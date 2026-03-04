Hindustan Hindi News
10 लाख का Samsung फोन, इस पर 24K सोने से बना है शेर, घोड़े और बाज का डिजाइन, 19 पीस बनाएगी कंपनी

Mar 04, 2026 07:14 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Caviar ने अब टोटेम कलेक्शन पेश किया है, जो लग्जरी डिजाइन वाले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन की एक नई सीरीज है। कलेक्शन का हर फोन एक सिंबॉलिक एनिमल से इंस्पायर्ड, जिसमें घोड़ा, शेर, भेड़िया और बाज शामिल हैं।

हीरे, सोने और महंगे रत्नों से जड़े फोन बनाने के लिए मशहूर दुबई के लग्जरी कस्टमाइजेशन ब्रांड Caviar ने अब टोटेम कलेक्शन पेश किया है, जो लग्जरी डिजाइन वाले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन की एक नई सीरीज है। कलेक्शन का हर फोन एक सिंबॉलिक एनिमल से इंस्पायर्ड, जिसमें घोड़ा, शेर, भेड़िया और बाज शामिल हैं। इसे 24K गोल्ड, ब्लैक टाइटेनियम और फोर्ज्ड कार्बन जैसे प्रीमियम मटेरियल से बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि हर फोन के सिर्फ 19 पीस ही बनाए जाएंगे। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं…

caviar unveils totem collection

फ्लैगशिप फायर हॉर्स मॉडल लूनर न्यू ईयर और घोड़े को एनर्जी, जोश और जुनून की निशानी के तौर पर डिजाइन किया गया है। कैवियर ने इस फोन को एक बोल्ड 24K गोल्ड बेस-रिलीफ के साथ डिजाइन किया है, जिसमें एक उछलते हुए घोड़े की आकृति है, जिसे लाल लौ के डिजाइन से फ्रेम किया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि घोड़ा आग की लपटों के बीच में छलांग लगा रहा है। ब्लैक टाइटेनियम से बना बेस, विरासत और ताकत का एहसास देता है। फायर हॉर्स की कीमत $11,490 (करीब 10 लाख 60 हजार रुपये) है, जो इसे कलेक्शन में सबसे महंगा बनाता है।

शेर के आकृति वाला मॉडल पावर, हिम्मत और लीडरशिप को दर्शाता है। फोन के बैक पैनल पर बीचों-बीच सोने से शेर का चेहरा बना है, जो काफी एग्रेसिव लग रहा है, जो इसकी शाही मौजूदगी और कमांडिंग अथॉरिटी पर जोर देता है। इस मॉडल की कीमत $11,060 (करीब 10 लाख 18 हजार रुपये) है।

ये भी पढ़ें:38 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज, कल आ रहा 10,001mAh बैटरी वाला धांसू फोन, फीचर्स ज
ये भी पढ़ें:₹7749 का नया स्मार्टफोन, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं
caviar unveils totem collection

भेड़िया की आकृति वाला मॉडल आजादी, समझ और अनुशासन को दर्शाता है। इसमें एक भेड़िये का बारीक डिटेल वाला बेस-रिलीफ है, जिसे टेक्सचर्ड ब्लैक टाइटेनियम और फोर्ज्ड कार्बन बेस पर सेट किया गया है। भेड़िये के चारों ओर शार्प, रेडिएंट मोटिफ हैं, जो एक सुरक्षा देने वाला सिंबॉलिक शील्ड बनाते हैं जो मजबूती और फोकस को दिखाता है। इस मॉडल की कीमत $10,490 (करीब 9 लाख 66 हजार रुपये) है।

ये भी पढ़ें:Holi का डबल मजा, अब इस प्लान्स मिलेगा ज्यादा डेटा और वैलिडिटी; देखें लास्ट डेट

बाज की आकृति वाला मॉडल दूर की सोचने वालों और आगे रहने वालों को दर्शाता है। इसमें उड़ते हुए बाज की उभरी हुई आकृति है, जिसे सुनहरे रंग के कार्बन पैनल पर रखा गया है। बाज के चारों ओर फैला हुआ पैटर्न क्लैरिटी और कंट्रोल को दिखाता है, जो दूर की सोच से जुड़े गुण हैं। फाल्कन मॉडल की कीमत $10,910 (करीब 10 लाख रुपये) है।

19 पीस ही बनाएगी कंपनी

कैवियार ने कहा कि टोटेम कलेक्शन में हर मॉडल के सिर्फ 19 पीस ही बनाए जाएंगे। हर फोन एक सिग्नेचर लग्जरी गिफ्ट बॉक्स में दिया जाएगा है और उसके साथ एक पर्सनलाइज्ड वीडियो ग्रीटिंग भी मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

