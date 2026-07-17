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आ गए Messi और Ronaldo के 24K गोल्ड लिमिटेड एडिशन फोन, केवल 19 लोग खरीद पाएंगे

By Pranesh Tiwari
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लग्जरी ब्रैंड Caviar ने Lionel Messi और Cristiano Ronaldo से प्रेरित 24K गोल्ड फिनिश वाले लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। दुनिया भर में इनकी सिर्फ 19-19 यूनिट बनाई जाएंगी।

आ गए Messi और Ronaldo के 24K गोल्ड लिमिटेड एडिशन फोन, केवल 19 लोग खरीद पाएंगे

लग्जरी फोन बनाने वाली कंपनी Caviar ने फुटबॉल के दो सबसे बड़े सितारों लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डेडिकेट करते हुए नया लिमिटेड एडिशन कलेक्शन लॉन्च किया है। कंपनी ने Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra और Apple iPhone 17 Pro को 24 कैरेट गोल्ड और प्रीमियम हैंडक्राफ्टेड डिजाइन के साथ पेश किया है। खास बात यह है कि दुनिया भर में इन दोनों मॉडल्स की सिर्फ 19-19 यूनिट ही बनाई जाएंगी, यानी सिर्फ 19-19 लोग ही इन्हें खरीद पाएंगे।

Messi Edition में दिखेगी अर्जेंटीना की झलक

Caviar का Messi Edition आने वाले Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra पर बेस्ड है। इसके बैक पैनल पर लियोनेल मेसी का पोर्ट्रेट, उनकी लोकप्रिय जर्सी नंबर 10 और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय प्रतीकों को कलात्मक तरीके से उकेरा गया है। कंपनी ने फोन के फ्रेम और डिजाइन एलिमेंट्स में 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग और प्रीमियम एनामेल फिनिश का इस्तेमाल किया है, जिससे यह एक फोन से ज्यादा कलेक्टर्स आइटम बन जाता है।

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Ronaldo Edition में मिलेगा 24K गोल्ड फिनिश

दूसरी ओर, Ronaldo Edition को iPhone 17 Pro को बेस बनाते हुए डिजाइन किया गया है। इसके बैक पैनल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो, उनकी फेवरेट जर्सी नंबर 7 और पुर्तगाल के राष्ट्रीय प्रतीकों को शामिल किया गया है। इस मॉडल में भी 24K गोल्ड प्लेटिंग और खास जियोमेट्रिक डिजाइन दिया गया है, जो इसे सामान्य iPhone से बिल्कुल अलग बनाता है।

Caviar-Messi-and-Ronaldo-editions

हर फोन के साथ मिलेगा खास कलेक्टर पैकेज

Caviar हर एक डिजाइन की केवल 19 यूनिट ही तैयार कर रही है। हर स्मार्टफोन के साथ कंपनी एक स्पेशल प्रीमियम बॉक्स देगी, जिसमें गोल्ड-प्लेटेड चाबी और ब्रैंडेड स्मारक कॉइन भी शामिल होगा। सीमित संख्या और प्रीमियम फिनिश की वजह से इन्हें खास तौर पर कलेक्टर्स और फुटबॉल फैन्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

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कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

Caviar के iPhone 17 Pro Ronaldo Edition (256GB) की शुरुआती कीमत 11,410 डॉलर (10,99,999 रुपये) रखी गई है। वहीं, टॉप कॉन्फिगरेशन की कीमत 13,130 डॉलर (करीब 12,63,000 रुपये) तक जाती है। Galaxy Z Fold 8 Ultra वाले Messi Edition की कीमत भी इसी प्रीमियम कैटेगरी में रखी गई है।

Galaxy Z Fold 8 Ultra लॉन्च से पहले ही उपलब्ध

मजेदार बात यह है कि Caviar ने Galaxy Z Fold 8 Ultra के ऑफीशियल लॉन्च से पहले ही इसका कस्टम एडिशन पेश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, जबकि Caviar ने इसके लिए प्री-ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

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