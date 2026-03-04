10 लाख का Samsung फोन, इस पर 24K सोने से बना है शेर, घोड़े और बाज का डिजाइन, 19 पीस बनाएगी कंपनी

Caviar ने अब टोटेम कलेक्शन पेश किया है, जो लग्जरी डिजाइन वाले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन की एक नई सीरीज है। कलेक्शन का हर फोन एक सिंबॉलिक एनिमल से इंस्पायर्ड, जिसमें घोड़ा, शेर, भेड़िया और बाज शामिल हैं।

हीरे, सोने और महंगे रत्नों से जड़े फोन बनाने के लिए मशहूर दुबई के लग्जरी कस्टमाइजेशन ब्रांड Caviar ने अब टोटेम कलेक्शन पेश किया है, जो लग्जरी डिजाइन वाले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन की एक नई सीरीज है। कलेक्शन का हर फोन एक सिंबॉलिक एनिमल से इंस्पायर्ड, जिसमें घोड़ा, शेर, भेड़िया और बाज शामिल हैं। इसे 24K गोल्ड, ब्लैक टाइटेनियम और फोर्ज्ड कार्बन जैसे प्रीमियम मटेरियल से बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि हर फोन के सिर्फ 19 पीस ही बनाए जाएंगे। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं…

फ्लैगशिप फायर हॉर्स मॉडल लूनर न्यू ईयर और घोड़े को एनर्जी, जोश और जुनून की निशानी के तौर पर डिजाइन किया गया है। कैवियर ने इस फोन को एक बोल्ड 24K गोल्ड बेस-रिलीफ के साथ डिजाइन किया है, जिसमें एक उछलते हुए घोड़े की आकृति है, जिसे लाल लौ के डिजाइन से फ्रेम किया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि घोड़ा आग की लपटों के बीच में छलांग लगा रहा है। ब्लैक टाइटेनियम से बना बेस, विरासत और ताकत का एहसास देता है। फायर हॉर्स की कीमत $11,490 (करीब 10 लाख 60 हजार रुपये) है, जो इसे कलेक्शन में सबसे महंगा बनाता है।

शेर के आकृति वाला मॉडल पावर, हिम्मत और लीडरशिप को दर्शाता है। फोन के बैक पैनल पर बीचों-बीच सोने से शेर का चेहरा बना है, जो काफी एग्रेसिव लग रहा है, जो इसकी शाही मौजूदगी और कमांडिंग अथॉरिटी पर जोर देता है। इस मॉडल की कीमत $11,060 (करीब 10 लाख 18 हजार रुपये) है।

भेड़िया की आकृति वाला मॉडल आजादी, समझ और अनुशासन को दर्शाता है। इसमें एक भेड़िये का बारीक डिटेल वाला बेस-रिलीफ है, जिसे टेक्सचर्ड ब्लैक टाइटेनियम और फोर्ज्ड कार्बन बेस पर सेट किया गया है। भेड़िये के चारों ओर शार्प, रेडिएंट मोटिफ हैं, जो एक सुरक्षा देने वाला सिंबॉलिक शील्ड बनाते हैं जो मजबूती और फोकस को दिखाता है। इस मॉडल की कीमत $10,490 (करीब 9 लाख 66 हजार रुपये) है।

बाज की आकृति वाला मॉडल दूर की सोचने वालों और आगे रहने वालों को दर्शाता है। इसमें उड़ते हुए बाज की उभरी हुई आकृति है, जिसे सुनहरे रंग के कार्बन पैनल पर रखा गया है। बाज के चारों ओर फैला हुआ पैटर्न क्लैरिटी और कंट्रोल को दिखाता है, जो दूर की सोच से जुड़े गुण हैं। फाल्कन मॉडल की कीमत $10,910 (करीब 10 लाख रुपये) है।