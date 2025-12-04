32 से 55 इंच तक के नए QLED Smart TV लाया देसी ब्रांड, फ्री मिलेंगे 400 से ज्यादा टीवी चैनल्स
नया Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर है। आज भारतीय बाजार में देसी ब्रांड Cellecor ने JioTele OS पर चलने वाली अपनी नई QLED स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च की है। यह रेंज तीन स्क्रीन साइज - 55-इंच (4K अल्ट्रा एचडी), 43-इंच (फुल एचडी), और 32-इंच (एचडी) में उपलब्ध है।
टीवी के खास फीचर्स
टीवी चमकीले कलर्स और बेहतर ब्राइटनेस के लिए क्वांटम ल्यूसेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जियोहॉटस्टार, जियोसावन, जियोगेम्स, हेलोजियो जैसे टॉप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म और जियोस्टोर के जरिए सभी टॉप OTT ऐप को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। टीवी में स्मूद परफॉर्मेंस के लिए 2GB रैम और 8GB तक स्टोरेज है। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए कई एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट, दमदार साउंड आउटपुट के लिए डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट, कुछ मॉडल्स पर वॉयस-इनेबल्ड ब्लूटूथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है।
कंपनी का कहना है कि JioTele OS से चलने वाली नई Cellecor QLED स्मार्ट टीवी सीरीज को आसान नेविगेशन और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट AI-पावर्ड एंटरटेनमेंट, 400 से ज्यादा फ्री टीवी चैनल और बहुत स्मूद 4K प्लेबैक देता है।
कीमत और उपलब्धता
सेलेकॉर जियो स्मार्ट टीवी सीरीज इस महीने से बड़े रिटेल आउटलेट, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ब्रांड के बड़े ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है।
