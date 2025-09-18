80W साउंड और रेट्रो डिजाइन वाला धांसू स्पीकर, 10 घंटे की बैटरी लाइफ, कीमत भी कम cellecor comet cbs 05 pro bluetooth speaker launched in india check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
80W साउंड और रेट्रो डिजाइन वाला धांसू स्पीकर, 10 घंटे की बैटरी लाइफ, कीमत भी कम

Cellecor ने भारतीय बाजार में फैब्रिक फिनिश वाला वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर कॉमेट सीबीएस-05 प्रो लॉन्च किया है। यह सिंगल ड्राइवर और डुअल ट्वीटर के जरिए 80W का साउंड आउटपुट प्रदान करता है। इसमें 4000 एमएएच की बैटरी है जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया गया है कि यह 10 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:47 PM
80W साउंड और रेट्रो डिजाइन वाला धांसू स्पीकर, 10 घंटे की बैटरी लाइफ, कीमत भी कम

Cellecor Comet CBS-05 Pro Bluetooth Speaker Launched: यूनिक दिखने वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो सेलेकॉर का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने भारतीय बाजार में फैब्रिक फिनिश वाला वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर कॉमेट सीबीएस-05 प्रो लॉन्च किया है। यह सिंगल ड्राइवर और डुअल ट्वीटर के जरिए 80W का साउंड आउटपुट प्रदान करता है। इसमें 4000 एमएएच की बैटरी है जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया गया है कि यह 10 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है। स्पीकर में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं। इसमें 6.35 एमएम वायर्ड माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) सपोर्ट भी मिलता है। यह भारत में चुनिंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

इतनी है कीमत

सेलेकॉर कॉमेट सीबीएस-05 प्रो की भारत में कीमत 5,499 रुपये है और इसे फिलहाल सेलेकॉर रिटेल स्टोर्स, ऑफिशियल वेबसाइट और ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। इसे स्नैपमिंट के जरिए 0 प्रतिशत ब्याज पर 3 या 6 माह की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। ईएमआई की शुरुआती कीमत 687 रुपये प्रति माह है।

cellecor comet cbs 05 pro

ये भी पढ़ें:गिर गए दाम, iPad, वनप्लस और सैमसंग Tablets पर हजारों रुपये की छूट, देखें लिस्ट

स्पीकर की खासियत

सेलेकॉर कॉमेट सीबीएस-05 प्रो में एक कॉम्पैक्ट, फैब्रिक-रैप्ड डिजाइन है, जिसमें ग्रिल टेक्सचर और गोल किनारे हैं जो इसे रेट्रो लुक देते हैं। स्पीकर की बॉडी गोल है, जिसे तीन ट्राइपॉड स्टाइल के स्टैंड पर रखा गया है। इसमें कुछ इनबिल्ट बटन भी हैं, जिसे बॉडी के पीछे ऊपर की ओर लगया गया है। यह स्पीकर कुल 80W का साउंड आउटपुट देता है, जिसमें डिटेल और दमदार ऑडियो के लिए एक ड्राइवर और दो ट्वीटर का इस्तेमाल किया गया है।

cellecor comet cbs 05 pro bluetooth speaker launched

सेलेकॉर के कॉमेट सीबीएस-05 प्रो स्पीकर में तेज पेयरिंग और स्टेबल स्ट्रीमिंग के लिए ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। इसमें यूएसबी ड्राइव, एसडी कार्ड और 3.5 एमएम ऑक्स जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें कराओके सेशन के लिए 6.35 एमएम माइक्रोफोन इनपुट भी है। यह स्पीकर TWS मोड को भी सपोर्ट करता है, जिससे बेहतर स्टीरियो साउंड के लिए दो स्पीकर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है।

इसमें 4000mAh की बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 10 घंटे तक का प्लेटाइम दे सकता है। इसमें टाइप-सी पोर्ट है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

