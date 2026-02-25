सरकार ने OTT की दुनिया में की ‘डिजिटल स्ट्राइक’, इन 5 OTT Apps पर लगाया बैन, जानें वजह
केंद्र सरकार ने MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu जैसे 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। यह बैन IT Rules 2021 के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।
भारत में डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT) का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कई लोग फिल्में, वेब सीरीज, वीडियो और शोज़ सीधे मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से OTT की दुनिया में अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री भी तेजी से फैल रही है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने मुश्किल और बड़ा फैसला लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट के कारण भारत में ब्लॉक कर दिया है।
ये OTT प्लेटफॉर्म हुए ब्लॉक
सरकार ने जिन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया है, उनमें शामिल हैं:
1. MoodXVIP
2. Koyal Playpro
3. Digi Movieplex
4. Feel
5. Jugnu
इन पर पाया गया कि वे अश्लील सामग्री (obscene content) दिखा रहे थे, जो भारत के नियमों के खिलाफ माना जाता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
