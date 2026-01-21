बड़ी परेशानी में डाल सकता है घर में लगा WiFi, सरकार की हाई-रिस्क वॉर्निंग, तुरंत हो जाएं अलर्ट
भारत सरकार की CERT-In ने TP-Link Archer सीरीज के राउटर्स में सिक्योरिटी से जुड़ी कई सारी खामियों को लेकर एक हाई-रिस्क वॉर्निंग जारी की है। इस खतरे के कारण हैकर प्रभावित डिवाइसेज से फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं।
अगर आपके घर में या ऑफिस में वाईफाई लगा है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। भारत सरकार की CERT-In (Computer Emergency Response Team) ने TP-Link Archer सीरीज के राउटर्स में सिक्योरिटी से जुड़ी कई सारी खामियों को लेकर एक हाई-रिस्क वॉर्निंग जारी की है। CERT-In ने कहा कि CIVN-2026-0034 नाम के इस खतरे के कारण हैकर प्रभावित डिवाइसेज से फाइल्स को डिलीट या डिनायल-ऑफ-सर्विस ऐक्टिवेट कर सकते हैं।
इन वर्जन में दिक्कत
CERT-In के अनुसार ये खामियां TP-Link Archer राउटर के कुछ खास वर्जन्स को प्रभावित करती हैं। इनमें TP-Link Archer BE400 V1 (फर्मवेयर वर्जन 1.1.0 बिल्ड 20250710 rel.14914 और इससे पहले के वर्जन) और TP-Link Archer AXE75 v1.6 (फर्मवेयर वर्जनन 20250107 से पहले के वर्जन) शामिल हैं। इन वर्जन्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत जरूरी कदम उठाएं।
मर्जी के अनुसार फाइल्स डिलीट कर सकते है हैकर
CERT-IN ने एडवाइजरी में कहा है कि ये समस्याएं 802.11 वायरलेस मॉड्यूल प्रोसेसिंग कोड में इनपुट वैलिडेशन की कमी और पॉइंटर रेफरेंस के गलत मैनेजमेंट के कारण पैदा हुई हैं। यदि इन खामियों का गलत इस्तेमाल किया गया, तो कहीं दूर बैठा हैकर राउटर पर अपनी मर्जी के अनुसार फाइल्स को डिलीट कर सकता है। इसके अलावा हैकर डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) जैसी कंडीशन भी पैदा कर सकते हैं। इससे प्रभावित डिवाइसेज पर निर्भर यूजर्स के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित हो सकती है।
High-Severity कैटिगरी का खतरा
CERT-In ने बताया कि TP-Link Archer राउटर आमतौर पर घरों और ऑर्गनाइजेशन्स में 2.4GHz, 5GHz और 6GHz बैंड पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज किए जाते हैं। यही कारण है कि इसका दुरुपयोग पर्सनल यूजर्स और इंटरप्राइज दोनों को प्रभावित कर सकता है। CERT-In ने इस खामी को High-Severity कैटिगरी में रखा है। रिस्क असेसमेंट से पता चलता है कि इससे सर्विस रुकने होने और अनऑथराइज्ड ऐक्सेस की संभावना बहुत अधिक है।
खुद को ऐसे रखें सेफ
CERT-In ने यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन्स को वेंडर से उपलब्ध कराए गए जरूरी फर्मवेयर अपडेट अप्लाई करने की सलाह दी है। TP-Link ने रिपोर्ट की गई समस्याओं के समाधान के लिए अपने आधिकारिक सहायता चैनलों के माध्यम से अपडेट और गाइडेंस जारी किया है। साथ ही यूजर्स को रेग्युलर फर्मवेयर अपडेट चेक और गैरजरूरी रिमोट मैनेजमेंट एक्सेस को प्रतिबंधित करने की सलाह दी गई है। यह सलाह TP-Link Archer राउटर मॉडल से प्रभावित सभी यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन पर लागू होती है।
