Apple Watch ने बचा ली अचानक बेहोश हुए शख्स की जान, बहुत काम का है यह SOS फीचर
Apple Watch के Fall Detection और Emergency SOS फीचर ने अमेरिका में एक शख्स की जान बचाने का दावा किया है। जानिए भारत में यह फीचर कितने काम का है।
अमेरिका में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर स्मार्टवॉच की जरूरत पर चर्चा छेड़ दी। ओहायो के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम अचानक अपने घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी कलाई में बंधी Apple Watch ने गिरने का पता लगाया और जब करीब एक मिनट तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने अपने आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दिया। कुछ ही मिनटों में मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई और अस्पताल में जांच के दौरान उनके फेफड़ों में खून के थक्के (Blood Clots) पाए गए। डॉक्टरों का कहना था कि समय पर इलाज नहीं मिलता तो उनकी जान भी जा सकती थी।
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सामने आई इस घटना के बाद कई यूजर्स जानना चाहते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और भारत में भी मिल रहा है या नहीं। Apple Watch का Fall Detection और Emergency SOS फीचर भारत में भी उपलब्ध है। अगर वॉच को अचानक गिरने का अंदाजा लगता है तो सबसे पहले यूजर से पूछती है कि क्या वह ठीक है। अगर करीब एक मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो यह अपने आप लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है। इसके साथ ही पहले से जोड़े गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को यूजर की लोकेशन भी भेजी जा सकती है।
हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। Apple Watch का Cellular मॉडल या फिर पास में कनेक्टेड iPhone होना चाहिए, जिससे कॉल की जा सके। अगर नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा तो यह फीचर लिमिटेड हो सकता है।
भारत में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद?
भारत में यह फीचर खास तौर पर बुजुर्गों, अकेले रहने वाले लोगों, हार्ट या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और रेग्युलर ट्रैकिंग या ट्रेनिंग करने वालों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। अगर किसी यूजर को अचानक चक्कर आ जाए, वह गिर जाए या दुर्घटना का शिकार हो जाए और आसपास कोई मदद करने वाला ना हो, तो Apple Watch मदद बुलाने का तरीका बन सकती है।
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ध्यान रहे, Apple खुद भी साफ करता है कि Apple Watch डॉक्टर या मेडिकल टूल्स का विकल्प नहीं है। यह केवल आपात स्थिति में मदद पहुंचाने वाला एक सुरक्षा फीचर है। हर गिरावट या मेडिकल इमरजेंसी का यह सही तरीके से पता लगाए, इसकी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे एक्सट्रा सुरक्षा के रूप में देखना चाहिए, इलाज के विकल्प के रूप में नहीं।
क्या आपको भी Apple Watch खरीदनी चाहिए?
अगर आप सिर्फ समय देखने या नोटिफिकेशन के लिए स्मार्टवॉच खरीद रहे हैं, तो Apple Watch महंगी लग सकती है। लेकिन यदि आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, आप अकेले रहते हैं या स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो इसके Emergency SOS, Fall Detection और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे फीचर मुश्किल समय में बेहद काम आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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