अमेजन सेल में बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदें लाइट वाले Ceiling Fans, 2499 रुपये की शुरुआती कीमत में आज ही खरीदें

Ceiling Fans With Lighting: अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा सीलिंग फैन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जो एलईडी लाइट के साथ आता हों, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इनकी शुरुआती कीमत 2,499 रुपये है।

Sat, 9 Aug 2025 07:07 PM

Ceiling Fans With Lighting: अमेजन पर सेल के दौरान कई ऐसे सीलिंग फैन्स को लिस्ट किया गया है, जो लाइट की सुविधा के साथ भी आती हैं। इन फैन्स में इनबिल्ट एलईडी लाइट्स होती हैं, जिसके चलते अलग से बल्ब या लैंप लगाने की जरुरत नहीं होती है। यह इससे आपकी छत पर जगह बचती है और बिजली की बचत भी होती है। ये कई सुविधा के साथ आते हैं, जिनमें रिमोट कंट्रोल की सुविधा, डिमेबल लाइट, ऐप कंट्रोल आदि जैसे फीचर्स दिए गए हैं। चाहे बेडरूम हो, लिविंग रूम या बाथरूम, हर जगह के लिए अमेजन पर कई ऑप्शन्स मौजूद हैं। चाहें आपका बजट कम हो या ज्यादा, यहां हर तरह के फंक्शन वाला ऑप्शन मिल जाएगा।

इसकी कीमत 9,999 रुपये है। यह 52 इंच ब्लेड स्वीप वाला सीलिंग फैन है, जो बड़े लिविंग रूम और ओपन फ्लोर प्लान के लिए सही रहेगा। इसका पावरफुल DC मोटर न केवल तेज एयर सर्कुलेशन देता है, बल्कि बेहद शांत तरीके से काम करता है। इसमें 6 एडजस्टेबल स्पीड ऑप्शन हैं, जिन्हें आप रिमोट कंट्रोल से आसानी से बदल सकते हैं।इसमें रिवर्सिबल मोटर फीचर है, जिसकी मदद से इसे गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ आने वाली 18W की कलर-चेंजिंग LED लाइट आपके कमरे का माहौल और भी सुंदर बना देती हैं।

इसकी कीमत 8,999 रुपये है। यह स्टाइलिश और फंक्शनल सीलिंग फैन है, जो एडवांस कॉन्फ्रेंस रूम के लिए सही रहेगा। इसमें 4 एक्रेलिक ब्लेड हैं, जो सही एयरफ्लो देता है। इसकी 96 वॉट का पावरफुल मोटर 6 अलग-अलग स्पीड सेटिंग्स देता है, जिस हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता है। इसमें 3 कलर LED लाइट भी है, जिसमें कूल व्हाइट, वॉर्म व्हाइट और सॉफ्ट येलो कलर शामिल हैं। इसे आप रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह कॉम्पैक्ट साइज में आता है। यह सॉकेट फैन किसी भी जगह आसानी से फिट किया जा सकता है। इसमें रिचार्जेबल बैटरी और हैंडल है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। एडजस्टेबल हेड और 3 स्पीड सेटिंग्स के साथ एयरफ्लो को अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेप वार्म LED लाइट (5000K, 1000 लुमेन्स) भी है। वायरलेस कंट्रोल से 30 फीट तक दूरी पर भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। मजबूत स्टील बॉडी और एडजस्टेबल माउंटिंग ब्रैकेट इसे ड्यूरेबल बनाता है।

यह सजावट के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। इसकी कीमत 19,999 रुपये है, जिसे 45% डिस्काउंट के साथ 11,094 रुपये में खरीदा जा सकेगा। एक प्रीमियम BLDC 1200mm सीलिंग फैन है, जो घर के लिए बेहतरीन एयरफ्लो की सुविधा देता है। इसका 100% कॉपर मोटर और BLDC तकनीक कम बिजली खपत करता है। क्लिप-ऑन अंडरलाइट्स आपके कमरे में खूबसूरती को बढ़ाता है। रिमोट कंट्रोल से आप आसानी से स्पीड और लाइट सेटिंग्स बदल सकते हैं। कॉपर रोजवुड कलर इसे एलीगेंट लुक देता है। यह 2 साल की वारंटी के साथ आता है।

इसकी कीमत 24,999 रुपये है, जिसे 40% डिस्काउंट के साथ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह गोल्डन चांदेलियर सीलिंग फैन है, जो लग्जरी डिजाइन के साथ बनाई गई है। इसे डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, हॉल या सैलून को रॉयल लुक के हिसाब से डिजाइन दिया गया है। इसमें रिट्रैक्टेबल ब्लेड डिजाइन दिया गया है। यह एक सुंदर क्रिस्टल चांदेलियर जैसा दिखता है। इसमें 3 कलर LED लाइट दी गई है। इसे रिमोट से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

इसे 38% डिस्काउंट के साथ 2,783 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मॉडर्न डिजाइन वाला सीलिंग फैन है, जिसमें LED लाइट दी गई है। यह घर को और सुंदर बनाने में मदद करता है। इसमें 3 स्पीड सेटिंग्स, टाइमिंग और स्लीप मोड की सुविधा है, जिसे रिमोट या वॉल स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें फैन बैलेंस और साउंड टेस्टेड है, जिससे कोई शोर नहीं होता। इसमें एनर्जी-सेविंग लैंप बीड्स लगे हैं, जिनकी ब्राइटनेस रिमोट से एडजस्ट की जा सकती है। इसे PP ड्यूरेबल मैटेरियल के साथ बनाया गया है, जिससे इसकी बॉडी काफी ड्यूरेबल बन जाती है।

इसे 14% डिस्काउंट के साथ 8,649 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह रॉयल एंटीक डिजाइन वाला सीलिंग फैनलीगेंट लुक देता है। इसके डेकोरेटिव लैंपशेड घर के इंटीरियर को और शानदार लुक देती है। 1235 मिमी स्वीप साइज, 320 RPM मोटर और 220 CMM एयर डिलीवरी के साथ यह फैन बढ़िया एयरफ्लो देता है। 80W पावर के साथ यह मजबूत और ड्यूरेबल बन जाती है। डबल बॉल बेयरिंग और सुपीरियर फिनिश इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाते हैं। इसमें स्पीड और लाइट कंट्रोल के लिए पुल कॉर्ड दिया गया है।

