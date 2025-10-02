AI से बनाएं रावण दहन की खूबसूरत फोटो, दशहरा पर अपने दोस्तों के साथ करें शेयर

गूगल के AI टूल की मदद से आपको दशहरा के मौके पर AI इमेज जेनरेट करने का विकल्प मिल रहा है। इसके लिए आप Google Gemini Nano Banana की मदद ले सकते हैं।

देश में आज विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और आज रात अलग-अलग शहरों में रावण जलाया जाएगा। आपमें से कई लोग मेला देखने निकलेंगे और वहीं कुछ लोग भीड़भाड़ से बचने के चलते या फिर और कारणों से शायद घर से ना निकल पाएं। अगर आप घर से नहीं निकलना चाहते लेकिन बेहतरीन फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं तो AI आपका काम बना देगा। इसके लिए आपको Google Nano Banana की मदद लेनी होगी।

Google Gemini का नया टूल Nano Banana बीते दिनों खूब पॉप्युलर हुआ है और इसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स का हिस्सा बनाया गया है। इस टूल की मदद से एकदम रियलिस्टिक फोटो जेनरेट किए जा सकते हैं और आप अलग-अलग अवतार में खुद को इमेजिन कर सकते हैं। इसकी के साथ अब यूजर्स दशहरे में जलते हुए रावण के पुतले के सामने अपनी और दोस्तों की तस्वीर बना रहे हैं। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं।

आपको फॉलो करने होंगे ये आसान स्टेप्स - सबसे पहले आपको Google Gemini टूल ओपेन करना होगा।

- इसके बाद अपने गूगल अकाउंट से इसमें लॉगिन करना होगा।

- अब आपको Google Gemini Nano Banana टूल इस्तेमाल करने का ऑप्शन दिखेगा।

- यहां आपको अपनी और दोस्तों की फोटो अपलोड करने के बाद नीचे दिया गया दशहरे से जुड़ा प्रॉम्प्ट लिखना होगा।

1. Convert a group photo with friends into a Dussehra festival with Ravan effigy burning background sky with fireworks for a realistic effect. Replace outfits with traditional vibrant kurtas and lehengas.

2. Convert Couple photo standing together in elegant ethnic attire, man in royal kurta holding a bow, woman in golden-red saree with soft glow, transition into Ram–Sita inspired traditional pose with Ravan effigy burning in background — dreamy cinematic festival shot