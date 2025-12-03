एक्सीडेंट का खतरा होगा कम! ₹2,990 में खरीदें ये कार Air Purifier, देखें पूरी लिस्ट
Health benefits of car air purifiers: कार में एयर प्यूरीफायर लगाने के अनेक फायदे हैं, ऐसे में हम आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं।
कार में एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए क्योंकि कार में सारे शीशे बंद होने के बावजूद आसानी से बाहरी प्रदूषण, धूल, धुआँ, केबिन में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। एयर प्यूरीफायर इन हानिकारक कणों को फिल्टर कर फेफड़ों पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है और एलर्जी, दमा या सांस शकी अन्य समस्याओं से राहत देता है। इससे ड्राइविंग के दौरान एकाग्रता बढ़ती है, जो आपके एक्सीडेंट होने के खतरे को कम करता है। ऐसे में हम अमेजन पर मौजूद बेस्ट कार एयरप्यूरीफायर लेकर आए हैं, जिनकी कीमत महज 2990 रुपये है।
1. Philips GP3601 Car Air Purifier with HEPA filter captures particles as small as 0.004um (Equivelant to H14 Grade), UVC light eliminating >99.9% of bacteria and viruses, Ozone free certified product.
यह कार एयर प्यूरीफायरआपकी कार की हवा को साफ और ताजा बनाता है। इसका खास HEPA जैसा मजबूत फ़िल्टर बहुत छोटे-छोटे कणों को भी पकड़ लेता है। इसमें UVC लाइट भी है, जो 99.9 फीसद बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देती है। यह सिर्फ 30 मिनट में कार की हवा को साफ कर देता है। इसे 50 फीसद डिस्काउंट के बाद 2,990 में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
छोटे कण, धूल और वायरस को पकड़ता है
बैक्टीरिया और वायरस लगभग पूरी तरह खत्म
30 मिनट में कार की हवा साफ
हल्का और USB-C से चलने वाला
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी कारों में थोड़ा समय ज्यादा ले सकता है
फिल्टर की कीमत ज्यादा
टच कंट्रोल पर धूल जमने से दिक्कत
2. Honeywell Move Pure3 Car Air Purifier, Hepa filter & Formaldehyde which removes 99.9% dust & smoke, CADR upto24 m³/h with 3xUSB ports, 2 Years Manufacturer Warranty
इसमें HEPA H12 फ़िल्टर और फॉर्मल्डिहाइड रिमूवल क्रिस्टल लगे हैं, जो धूल, धुआँ और हानिकारक गैसों को हटाते हैं। आप इसे डैशबोर्ड, आर्मरेस्ट या हेडरेस्ट कहीं भी आसानी से रख सकते हैं। इसमें 3 USB पोर्ट भी दिए गए हैं, जिससे एक साथ तीन डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। इसे 48 फीसदी डिस्काउंट के बाद 5,178 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
HEPA H12 फिल्टर से धूल, धुआँ से अच्छी सफाई
फॉर्मल्डिहाइड और गंध हटाने की क्षमता
3 USB पोर्ट
कार में शांत वातावरण
6–8 महीने तक चलने वाला फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी कारों में धीमी सफाई
फिल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च
टच कंट्रोल थोड़ा संवेदनशील
3. Qubo Car Air Purifier Pro from Hero Group | 3-Layer Filtration | Negative Ion Technology | Pre-filter, HEPA13 & Activated Carbon Filter | Removes PM 2.5 & PM 10 | Black
इसमें 3-लेयर फिल्ट्रेशन और नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी दी गई है। यह हवा में मौजूद PM2.5, PM10, धूल, धुआँ, बैक्टीरिया और एलर्जेन जैसे हानिकारक कणों को हटाकर कार के केबिन को साफ रखता है। इसका HEPA13 फ़िल्टर ज़हरीली गैसों और सूक्ष्म कणों को भी फ़िल्टर कर देता है। इसे USB पोर्ट में लगाकर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कप-होल्डर फिट डिज़ाइन कार में आसानी से सेट हो जाता है। इसको 53 फीसदी छूट के बाद 3,290 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
वायरस, बैक्टीरिया और धूल को कम करता है
3 लेयर फिल्टर
साइलेंट, एक्टिव और टर्बो मोड
USB प्लग-इन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत तेज़ सफाई की उम्मीद न करें
फिल्टर की समय-समय पर बदलने की जरूरत
टच कंट्रोल धूल या हाथ गीले होने पर कम रिस्पॉन्सिव
4. Airofy™ Airo Essential Portable Car Air Purifier with HEPA H13 Filter, Diffuser & Aromatherapy | Allergy & Asthma Relief, Negative Ion and 2 Active Filtration Modes
यह कार के अंदर मौजूद धूल, धुआँ, PM2.5, PM10 और खराब गंध को कम करता है। इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे कार के कप-होल्डर में आसानी से फिट होने देता है। यह दोर एरोमाथेरेपी, डिफ्यूजर फीचर के साथ आता है, जिससे आप कार में फ्रेश खुशबू भी मिलती है। इसे 50 फीसदी छूट के बाद 2,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
HEPA H13 फिल्टर से हवा की अच्छी सफाई
कॉम्पैक्ट और हल्का
कार कप-होल्डर में आसानी से फिट होने वाला डिज़ाइन
एलर्जी और अस्थमा वालों के लिए राहत
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़ी कारों में धीमा
फिल्टर समय-समय पर बदलना पड़ता है
5. OTEK 352A Air Purifier, H-13 & Active Carbon Filter, Real-Time AQI Display, UV-C & Negative Ions, Covers Up to 280 sq.ft., Removes 99.97% Virus & Dust, 4 Speed Fan, Sleep Mode, CE & ROHS (White)
OTEK 352A एक पावरफुल एयर प्यूरीफायर है। इसमें H13 HEPA फ़िल्टर, एक्टिव कार्बन फ़िल्टर और UV-C लाइट लगी है, जो धूल, वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जेन के 99.97% कणों को हटाती है। इसमें रीयल-टाइम AQI डिस्प्ले है जो PM2.5 लेवल दिखाता है। यह 4-स्पीड फैन, स्लीप मोड और नेगेटिव आयन तकनीक के साथ आता है। इसे 45 फीसदी छूट के बाद 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
True HEPA 13 + एक्टिव कार्बन
280 sq.ft. तक कवर
रीयल-टाइम AQI डिस्प्ले
4 स्पीड फैन, स्लीप मोड और टाइमर सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
वजन 2.5 किलोग्राम, पोर्टेबल नहीं
बड़े कमरे में असर कम हो सकता है
फिल्टर बदलना पड़ता है
6. Vatashi Ace Car Air Purifier | Medical grade, germs kill UV-C light | Live AQI | Dual Fan | Low Noise Level | Purifies 99.9% Air | Ideal for any car
इसमें True HEPA + एक्टिव चारकोल फ़िल्टर और मेडिकल ग्रेड UV-C लाइट दी गई है, जो हवा में मौजूद धूल, बैक्टीरिया, वायरस को दूर करती है। इसमें लाइव AQI डिस्प्ले और मल्टी-कलर इंडिकेटर है, जिससे आप हवा की क्वॉलिटी को देख सकते हैं। यह USB से चलता है। इसे 51 फीसदी छूट के बाद ₹3,600 में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
True HEPA + एक्टिव चारकोल फिल्टर से सफाई
मेडिकल ग्रेड UV-C लाइट से बैक्टीरिया और वायरस नष्ट
लाइव AQI डिस्प्ले और मल्टी-कलर इंडिकेटर
USB से संचालित, हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कार या 150 sq.ft. क्षेत्र तक ही प्रभावी
फिल्टर रिप्लेसमेंट समय-समय पर करना पड़ता है
टच कंट्रोल स्लो
7. Honeywell New Launched Move Pure 4 Car Air Purifier, 3-in-1 Filtration, HEPA filter, removes 99.99% of PM2.5 & PM10, odour, VOCs, dust, smoke, & harmful bacteria, 2XUSB ports, Compact & Easy Install
Honeywell का Move Pure 4 कार एयर प्यूरीफायर एक नया और एडवांस्ड मॉडल है, जो HEPA H12 फ़िल्टर और 3-in-1 फ़िल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है। यह PM2.5, PM10, धूल, धुआँ, गंध और हानिकारक बैक्टीरिया को हटाता है। इसमें रियल-टाइम PM2.5 डिस्प्ले और एयर क्वालिटी इंडिकेटर है। इसे 33 फीसदी छूट के बाद 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
3-in-1 फिल्टर
PM2.5 और PM10 कणों को हटाता है
रियल-टाइम PM2.5 डिस्प्ले
3D एयरफ्लो और ऑटो मोड
क्यों खोजें विकल्प
वजन 650 ग्राम, बहुत हल्का नहीं
बड़े वाहन या SUV में थोड़ी धीमी सफाई
फ़िल्टर रिप्लेसमेंट की जरूरत समय-समय पर
