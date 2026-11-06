₹13 लाख से शुरू है इस iPhone की कीमत, सोने और कीमती पत्थरों से सजा है फोन; देखें फोटोज
Caviar ने फोल्डेबल iPhone Duo के लिए Zodiac Collection पेश किया है, जिसमें 12 राशियों के हिसाब से फोन कस्टमाइज किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 13 लाख रुपये है। फोन में सोना, सिल्वर, मगरमच्छ की खाल और Swarovski क्रिस्टल जैसे विकल्प दिए गए हैं।
किसी स्मार्टफोन की कीमत लाखों रुपये हो तो हैरानी होना लाजमी है, लेकिन एक लग्जरी डिवाइसेज बनाने वाली कंपनी ने ऐसा आईफोन पेश किया है जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार के बराबर हो सकती है। लग्जरी डिवाइस मेकर कंपनी Caviar ने ऐपल के लेटेस्ट फोल्डेबल iPhone Duo के लिए Zodiac Collection पेश किया है। इसकी खासियत है कि ग्राहक अपनी राशि के हिसाब से फोन का डिजाइन चुन सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने खास ऑनलाइन कॉन्फिगरेटर भी तैयार किया है।
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नए कलेक्शन में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन यानी सभी 12 राशियों के अलग-अलग डिजाइन मिलते हैं। ग्राहक अपनी राशि चुनने के बाद फोन के अलग-अलग हिस्सों को अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए आपको इस नए कलेक्शन के बारे में विस्तार से बताते हैं।
सोने और मगरमच्छ की खाल से बनेगा फोन
Caviar ने इस फोन को तैयार करने के लिए कई प्रीमियम मटेरियल के विकल्प दिए हैं। इसके फ्रेम के लिए ग्राहक सिल्वर, गोल्ड प्लेटिंग और ब्लैक PVD कोटिंग वाले टाइटेनियम में से चुनाव कर सकते हैं। वहीं, बैक पैनल के लिए फोर्ज्ड कार्बन के अलावा कैल्फस्किन, पाइथन और क्रोकोडाइल लेदर के विकल्प मिलते हैं।
फोन के डिजाइन को और खास बनाने के लिए Swarovski क्रिस्टल, ज्वेलरी इनेमल और उल्कापिंड के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मेटल पर Clous de Paris और Chevron जैसे खास टेक्सचर फिनिश भी मिलते हैं। ग्राहक फोन के फ्रेम, बैक पैनल, राशि के सर्कल और बीच में बने मेडेलियन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं।
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13 लाख रुपये से ज्यादा है शुरुआती कीमत
नए लग्जरी आईफोन की कीमत चुने गए मटेरियल और डिजाइन पर डिपेंड करेगी। Caviar के कॉन्फिगरेटर में Capricorn मॉडल की अनुमानित शुरुआती कीमत 14,800 डॉलर (करीब 13.2 लाख रुपये) है। इसमें ब्लैक टाइटेनियम फ्रेम और फोर्ज्ड कार्बन बैक पैनल मिलता है। इसी तरह Aquarius मॉडल की अनुमानित कीमत 18,615 डॉलर (करीब 16.6 लाख रुपये) है। इसमें सिल्वर फ्रेम और नेवी ब्लू क्रोकोडाइल लेदर दिया गया है। सभी बेस मॉडल्स में 256GB स्टोरेज मिलता है।
ऐसे कर पाएंगे ऑर्डर
लग्जरी फोन को सामान्य ऑनलाइन शॉपिंग की तरह सीधे ऑर्डर नहीं किया जा सकता। ग्राहकों को पहले Caviar की वेबसाइट पर जाकर कॉन्फिगरेटर की मदद से अपना पसंदीदा डिजाइन तैयार करना होगा। इसके बाद वेबसाइट एक खास अल्फान्यूमेरिक कोड जनरेट करेगी। इस कोड को कंपनी के सेल्स मैनेजर के साथ शेयर करना होगा, जो फाइनल प्राइस बताकर कस्टम ऑर्डर की प्रक्रिया शुरू करेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।