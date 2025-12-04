Hindustan Hindi News
32 से 55 इंच तक के नए QLED Smart TV लाया देसी ब्रांड, फ्री मिलेंगे 400 से ज्यादा टीवी चैनल्स

32 से 55 इंच तक के नए QLED Smart TV लाया देसी ब्रांड, फ्री मिलेंगे 400 से ज्यादा टीवी चैनल्स

संक्षेप:

नया Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर है। आज भारतीय बाजार में देसी ब्रांड Cellecor ने JioTele OS पर चलने वाली अपनी नई QLED स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च की है। यह रेंज तीन स्क्रीन साइज - 55-इंच (4K अल्ट्रा एचडी), 43-इंच (फुल एचडी), और 32-इंच (एचडी) में उपलब्ध है।

Thu, 4 Dec 2025 01:31 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
नया Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर है। आज भारतीय बाजार में देसी ब्रांड Cellecor ने JioTele OS पर चलने वाली अपनी नई QLED स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च की है। यह रेंज तीन स्क्रीन साइज - 55-इंच (4K अल्ट्रा एचडी), 43-इंच (फुल एचडी), और 32-इंच (एचडी) में उपलब्ध है। नई लाइनअप में अल्ट्रा-स्लिम, एजलेस डिजाइन है और यह जियो इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। सेलेकॉर की अपनी क्वांटम ल्यूसेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस, ये टीवी बेहतर ब्राइटनेस, ज्यादा रिच कलर डेप्थ और बेहतर कंट्रास्ट देते हैं, जो कंटेंट देखने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रदान करता है।

टीवी के खास फीचर्स

टीवी चमकीले कलर्स और बेहतर ब्राइटनेस के लिए क्वांटम ल्यूसेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जियोहॉटस्टार, जियोसावन, जियोगेम्स, हेलोजियो जैसे टॉप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म और जियोस्टोर के जरिए सभी टॉप OTT ऐप को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। टीवी में स्मूद परफॉर्मेंस के लिए 2GB रैम और 8GB तक स्टोरेज है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए कई एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट, दमदार साउंड आउटपुट के लिए डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट, कुछ मॉडल्स पर वॉयस-इनेबल्ड ब्लूटूथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है।

ये भी पढ़ें:आधी से कम कीमत में 65 inch Smart TV, खत्म हो रहा Stock, लिस्ट में Sony भी

कंपनी का कहना है कि JioTele OS से चलने वाली नई Cellecor QLED स्मार्ट टीवी सीरीज को आसान नेविगेशन और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट AI-पावर्ड एंटरटेनमेंट, 400 से ज्यादा फ्री टीवी चैनल और बहुत स्मूद 4K प्लेबैक देता है।

कीमत और उपलब्धता

सेलेकॉर जियो स्मार्ट टीवी सीरीज इस महीने से बड़े रिटेल आउटलेट, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ब्रांड के बड़े ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
