्तेमाल करता है। एंड्रॉयड अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लगता है कि ओपनएआई भी चैटजीपीटी में इसी तरह का स्टिकर बनाने का फीचर लाने पर काम कर रहा है। वेबसाइट के अनुसार, चैटजीपीटी एंड्रॉयड ऐप के लेटेस्ट वर्जन में स्टिकर एक्सपोर्ट और डाउनलोड करने से जुड़े स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स में लिखा है, "चैट ऐप्स में जोड़ें," "वॉट्सऐप में जोड़ें," "चैटजीपीटी स्टिकर," "वॉट्सऐप (कम से कम 3)," "वॉट्सऐप में स्टिकर नहीं जोड़ पाए," और “स्टिकर डाउनलोड करें।”

रिपोर्ट में कहा गया है, "इस फीचर का नाम 'चैटजीपीटी स्टिकर्स' है और यह यूजर्स को चैट ऐप्स में स्टिकर जोड़ने का विकल्प देगा। हालांकि, अभी ऐसा लगता है कि यह सिर्फ वॉट्सऐप को ही सपोर्ट करता है। यूजर्स अपने बनाए गए स्टिकर्स को कस्टम स्टिकर पैक के तौर पर वॉट्सऐप में जोड़ने के लिए 'Add to वॉट्सऐप' ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं।"

एंड्रॉयड अथॉरिटी ने यह भी बताया है कि कम से कम तीन स्टिकर की जरूरत वॉट्सऐप की शर्त है, न कि ओपनएआई की कोई सीमा। अभी तक इस फीचर के स्टेबल वर्जन में आने या वॉट्सऐप के बीटा वर्जन में शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, हम यह कह सकते हैं कि अगर यह फीचर कभी आता है, तो यह निश्चित रूप से वॉट्सऐप पर स्टिकर के इस्तेमाल का तरीका बदल देगा। कस्टमाइज्ड AI स्टिकर ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल बहुत से लोग बातचीत में एक पर्सनल टच जोड़ने के लिए करेंगे।

चलिए एक नजर डालते हैं कि आप WhatsApp में Stickers कैसे बना सकते हैं, देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: वॉट्सऐप में अब खुद के स्टिकर बनाना बहुत आसान हो गया है। आपको ज्यादातर मामलों में कोई एक्स्ट्रा ऐप की जरूरत नहीं पड़ती। यहां देखें वॉट्सऐप के अंदर ही स्टिकर बनाना का सबसे आसान तरीका...

1. कोई भी चैट खोलें (अपनी खुद की चैट भी खोल सकते हैं)।

2. मैसेज बॉक्स के पास Emoji/Sticker आइकन पर टैप करें।

3. Stickers टैब पर जाएं।

4. Create या + बटन पर टैप करें।

5. गैलरी से फोटो चुनें या कैमरा से नई फोटो लें।

6. वॉट्सऐप ऑटोमैटिकली सब्जेक्ट का बैकग्राउंड काट देगा (Auto-cutout)।

7. एडिटिंग ऑप्शन इस्तेमाल करें:

- Text (T आइकन) → टेक्स्ट जोड़ें

- Emoji/Sticker जोड़ें

- Draw (पेंसिल) → हाथ से ड्रॉ करें

8. तैयार हो जाए तो Send (>) बटन दबाएं।