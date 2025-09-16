Xiaomi का धमाका: इस दिवाली ₹10,000 तक सस्ते किए 4K डिस्प्ले, DJ जैसे साउंड वाले QLED Smart TV, 3 साल की वारंटी भी CELEBRATE DIWALI WITH XIAOMI get 10000 rupees discount on QLED Smart TV DJ like sound 3 year warranty, Gadgets Hindi News - Hindustan
Xiaomi का धमाका: इस दिवाली ₹10,000 तक सस्ते किए 4K डिस्प्ले, DJ जैसे साउंड वाले QLED Smart TV, 3 साल की वारंटी भी

Xiaomi India ने Diwali with Xiaomi Sale 2025 का ऐलान किया है। 22 सितंबर से शुरू होने वाली इस सेल में स्मार्ट टीवी पर 10,000 रुपये तक की छूट और 3X तक वारंटी दी जा रही है। जानें कौनसा मॉडल कितने रुपये में मिलेगा:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:17 PM
दिवाली का त्यौहार रोशनी और खुशियों का पर्व माना जाता है, और इसी मौके पर हर कोई अपने घर को अपग्रेड करने की सोचता है। इस बार Xiaomi India ने देशभर के परिवारों के लिए खास तोहफ़ा पेश किया है। कंपनी ने “Diwali with Xiaomi Sale 2025” की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से शुरू होकर सीमित समय तक चलेगी।

इस फेस्टिव सेल में Xiaomi Smart TVs पर 10,000 रुपये तक का फेस्टिव डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वारंटी की पेशकश की जा रही है। यही नहीं, बैंक ऑफर्स और आसान EMI विकल्पों के जरिए यह डील और भी आकर्षक हो जाएगी। कंपनी ने QLED से लेकर 4K और कॉम्पैक्ट QLED HD मॉडल तक कई ऑप्शन शामिल किए हैं।

Xiaomi के टीवी और ऑफर डिटेल्स

1. Xiaomi X Pro QLED TV

Xiaomi का QLED TV X Pro तीन साइज (43”, 55” और 65”) में उपलब्ध है। इसमें 4K Ultra HD क्लैरिटी, Vivid Picture Engine 2, Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट दिया गया है। साउंड की बात करें तो 43” वेरिएंट में 30W और 55” व 65” वेरिएंट में 34W बॉक्स स्पीकर्स मिलते हैं। DTS:X और Xiaomi Sound इसे थिएटर जैसा अनुभव देते हैं। Google TV और PatchWall+ सपोर्ट के साथ यूज़र्स को आसान नेविगेशन और अनलिमिटेड कंटेंट का मज़ा मिलेगा। दिवाली सेल में इस मॉडल पर 10,000 रुपये तक डिस्काउंट और 10% तक वारंटी बेनिफिट मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:मौका! Flipkart सेल में ₹8000 तक सस्ते हुए Poco के ये 6 फोन; मिलेगी 7550mAh बैटरी

2. Xiaomi 4K TV X Series

अगर आप स्लीक और प्रीमियम डिज़ाइन वाला टीवी चाहते हैं तो Xiaomi 4K TV X Series बेहतरीन विकल्प है। यह 43”, 50” और 55” साइज में आता है। Dolby Vision, HDR10 और Filmmaker Mode के साथ यह टीवी हर फ्रेम को और भी सिनेमैटिक बना देता है। Reality Flow MEMC तकनीक की वजह से खेल और एक्शन सीन स्मूद लगते हैं। साउंड के लिए 55” वेरिएंट में 34W और बाकी में 30W स्पीकर्स दिए गए हैं। Google TV और PatchWall+ सपोर्ट भी मौजूद है। दिवाली ऑफर में इस सीरीज़ पर 6000 रुपये तक की छूट और एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है।

Xiaomi Smart tv discount details

3. Xiaomi QLED TV A Pro 32 (2025)

जो लोग छोटे बजट और कॉम्पैक्ट साइज में QLED अनुभव चाहते हैं, उनके लिए Xiaomi QLED TV A Pro 32 (2025) परफेक्ट है। इसकी कीमत ₹10,000 से भी कम रखी गई है। इसमें QLED HD Ready डिस्प्ले, 16.7 मिलियन रंगों का पैलेट और 178° वाइड व्यूइंग एंगल दिया गया है। साउंड के लिए 10W*2 स्पीकर्स Dolby Audio और DTS:X के साथ मिलते हैं। प्रोसेसर Quad A53 और GPU Mali G31 MP2 के साथ यह टीवी स्मूद परफॉर्मेंस देता है। बिल्ट-इन Google Assistant, Chromecast और Smart Home Integration इसे और स्मार्ट बनाते हैं। दिवाली सेल में यह टीवी बेहद आकर्षक डील साबित हो रहा है। वहीं इस टीवी पर 1500 रुपये की छूट पर बेचा जाएगा।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी: ₹25,000 तक सस्ते हुए Motorola के Foldable फोन्स, अब मिल रहे बस इतने में
