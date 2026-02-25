Hindustan Hindi News
सरकार ने OTT की दुनिया में की ‘डिजिटल स्ट्राइक’, इन 5 OTT Apps पर लगाया बैन, जानें वजह

Feb 25, 2026 07:53 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
केंद्र सरकार ने MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu जैसे 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। यह बैन IT Rules 2021 के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।

भारत में डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT) का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कई लोग फिल्में, वेब सीरीज, वीडियो और शोज़ सीधे मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से OTT की दुनिया में अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री भी तेजी से फैल रही है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने मुश्किल और बड़ा फैसला लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट के कारण भारत में ब्लॉक कर दिया है।

ये OTT प्लेटफॉर्म हुए ब्लॉक

सरकार ने जिन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया है, उनमें शामिल हैं:

1. MoodXVIP

2. Koyal Playpro

3. Digi Movieplex

4. Feel

5. Jugnu

इन पर पाया गया कि वे अश्लील सामग्री (obscene content) दिखा रहे थे, जो भारत के नियमों के खिलाफ माना जाता है।

