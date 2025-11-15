कार में लगाएं ये सस्ता डैशबोर्ड, बचाएगा आपको महंगे नुकसान से

संक्षेप: हर कार ओनर को अपनी कार में डैशकैम लगाना चाहिए, इससे आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं...

कार किसी भी व्यक्ति के लिए एक लग्ज़री आइटम होती है। ऐसे में यदि आपकी कार पर हल्की-सी खरोंच भी आ जाए, तो परेशानी बढ़ जाती है। और अगर कार किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो आपको न सिर्फ मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी इन दोनों समस्याओं को काफी हद तक एक कार डैशकैम कम कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ शानदार कार डैशकैम लेकर आए हैं…

यह एक प्रीमियम 4K डुअल-चैनल डैशकैम है, जो आपकी कार को सुरक्षा देने, दुर्घटना की रिकॉर्डिंग सेव करने और ड्राइविंग अनुभव को सुरक्षित बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें 8MP Sony STARVIS IMX335 सेंसर, 4K UHD रिकॉर्डिंग, Wi-Fi, GPS और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसे अमेजन से 67% की छूट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैमरा 8MP Sony STARVIS IMX335 वीडियो 4K UHD कनेक्टिविटी Wi-Fi + GPS फीचर्स ADAS, Loop Recording, G-Sensor स्टोरेज 512GB तक सपोर्ट क्यों खरीदें 4K UHD क्वालिटी के साथ बेहद क्लियर रिकॉर्डिंग ADAS – लेन डिपार्चर और कोलिजन अलर्ट लाइव व्यू, वीडियो डाउनलोड आपके रूट और स्पीड की सटीक जानकारी एक्सीडेंट के समय वीडियो ऑटोमेटिक लॉक क्यों खोजें विकल्प रियर कैमरा क्वालिटी फ्रंट जितनी शार्प नहीं मेमोरी कार्ड अलग से खरीदना पड़ेगा ADAS अलर्ट कभी-कभी ज्यादा संवेदनशील लग सकते हैं

यह एक 4G-कनेक्टेड स्मार्ट डैशकैम है, जो रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, 2K क्वालिटी रिकॉर्डिंग और 24/7 कार सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें 4MP 2K कैमरा, लाइव GPS, G-Sensor, टाइम-लैप्स मोड और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। इसे अमेजन से 12,990 रुपये की जगह मात्र 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैमराकैमरा 4MP Ultra HD वीडियो 2K QHD कनेक्टिविटी 4G LTE + 5G SIM सपोर्ट स्टोरेज 512GB तक SD कार्ड सपोर्ट माउंटिंग विंडशील्ड माउंट क्यों खरीदें 2K 4MP रिकॉर्डिंग 4G LTE + 5G SIM सपोर्ट लाइव GPS ट्रैकिंग टक्कर पर वीडियो ऑटो-लॉक ऐप कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प हार्डवायर किट अलग से खरीदनी होगी कई डैशकैम की तुलना में थोड़ा कम बिल्ट-इन स्क्रीन नहीं

यह एक किफायती और कॉम्पैक्ट डैशकैम है, जो भारतीय सड़कों और मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 1080p फुल HD रिकॉर्डिंग, 140° वाइड-एंगल नाइट विजन लेंस, Wi-Fi ऐप कंट्रोल, G-Sensor और 1TB स्टोरेज सपोर्ट जैसी खूबियाँ मिलती हैं। इस डैशकैम को 54% की छूट के साथ 2,299 में खरीदा जा सकता है।

Specifications वीडियो 1080p Full HD कैमरा 2MP व्यू एंगल 140° कनेक्टिविटी Wi-Fi + App Control स्टोरेज 1TB तक MicroSD सपोर्ट क्यों खरीदें 1080p फुल HD रिकॉर्डिंग Wi-Fi और ऐप कंट्रोल 1TB तक स्टोरेज सपोर्ट इंडियन वेदर-प्रूफ डुअल USB चार्जर क्यों खोजें विकल्प सारा कंट्रोल ऐप से करना पड़ता है पार्किंग मोड के लिए हार्डवायर किट अलग केवल फ्रंट कैमरा

यह एक प्रीमियम 3-चैनल डैशकैम है, जिसमें 4K फ्रंट, 1080P रियर और 1080P इन-कैबिन रिकॉर्डिंग मिलती है। इसमें 5G Wi-Fi, GPS, 3-इंच टच स्क्रीन, वॉइस कंट्रोल और IR नाइट विजन जैसी हाई-एंड फीचर्स दिए गए हैं। डैशकैम को अमेजन से 12,987 में खरीद सकते हैं। साथ ही डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं।

Specifications फ्रंट वीडियो 4K / 2.5K रियर वीडियो 1080P स्क्रीन 3 इंच टच स्क्रीन GPS बिल्ट-इन क्यों खरीदें एडजस्टेबल इन-कैबिन कैमरा वॉइस कंट्रोल सपोर्ट तेज 5G Wi-Fi बिल्ट-इन GPS 18 महीने की वारंटी क्यों खोजें विकल्प पार्किंग मोड के लिए हार्डवायर किट की कीमत अलग कीमत बजट डैशकैम की तुलना में अधिक स्टोरेज तेजी से भरता है।

यह एक प्रीमियम मिरर-डैशकैम सिस्टम है, जो आपकी कार के रियरव्यू मिरर को 12-इंच टचस्क्रीन में बदल देता है। इसमें 4K फ्रंट और 1080P रियर रिकॉर्डिंग, ADAS, BSD, GPS, वॉइस कंट्रोल और 5.8GHz Wi-Fi जैसे हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। इसको आप अमेजन से 47% की छूट के साथ 17,376 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications फ्रंट वीडियो 4K (2160p) रियर वीडियो 1080P स्क्रीन 12 इंच IPS टचस्क्रीन स्टोरेज 64GB कार्ड शामिल वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 4K फ्रंट + 1080P रियर फॉरवर्ड कोलिजन, लेन डिपार्चर और पेडेस्ट्रियन अलर्ट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रियर कोलिजन वार्निंग 12 इंच IPS टचस्क्रीन वॉइस कंट्रोल — 12 कमांड सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प हार्डवायर किट की कीमत अलग मिरर-माउंट से दिक्कत प्राइस बजट डैशकैम्स से अधिक

