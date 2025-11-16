अलर्ट! बड़ी परेशानी में डाल सकता है गूगल क्रोम, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

संक्षेप: गूगल क्रोम यूजर्स के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार की CERT-In ने इस खतरे को देखते हुए high-severity एडवाइजरी जारी की है। इस खतरे का फायदा उठा कर हैकर यूजर के सिस्टम का पूरा ऐक्सेस ले सकते हैं।

इंटरनेट यूजर हैकर्स का सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। आए दिन यूजर्स के लिए नया खतरा सामने आता रहता है। ताजा मामला गूगल क्रोम (Google Chrome) से जुड़ा है। भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एक रिमोट कोड एग्जिक्यूशन खतरे (vulnerability) को आइडेंटिफाइ किया है। यह वल्नरेबिलिटी गूगल क्रोम यूजर्स को बड़ी परेशानी में डाल सकता है और इसी लिए CERT-In क्रोम के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए उच्च-गंभीर (high-severity) एडवाइजरी जारी की है।

रन करा सकते हैंआर्बिट्रेरी कोड

13 नवंबर, 2025 को जारी की गई इस एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि हैकर टारगेट किए गए सिस्टम पर मनमाना कोड (आर्बिट्रेरी कोड) रन करने के लिए इस खामी का फायदा उठा सकते हैं।

इन क्रोम वर्जन को खतरा

एडवाइजरी के अनुसार इस वल्नरेबिलिटी से विंडोज पर गूगल क्रोम के 142.0.7444.162/163 से पहले वाले वर्जन और Linux और macOS पर 142.0.7444.162 के पहले वाले क्रोम वर्जन को खतरा है। यह खतरा क्रोम के V8 इंजन के गलत इम्प्लिमेंटेशन के कारण पैदा हुआ है और इससे हैकर ब्राउजर का गलत इस्तेमास करके यूजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

यूजर को पता लगे बिना सिस्टम हैक

CERT-In के अनुसार इस वल्नरेबिलिटी के चलते हैकर्स को यूजर के सिस्टम का पूरा ऐक्सेस मिल सकता है, जिससे वे डेटा की चोरी और सर्विस में बाधा डाल सकते हैं। इस खतरे को हाई-रिस्क कैटिगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह यूजर को पता लगे बिना हैकर्स को सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे देता है।

इन यूजर्स के ऊपर ज्यादा खतरा इस वल्नरेबिलिटी का सबसे ज्यादा खतरा विंडोज, मैक ओएस और लाइनक्स पर आउटडेटेड क्रोम वर्जन को यूज करने वाले यूजर्स के ऊपर है। CERT-In ने कहा कि हैकर इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए सिस्टम से काफी दूर होकर भी उसे हैक कर सकते हैं।

सेफ रहने के लिए करें ये उपाय CERT-In ने इस खतरे से सेफ रहने का उपाय भी बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे नुकसान न पहुंचे, तो तुरंत अपने क्रोम डेस्कटॉप को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करें। गूगल ने इस समस्या को फिक्स कर दिया है, लेकिन इसके लिए आपको अपना क्रोम अपडेट करना होगा।