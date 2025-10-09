इंटरनेट यूजर्स के ऊपर हाई-रिस्क कैटिगरी वाला खतरा, सरकार ने जारी की एडवाइजरी CERT In issues advisory for desktop users of Google Chrome about major security flaws, Gadgets Hindi News - Hindustan
इंटरनेट यूजर्स के ऊपर हाई-रिस्क कैटिगरी वाला खतरा, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

गूगल क्रोम यूजर्स के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। CERT-In ने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम यूज करने वाले यूजर्स के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। इस खतरे को 'High Risk' कैटिगरी में रखा गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:27 AM
इंटरनेट यूजर्स के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा डेस्कटॉप यूजर्स के लिए है। CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम यूज करने वाले यूजर्स के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। बुधवार को पब्लिश्ड बुलेटिन में विंडोज, MacOS और लिनक्स के लिए गूगल क्रोम में पाई गई कई खामियों के बारे में बताया है। साइबर सिक्योरिटी की नोडल एजेंसी का कहना है कि इन खामियों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स प्रभावित सिस्टम पर मलीशियस कोड की एंट्री करा सकते हैं। एजेंसी ने विंडोज, MacOS और Linux पर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन्स को सलाह दी गई है कि वे अपने सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर लें।

हाई-रिस्क कैटिगरी वाला खतरा

CERT-In द्वारा 8 अक्टूबर को पब्लिश हुई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट CIVN-2025-0250 में विंडोज, macOS और Linux के लिए गूगल क्रोम में मौजूद गड़बड़ियों की जानकारी दी गई है। एडवाइजरी के अनुसार इन खामियों के चलते किसी भी गलत वेबसाइट पर विजिट करने पर यूजर दूर बैठे हैकर का शिकार बन सकते हैं। CERT-In ने इस खतरे को 'High Risk' कैटिगरी में रखा है।

डिनायल-ऑफ-सर्विस को कर सकते हैं ऐक्टिवेट

सिक्योरिटी में आई गड़बड़ी के चलते रिमोट हैकर अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर पर आर्बिट्रेरी कोड को रन या DoS (denial-of-service) को ऐक्टिवेट कर सकते हैं। चिंता की बात यह है कि इसके जरिए हैकर यूजर के कंप्यूटर में मौजूद सेंसिटिव डेटा को भी चुरा सकते हैं। विंडोज और मैक के लिए 141.0.7390.65/.66 से पहले के गूगल वर्जन और Linux के लिए 141.0.7390.65 से पहले के गूगल क्रोम वर्जन इन वल्नरेबिलिटी से प्रभावित हैं जिन्हें CVE-2025-11211, CVE-2025-11458 और CVE-2025-11460 के तौर पर आइडेंटिफाइ किया गया है।

तुरंत करें सॉफ्टवेयर अपडेट

CERT-In ने सभी यूजर्स से इन खतरों से खुद को सेफ रखने के लिए गूगल क्रोम को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन से अपडेट करने को कहा है। विंडोज और मैक यूजर्स को वर्जन 141.0.7390.65/.66 में अपडेट करना होगा, जबकि Linux यूजर्स को वर्जन 141.0.7390.65 से अपडेट करना होगा।

