सफर में भी मिलेगी ऑफिस वाली प्रोडक्टिविटी! इन पोर्टेबल मॉनिटर्स के फीचर्स उड़ा देंगे होश, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स।

Mar 26, 2026 04:23 pm IST

2026 में यात्रा के दौरान बेहतर डिस्प्ले के लिए IPS पैनल और 178° वाइड एंगल वाले पोर्टेबल मॉनिटर सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। ये स्लिम और लाइटवेट मॉनिटर स्मार्टफोन व लैपटॉप से आसानी से कनेक्ट होकर आपकी वर्क और गेमिंग प्रोडक्टिविटी को कहीं भी दोगुना कर देते हैं।

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आज के डिजिटल दौर में, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हों, गेमिंग के शौकीन हों या कंटेंट क्रिएटर, एक Portable Monitor आपकी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। विशेष रूप से 2026 में, तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि अब ये मॉनिटर न केवल स्लिम और हल्के हैं, बल्कि इनमें 178° Wide Angle View और IPS पैनल जैसी खूबियां भी मिल रही हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी भी एंगल से स्क्रीन को देखें, आपको रंगों और स्पष्टता में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। यह उन प्रोफेशनल्स के लिए वरदान है जो अक्सर यात्रा करते हैं और जिन्हें अपने लैपटॉप के साथ एक दूसरी स्क्रीन की जरूरत होती है।

इन मॉनिटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी USB-C और HDMI कनेक्टिविटी है, जिससे ये स्मार्टफोन, टैबलेट और गेमिंग कंसोल से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। हल्के वजन के कारण इन्हें बैकपैक में आसानी से कैरी किया जा सकता है। खरीदते समय डिस्प्ले की ब्राइटनेस और रिफ्रेश रेट पर ध्यान देना जरूरी है ताकि तेज रोशनी में भी काम करने में कोई दिक्कत न आए। संक्षेप में, यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को पोर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छा वाइड-एंगल पोर्टेबल मॉनिटर 2026 का सबसे जरूरी टेक गैजेट है।

यह ViewSonic VA1655-3 16-inch Portable Monitor उन लोगों के लिए एक शानदार गैजेट है जो चलते-फिरते काम करना पसंद करते हैं। 11,499 रुपये की किफायती कीमत (44% छूट के बाद) पर उपलब्ध यह मॉनिटर आपके लैपटॉप या स्मार्टफोन के लिए एक बेहतरीन सेकेंडरी स्क्रीन का काम करता है।

Specifications डिज़ाइन अल्ट्रा-स्लिम कनेक्टिविटी Dual USB-C और Mini HDMI पोर्ट बिल्ट-इन फीचर्स स्टीरियो स्पीकर्स और एक फोल्डेबल स्टैंड वारंटी 3 साल की लंबी वारंटी क्यों खरीदें पोर्टेबिलिटी सिंगल केबल सॉल्यूशन वर्सेटाइल स्टैंड बजट फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प स्पीकर की आवाज़ हुत तेज रोशनी में स्क्रीन थोड़ी फीकी

यह ARZOPA 14.0 Ultra Slim Portable Monitor उन प्रोफेशनल्स और गेमर्स के लिए एक बेहतरीन गैजेट है जो पोर्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। 10,999 रुपये की किफायती कीमत (63% भारी छूट के बाद) पर उपलब्ध यह मॉनिटर आपके लैपटॉप, फोन या गेमिंग कंसोल के लिए एक शानदार सेकंड स्क्रीन का काम करता है।

Specifications अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन मोटाई मात्र 0.16 इंच और वजन केवल 1.1 पाउंड कनेक्टिविटी Dual USB Type-C और Mini HDMI पोर्ट प्लग एंड प्ले किसी ऐप या ड्राइवर की जरूरत नहीं फ्लेक्सिबिलिटी इन-बिल्ट किकस्टैंड क्यों खरीदें अत्यधिक पोर्टेबल मल्टी-डिवाइस सपोर्ट शानदार व्यूइंग एंगल बजट फ्रेंडली बजट फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प छोटा 60Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य अलग से पावर सोर्स की जरूरत

यह MagicRaven 14" 2K Portable Monitor उन यूजर्स के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो छोटी स्क्रीन में भी हाई-डेफिनिशन विजुअल्स की तलाश में हैं। 13,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मॉनिटर अपनी 2K (2160x1440) रेजोल्यूशन के कारण साधारण पोर्टेबल मॉनिटर्स से काफी आगे है।

Specifications व्यूइंग एंगल 178° वाइड व्यूइंग एंगल पोर्टेबिलिटी वजन लगभग 700 ग्राम और मोटाई सिर्फ 0.39 इंच कनेक्टिविटी 2 फुल-फंक्शन USB-C पोर्ट और 1 Mini-HDMI पोर्ट स्मार्ट कवर ड्यूरेबल PU लेदर स्मार्ट कवर वारंटी प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी और लाइफटाइम सपोर्ट क्यों खरीदें शानदार स्पष्टता सिंगल केबल कनेक्टिविटी आई केयर OTG पोर्ट क्यों खोजें विकल्प कंसोल पर रेजोल्यूशन 1.5:1 एस्पेक्ट रेशियो पारंपरिक 16:9 के मुकाबले थोड़ा अलग ब्राइटनेस 300 निट्स आउटडोर या सीधी धूप में इस्तेमाल के लिए थोड़ी कम

यह ASUS ZenScreen 16” Portable Monitor (MB169CK) टेक जगत के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय पोर्टेबल मॉनिटर्स में से एक है। 13,499 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल विशेष रूप से अपनी Eye Care तकनीक और वर्सेटाइल 360° Kickstand के लिए जाना जाता है, जो इसे डिजिटल क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications वारंटी 3 साल की लंबी वारंटी फ्लेक्सिबिलिटी पीछे की तरफ Tripod सॉकेट और 360° किकस्टैंड आई केयर TÜV Rheinland-certified स्मार्ट फीचर Auto-Rotation की सुविधा क्यों खरीदें शानदार व्यूइंग एंगल पोर्ट्रेट मोड आँखों के लिए सुरक्षित आँखों के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प बहुत तेज सीधी धूप में विजिबिलिटी थोड़ी कम बेसिक साउंड आउटपुट

यह FLYTOCCA 16-inch Portable Monitor उन प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपनी वर्कस्पेस को पोर्टेबल बनाना चाहते हैं। 18,788 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मॉनिटर अपने 16:10 एस्पेक्ट रेशियो और 360° रोटेटिंग स्टैंड के कारण अन्य पोर्टेबल स्क्रीन से काफी अलग और उपयोगी है।

Specifications एस्पेक्ट रेशियो 16:10 डिजाइन अल्ट्रा-थिन 'जीरो फ्रेम' डिस्प्ले स्टैंड और कवर 360° रोटेटिंग डिटैचेबल स्टैंड वारंटी 12 महीने की क्वालिटी वारंटी और 24 घंटे कस्टमर सर्विस सपोर्ट कनेक्टिविटी फुल-फंक्शनल Type-C और HDMI पोर्ट क्यों खरीदें ज्यादा प्रोडक्टिविटी बेहतरीन ऑडियो बहुमुखी स्टैंड प्रीमियम विजुअल्स क्यों खोजें विकल्प ऑटो-रोटेशन का अभाव पावर की आवश्यकता कीमत थोड़ी ज्यादा

यह EVICIV 15.6" 1080P Portable Monitor उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और मजबूत विकल्प है जो अपने काम के लिए VESA माउंट और इन-बिल्ट किकस्टैंड दोनों की तलाश में हैं। 24,619 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मॉनिटर अपनी विश्वसनीयता और 2 साल के लंबे सपोर्ट के लिए जाना जाता है।

Specifications डिजाइन बेहद हल्का कनेक्टिविटी Dual USB-C (Type-C) और Mini HDMI पोर्ट्स VESA सपोर्ट पीछे की तरफ 75x75mm VESA माउंट होल बिल्ट-इन किकस्टैंड एडजस्टेबल किकस्टैंड वारंटी EVICIV पर 2 साल का सपोर्ट और 24-घंटे की कस्टमर सर्विस क्यों खरीदें माउंटिंग विकल्प बेहतरीन विजुअल्स यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी मेटल जैसा अहसास क्यों खोजें विकल्प कीमत अधिक ब्राइटनेस बहुत तेज रोशनी वाले माहौल में थोड़ी कम

यह ViewSonic TD1655 16-inch Touch Portable Monitor उन प्रोफेशनल यूजर्स के लिए एक प्रीमियम गैजेट है जो पोर्टेबिलिटी के साथ टचस्क्रीन की सुविधा चाहते हैं। 22,390 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मॉनिटर न केवल आपकी स्क्रीन स्पेस को बढ़ाता है, बल्कि आपके लैपटॉप या स्मार्टफोन को एक टैबलेट जैसा अनुभव भी देता है।

Specifications पोर्टेबिलिटी वजन मात्र 940 ग्राम टच और स्टाइलस सहज मल्टी-टच सपोर्ट पावर डिलीवरी 60W टू-वे पावर डिलीवरी के साथ दो USB-C पोर्ट वारंटी उत्पाद पर 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें इंटरएक्टिव अनुभव सिंगल केबल सॉल्यूशन फ्लेक्सिबल स्टैंड शानदार व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प नॉन-टच पोर्टेबल मॉनिटर्स 0.8W के ड्यूल स्पीकर्स काफी धीमे तेज धूप में स्क्रीन थोड़ी कम साफ तेज धूप में स्क्रीन थोड़ी कम साफ

1. किस प्रकार के मॉनिटर में Viewing Angle सबसे चौड़ा होता है?

In-Plane Switching पैनल वाले मॉनिटर में देखने का कोण सबसे चौड़ा और सटीक होता है।

विशेषता: IPS मॉनिटर्स आमतौर पर 178° का वाइड व्यूइंग एंगल प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि आप स्क्रीन को साइड से, ऊपर से या नीचे से देखें, रंगों और स्पष्टता में कोई बदलाव नहीं आता।

अन्य विकल्प: Vertical Alignment पैनल भी अच्छे होते हैं, लेकिन IPS की तुलना में उनके एंगल थोड़े कम सटीक होते हैं। TN पैनल सबसे कमजोर होते हैं।

2. वाइड एंगल मॉनिटर किस साइज का होता है? वाइड एंगल किसी खास साइज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिस्प्ले पैनल की तकनीक (जैसे IPS) पर निर्भर करता है।

पोर्टेबल मॉनिटर: ये आमतौर पर 13 इंच से 16 इंच के होते हैं और इनमें 178° वाइड एंगल मिलता है।

डेस्कटॉप मॉनिटर: यह 21 इंच से लेकर 49 इंच (अल्ट्रा-वाइड) तक किसी भी साइज में हो सकता है।

3. क्या 4K पोर्टेबल मॉनिटर उपलब्ध हैं?

हाँ, बाजार में अब कई हाई-एंड 4K (3840 x 2160) पोर्टेबल मॉनिटर उपलब्ध हैं।

ये मॉनिटर उन वीडियो एडिटर्स और डिजाइनर्स के लिए बेस्ट हैं जिन्हें यात्रा के दौरान भी अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन विजुअल्स की जरूरत होती है।

4. क्या 70 इंच का मॉनिटर होता है? हाँ, लेकिन 70 इंच के डिस्प्ले को आमतौर पर मॉनिटर के बजाय Large Format Display या डिजिटल साइनेज कहा जाता है।

उपयोग: इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम, क्लासरूम (स्मार्ट बोर्ड) या विज्ञापनों के लिए किया जाता है।

गेमिंग/पर्सनल वर्क: पर्सनल डेस्कटॉप के लिए 70 इंच बहुत बड़ा होता है, इसलिए गेमर्स आमतौर पर 42 से 48 इंच के OLED मॉनिटर्स या टीवी का उपयोग करना पसंद करते हैं।

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