रूम हीटर की वजह से हो सकती है मौत? इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ठंड के मौसम में रूम हीटर का इस्तेमाल आम है लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। कई मामलों में हीटर की वजह से जान तक गई है।
सम्बंधित सुझाव
61% OFF
Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
- Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
₹1399₹3590
खरीदिये
13% OFF
Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater (White)
- Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater (White)
₹1124₹1295
खरीदिये
46% OFF
Amazon Brand - Solimo 2000/1000 Watts Room Heater with Adjustable Thermostat (ISI certified, White colour, Ideal for small to medium room/area)
- Amazon Brand - Solimo 2000/1000 Watts Room Heater with Adjustable Thermostat (ISI certified
- White colour
- Ideal for small to medium room/area)
₹1089₹2000
खरीदिये
58% OFF
Orient Electric Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty, Black
- Orient Electric Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty
- Black
₹1049₹2490
खरीदिये
सर्दियों में ठंड से राहत पाने के लिए रूम हीटर यूज करना आम बात है। घर हो या ऑफिस, लोग लंबे समय तक हीटर चलाकर गर्माहट बनाए रखते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया रूम हीटर जानलेवा भी हो सकता है? हर साल ठंड के मौसम में हीटर से जुड़े हादसों और मौतों की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल बेहद जरूरी है। आइए इससे जुड़े खतरों को समझते हैं।
सम्बंधित सुझाव
61% OFF
Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
- Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
₹1399₹3590
खरीदिये
13% OFF
Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater (White)
- Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater (White)
₹1124₹1295
खरीदिये
46% OFF
Amazon Brand - Solimo 2000/1000 Watts Room Heater with Adjustable Thermostat (ISI certified, White colour, Ideal for small to medium room/area)
- Amazon Brand - Solimo 2000/1000 Watts Room Heater with Adjustable Thermostat (ISI certified
- White colour
- Ideal for small to medium room/area)
₹1089₹2000
खरीदिये
58% OFF
Orient Electric Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty, Black
- Orient Electric Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty
- Black
₹1049₹2490
खरीदिये
कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे बड़ा खतरा
गैस, केरोसिन या कोयले से चलने वाले हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल सकती है। यह गैस ना तो दिखती है और ना ही इसकी कोई गंध होती है। बंद कमरे में इसके जमा होने पर इंसान को पता भी नहीं चलता और धीरे-धीरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इससे सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, बेहोशी और गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार लोग सोते-सोते ही इसका शिकार हो जाते हैं।
ऑक्सीजन की कमी से घुटन
ईंधन से चलने वाले हीटर कमरे की ऑक्सीजन को तेजी से खर्च करते हैं। अगर कमरे में वेंटिलेशन सही ना हो तो ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से गिर सकता है। इससे सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और बेहोशी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति बने रहने पर जान का खतरा बढ़ जाता है।
सम्बंधित सुझाव
40% OFF
Usha 2 Rod Quartz Heater | 800Watt with Low Power Consumption | Cool Touch Body | Tip Over Protection | 1 Year Warranty | (4302, Grey)
- Usha 2 Rod Quartz Heater | 800Watt with Low Power Consumption | Cool Touch Body | Tip Over Protection | 1 Year Warranty | (4302
- Grey)
₹1199₹1990
खरीदिये
16% OFF
Havells Cista Room Heater, White, 2000 Watts
- Havells Cista Room Heater
- White
- 2000 Watts
₹2699₹3195
खरीदिये
24% OFF
Orpat OEH-1260 2000-Watt Fan Heater (Grey)
- Orpat OEH-1260 2000-Watt Fan Heater (Grey)
₹1249₹1650
खरीदिये
39% OFF
The Better Home Fumato 2000 W Room Heater (Fan-Blower) | Portable Heater for Bedroom & Home | Dual Placement Vertical/Horizontal | Thermal Cut-Out + Fuse Safety | Brown | 1-Year Warranty
- The Better Home Fumato 2000 W Room Heater (Fan-Blower) | Portable Heater for Bedroom & Home | Dual Placement Vertical/Horizontal | Thermal Cut-Out + Fuse Safety | Brown | 1-Year Warranty
₹1399₹2299
खरीदिये
आग लगने का जोखिम
रूम हीटर से आग लगने की घटनाएं भी आम हैं। हीटर को पर्दों, बिस्तर, कंबल या लकड़ी के फर्नीचर के पास रखने से आग लग सकती है। कई बार खराब वायरिंग या ओवरहीटिंग भी हादसे का कारण बन जाती है, खासकर रात के समय जब लोग सो रहे होते हैं।
बिजली का झटका और जलने का खतरा
सस्ते या खराब क्वॉलिटी वाले इलेक्ट्रिक हीटर में शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। खुले कॉइल वाले हीटर के बहुत पास बैठने या सो जाने से गंभीर रूप से जलने का भी जोखिम होता है।
कैसे करें सुरक्षित इस्तेमाल?
रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां अपनाकर जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बंद कमरे में कभी भी ईंधन से चलने वाला हीटर रातभर ना चलाएं। कमरे में थोड़ी हवा आने-जाने की जगह जरूर रखें। हीटर को ज्वलनशील चीजों से कम से कम तीन फीट दूर रखें और केवल सर्टिफाइड, अच्छी क्वॉलिटी का हीटर ही यूज करें। एक ही सॉकेट में कई अप्लायंसेज ना लगाएं और सोने से पहले हीटर बंद करना सबसे सेफ तरीका है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।