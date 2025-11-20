Hindustan Hindi News
क्या आप खुद iPhone छिपाकर ले सकते हैं फोन ‘चोरी’ होने का Claim? जानें क्या है नियम, जिससे FREE में मिलेगा नया iPhone

क्या आप खुद iPhone छिपाकर ले सकते हैं फोन ‘चोरी’ होने का Claim? जानें क्या है नियम, जिससे FREE में मिलेगा नया iPhone

संक्षेप: iPhone चोरी का Claim करना आसान नहीं है। Apple लोकेशन, Lost Mode, Find My iPhone और कई वेरिफिकेशन की मदद से असली और नकली दावों में फर्क पता कर लेता है। जानिए कैसे काम करता है पूरा सिस्टम।

Thu, 20 Nov 2025 04:35 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Apple iPhone Theft and Loss India: एप्पल ने भारत में अपना नया AppleCare+ Theft & Loss प्लान पेश किया है, जिसकी शुरुआत महज 799 रुपए माह से होती है। यह कदम iPhone यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब वे सिर्फ चोरी या खो जाने की स्थिति में भी Apple से रिप्लेसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई अपना iPhone छिपा कर “चोरी” का दावा कर सकता है और नया ले सकता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह संभव हो जाए, तो Apple के इस नए प्लान का फायदा गलत तरीके से उठाया जा सकता है।

पिछली रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple ने इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। जैसे “Find My iPhone” की अनिवार्यता, दावा प्रक्रिया में सटीक लोकेशन ट्रैकिंग, अतिरिक्त वेरिफिकेशन, और क्लेम लिमिट। यह प्लान कितना सुरक्षित है और झूठे क्लेम करना कितना मुश्किल है।

Apple हर iPhone की लोकेशन LIVE में देख सकता है

आप चाहे जैसे भी Claim करा लें Apple सबसे पहले देखता है कि आपका iPhone आखिरी बार कहां और कब ऑनलाइन था। अगर आप फोन घर में रखकर Claim कर देते हैं, तो लोकेशन साफ दिखा देगी कि फोन घर में ही पड़ा है। यानी घर में छिपाकर Claim करने का मतलब 100% पकड़े जाओगे।

Claim से पहले जरूरी है कि Phone को ‘Lost Mode’ में डालें

Apple साफ कहता है कि अगर आपका iPhone चोरी या गुम हो गया है, तो आपको तुरंत उसे Lost Mode में डालना होगा। Lost Mode में क्या होता है? फोन की लोकेशन Apple तक पहुंचती रहती है। फोन लॉक हो जाता है, कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, Apple को पता रहता है कि फोन असली में गायब है या नहीं। अब सोचें: अगर फोन Lost Mode में डालने के बाद भी आपकी लोकेशन पर ही दिख रहा है, तो Apple कैसे विश्वास करेगा कि फोन चोरी हुआ? यही कारण है कि फर्जी Claim तुरंत पकड़ में आ जाता है।

Find My iPhone हमेशा चालू होना चाहिए

Apple का सबसे बड़ा सुरक्षा हथियार है Find My iPhone अगर Claim करते समय यह ऑफ पाया गया, तो कंपनी मान लेती है कि मामला संदिग्ध है। क्योंकि thieves (चोर) Find My बंद नहीं कर सकते उन्हें आपका Apple ID पासवर्ड नहीं पता होता।

Apple पुलिस रिपोर्ट मांग सकता है

अगर लोकेशन डेटा साफ नहीं है या फोन की मूवमेंट अजीब लग रही है, Apple यूज़र से पुलिस FIR मांग सकता है। अब सोचिए कोई व्यक्ति झूठी चोरी की FIR करवाने की हिम्मत करेगा? कानूनी जोखिम बहुत बड़ा है। इसलिए Apple ने इस सिस्टम को इतना कसा हुआ रखा है कि सामान्य लोग धोखाधड़ी करने का सोच भी नहीं सकते।Claim पास होने के बाद पुराना iPhone हमेशा के लिए BLOCK हो जाता है ये हिस्सा सबसे जरूरी है। मान लीजिए किसी ने लाख जतन कर के फर्जी Claim करा लिया।

अब क्या होगा?

Apple उस पुराने iPhone का सीरियल नंबर ब्लैकलिस्ट कर देता है। ब्लैकलिस्टेड iPhone: एक्टिव नहीं होगा, Apple ID में लॉगिन नहीं होगा, नेटवर्क नहीं मिलेगा, ट्रेड-इन नहीं होगा, किसी काम का नहीं रहेगा और अगर वो फोन कभी इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, तो Apple तुरंत पकड़ लेगा कि Claim फर्जी था।

हर साल सिर्फ 2 Claim मिलते हैं

Apple कहता है कि एक यूजर साल में सिर्फ दो ही चोरी/गुम होने के Claim कर सकता है। यह लिमिट भी धोखाधड़ी रोकने का एक तरीका है। क्योंकि अगर किसी का फोन बार-बार “चोरी” हो रहा है, तो Apple तुरंत जांच शुरू कर देता है।

