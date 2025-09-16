Xiaomi का धमाका: इस दिवाली ₹10,000 तक सस्ते किए 4K डिस्प्ले, DJ जैसे साउंड वाले QLED Smart TV, 3 साल की वारंटी भी

Xiaomi India ने Diwali with Xiaomi Sale 2025 का ऐलान किया है। 22 सितंबर से शुरू होने वाली इस सेल में स्मार्ट टीवी पर 10,000 रुपये तक की छूट और 3X तक वारंटी दी जा रही है। जानें कौनसा मॉडल कितने रुपये में मिलेगा:

Tue, 16 Sep 2025 02:17 PM

दिवाली का त्यौहार रोशनी और खुशियों का पर्व माना जाता है, और इसी मौके पर हर कोई अपने घर को अपग्रेड करने की सोचता है। इस बार Xiaomi India ने देशभर के परिवारों के लिए खास तोहफ़ा पेश किया है। कंपनी ने “Diwali with Xiaomi Sale 2025” की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से शुरू होकर सीमित समय तक चलेगी।

इस फेस्टिव सेल में Xiaomi Smart TVs पर 10,000 रुपये तक का फेस्टिव डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वारंटी की पेशकश की जा रही है। यही नहीं, बैंक ऑफर्स और आसान EMI विकल्पों के जरिए यह डील और भी आकर्षक हो जाएगी। कंपनी ने QLED से लेकर 4K और कॉम्पैक्ट QLED HD मॉडल तक कई ऑप्शन शामिल किए हैं।

Xiaomi के टीवी और ऑफर डिटेल्स 1. Xiaomi X Pro QLED TV Xiaomi का QLED TV X Pro तीन साइज (43”, 55” और 65”) में उपलब्ध है। इसमें 4K Ultra HD क्लैरिटी, Vivid Picture Engine 2, Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट दिया गया है। साउंड की बात करें तो 43” वेरिएंट में 30W और 55” व 65” वेरिएंट में 34W बॉक्स स्पीकर्स मिलते हैं। DTS:X और Xiaomi Sound इसे थिएटर जैसा अनुभव देते हैं। Google TV और PatchWall+ सपोर्ट के साथ यूज़र्स को आसान नेविगेशन और अनलिमिटेड कंटेंट का मज़ा मिलेगा। दिवाली सेल में इस मॉडल पर 10,000 रुपये तक डिस्काउंट और 10% तक वारंटी बेनिफिट मिल रहा है।

2. Xiaomi 4K TV X Series अगर आप स्लीक और प्रीमियम डिज़ाइन वाला टीवी चाहते हैं तो Xiaomi 4K TV X Series बेहतरीन विकल्प है। यह 43”, 50” और 55” साइज में आता है। Dolby Vision, HDR10 और Filmmaker Mode के साथ यह टीवी हर फ्रेम को और भी सिनेमैटिक बना देता है। Reality Flow MEMC तकनीक की वजह से खेल और एक्शन सीन स्मूद लगते हैं। साउंड के लिए 55” वेरिएंट में 34W और बाकी में 30W स्पीकर्स दिए गए हैं। Google TV और PatchWall+ सपोर्ट भी मौजूद है। दिवाली ऑफर में इस सीरीज़ पर 6000 रुपये तक की छूट और एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है।