सोने और हीरों से जड़ा बेशकीमती iPhone, ग्राहकों को मुफ्त मिलेगा सोने का सिक्का, 14 यूनिट बनाएगी कंपनी

Feb 14, 2026 10:48 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
कैवियार ने iPhone 17 Pro के लिए एक नई वैलेंटाइन-थीम वाली कस्टमाइजेशन सीरीज पेश की है। इसमें चार्मिंग लोटस, गोल्डफिश और विंग्स ऑफ लव शामिल हैं। इन्हें बनाने में 24K गोल्ड, ज्वेलरी इनेमल, हीरे और नीलम का इस्तेमाल किया गया है।

कैवियार बेशकीमती रत्नों से जड़ें आईफोन, घड़ियां और अन्य एक्सेसरीज बनाने के लिए मशहूर है। अब कंपनी ने अपने कलेक्शन में कुछ नए कस्टमाइज आईफोन को शामिल किया है। दरअसल कैवियार ने iPhone 17 Pro के लिए एक नई वैलेंटाइन-थीम वाली कस्टमाइजेशन सीरीज पेश की है। गार्डन ऑफ ईडन नाम के इस कलेक्शन में प्यार और वफादारी के पारंपरिक प्रतीकों से प्रेरित तीन लिमिटेड-एडिशन डिजाइन शामिल हैं। इनकी कीमतें $10,000 (करीब 9 लाख रुपये) से शुरू होती हैं, और हर मॉडल के दुनियाभर में केवल 14 यूनिट ही बेचे जाएंगे। इतना ही नहीं, कैवियार हर खरीदारी के साथ एक वैलेंटाइन थीम वाला सोने का सिक्का भी देगा। हर यूनिट प्रीमियम पैकेजिंग में भेजी जाएगी।

अलग-अलग मॉडल की खासियत

गार्डन ऑफ ईडन लाइनअप में चार्मिंग लोटस, गोल्डफिश और विंग्स ऑफ लव शामिल हैं। कैवियार ने डिजाइन में 24K गोल्ड, ज्वेलरी इनेमल, नक्काशी, हीरे और नीलम का इस्तेमाल किया है। ये मॉडल iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max दोनों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें 1TB तक स्टोरेज वाले कॉन्फिगरेशन शामिल हैं।

caviar iphone 17 pro valentines collection
बजट में आया Motorola का महंगा फोन, मिल रहा ₹12000 सस्ता, इसमें 50MP सेल्फी कैमरा

चार्मिंग लोटस कमल के फूल से इंस्पायर्ड है, जिसका भारत, चीन और प्राचीन मिस्र में सांस्कृतिक महत्व है। भारतीय परंपरा में, कमल आध्यात्मिक सुधार और अंदरूनी स्पष्टता को दिखाता है। चीनी संस्कृति में, यह शादी में सच्चे प्यार और तालमेल का प्रतीक है। डिजाइन में सोने के एलिमेंट और फूलों के पैटर्न से प्रभावित डिटेल्ड इनेमल का काम है। यह वेरिएंट $19,630 (करीब 17.77 लाख रुपये) से शुरू होता है, जो इसे इस सीरीज का सबसे महंगा बनाता है।

बजट में आया OnePlus का महंगा फोन, सीधे ₹19000 की छूट; कैमरा, बैटरी सब दमदार

गोल्डफिश नाम के मॉडल में घुमावदार डिजाइन में गोल्डफिश देखने को मिलती हैं। बौद्ध धर्म के हिसाब से, दो मछलियां पार्टनर के बीच एकता और तालमेल दिखाती हैं। चीनी परंपरा में, गोल्डफिश खुशहाली और उपजाऊपन को भी दिखाती है। डिजाइन में सोने की परत चढ़ी मूर्तियां हैं जिन पर नीलम जड़े हैं। इस मॉडल की कीमत $10,490 (करीब 9.50 लाख रुपये) से शुरू होती है।

नए डिजाइन में आ रहा Aadhaar Card, केवल फोटो और QR कोड दिखेगा, यह होगा फायदा

विंग्स ऑफ लव में उड़ते हुए अबाबील पक्षी दिखाए गए हैं। अबाबील लंबे समय से यूरोप और एशियाई संस्कृतियों में वफादारी और सुरक्षित वापसी का प्रतीक रहा है। पुराने ग्रीस में, इसे प्यार की देवी एफ्रोडाइट से जोड़ा जाता था। इसका डिजाइन दूर से भी भक्ति के विचार को दिखाता है। इस मॉडल की शुरुआती कीमत $10,340 है।

